Marzenia, nadzieje, ale również rany i trudności – z tym wszystkim Leon XIV zaprasza młodych na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Papież przypomina wezwanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i podkreśla, że jest ono skierowane także do dzisiejszej młodzieży.

Leon XIV dostrzega opatrznościowy zbieg okoliczności w fakcie, że to właśnie dziś we wspomnienie św. Jana Pawła II rozpoczynają się rejestracje na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Ojciec Święty zauważa też, że hasło przyszłorocznego spotkania współbrzmi ze słowami, które polski Papież 'nieustannie głosił wszystkim narodom: 'Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi'. Te słowa odnoszą się również do każdego z was, dlatego podczas tej pielgrzymki przynieście wszystko, czym jesteście i co nosicie w sercach –wasze marzenia, pragnienia i nadzieje, a także rany i zmagania" – mówi Leon XIV w ogłoszonym dziś wideo przesłaniu.

Zapraszając młodych do Seulu, Papież wyjaśnia, że nie chodzi tu zwiedzanie miasta, ale jest to zaproszenie do wyruszenia w pielgrzymkę wiary, przyjaźni i nadziei. Dzięki niej młodzi odkryją miejsca związane z chrześcijaństwem w Korei, a także znajdą czas i przestrzeń, by głębiej spotkać Boga, zarówno osobiście, jak i w ramach dynamicznego życia Kościoła.

„W Seulu – mówi Leon XIV – spotkacie młodych ludzi z całego świata, reprezentujących piękną i bogatą różnorodność języków i kultur. Jednak pomimo tych różnic, a właściwie właśnie dzięki tej różnorodności, którą obdarzył was Bóg, doświadczycie jeszcze większego poczucia jedności, ponieważ wszyscy jesteśmy członkami jednego Ciała Chrystusa".

Papież podkreśla, że udział w ŚDM będzie okazją do pogłębienia własnej wiary i spotkania młodych chrześcijan. „Pan czeka na was w tym miejscu spotkania i komunii. Wzywa każdego z was po imieniu i pragnie na nowo rozbudzić waszą nadzieję oraz obdarzyć was pełnią życia i radości. Czekam z niecierpliwością na spotkanie z wami w Seulu! Tymczasem niech Bóg błogosławi was i waszych bliskich" – dodaje Leon XIV.