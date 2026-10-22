info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » „Przynieście także rany i zmagania”. Leon XIV zaprasza młodych do Seulu
rss facebook twitter

„Przynieście także rany i zmagania”. Leon XIV zaprasza młodych do Seulu

„Przynieście także rany i zmagania”. Leon XIV zaprasza młodych do Seulu  
Vatican Media Leon XIV.

Marzenia, nadzieje, ale również rany i trudności – z tym wszystkim Leon XIV zaprasza młodych na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Papież przypomina wezwanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i podkreśla, że jest ono skierowane także do dzisiejszej młodzieży.

Leon XIV dostrzega opatrznościowy zbieg okoliczności w fakcie, że to właśnie dziś we wspomnienie św. Jana Pawła II rozpoczynają się rejestracje na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Ojciec Święty zauważa też, że hasło przyszłorocznego spotkania współbrzmi ze słowami, które polski Papież 'nieustannie głosił wszystkim narodom: 'Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi'. Te słowa odnoszą się również do każdego z was, dlatego podczas tej pielgrzymki przynieście wszystko, czym jesteście i co nosicie w sercach –wasze marzenia, pragnienia i nadzieje, a także rany i zmagania" – mówi Leon XIV w ogłoszonym dziś wideo przesłaniu.

Zapraszając młodych do Seulu, Papież wyjaśnia, że nie chodzi tu zwiedzanie miasta, ale jest to zaproszenie do wyruszenia w pielgrzymkę wiary, przyjaźni i nadziei. Dzięki niej młodzi odkryją miejsca związane z chrześcijaństwem w Korei, a także znajdą czas i przestrzeń, by głębiej spotkać Boga, zarówno osobiście, jak i w ramach dynamicznego życia Kościoła.

„W Seulu – mówi Leon XIV – spotkacie młodych ludzi z całego świata, reprezentujących piękną i bogatą różnorodność języków i kultur. Jednak pomimo tych różnic, a właściwie właśnie dzięki tej różnorodności, którą obdarzył was Bóg, doświadczycie jeszcze większego poczucia jedności, ponieważ wszyscy jesteśmy członkami jednego Ciała Chrystusa".

Papież podkreśla, że udział w ŚDM będzie okazją do pogłębienia własnej wiary i spotkania młodych chrześcijan. „Pan czeka na was w tym miejscu spotkania i komunii. Wzywa każdego z was po imieniu i pragnie na nowo rozbudzić waszą nadzieję oraz obdarzyć was pełnią życia i radości. Czekam z niecierpliwością na spotkanie z wami w Seulu! Tymczasem niech Bóg błogosławi was i waszych bliskich" – dodaje Leon XIV.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.10.2026 13:25

TAGI| PAPIEŻ, SEUL, ZAPROSZENIE, ŚDM, ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Asyż prosi o zdrowie Leona XIV za wstawiennictwem św. Karola | Leon XIV trafi do Gemelli. Szpital chroni także dane papieża | Rodzina to nie problem | Leon XIV do studentów: potrzebujemy „higieny uwagi” | Duch powiał swa mocą. We Francji

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Gdy syn cię zapyta

ks. Włodzimierz Lewandowski

Gdy syn cię zapyta

Nie rozumiem zmieniającego się częściej niż pogoda jesienią języka, tworzonego przez algorytmy TikToka. I czy w ogóle warto próbować rozumieć skoro to, co dziś jest na topie, jutro staje się niebytem.

Pomóżmy znaleźć szczęście

Andrzej Macura

Pomóżmy znaleźć szczęście

Albo przynajmniej pokój...

Sięgaj wyżej

Katarzyna Solecka

Sięgaj wyżej

Otworzyć drzwi garażu i popatrzeć przez chwilę na tę zagraconą przestrzeń… Pomoże?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wiara nie przechodzi już z pokolenia na pokolenie. Watykan wzywa do zmian

Wiara nie przechodzi już z pokolenia na pokolenie. Watykan wzywa do zmian

Sama katecheza dzieci i młodzieży nie wystarczy – potrzebna jest ewangelizacja dorosłych. W nowym dokumencie Dykasteria Nauki Wiary wskazuje, że w części świata rodzinny przekaz wiary został niemal całkowicie przerwany. Wzywa do odnowy duszpasterstwa, którego centrum ma być spotkanie z żywym Chrystusem.

„Przynieście także rany i zmagania”. Leon XIV zaprasza młodych do Seulu

„Przynieście także rany i zmagania”. Leon XIV zaprasza młodych do Seulu

Marzenia, nadzieje, ale również rany i trudności – z tym wszystkim Leon XIV zaprasza młodych na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Papież przypomina wezwanie Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i podkreśla, że jest ono skierowane także do dzisiejszej młodzieży.

Leon XIV: Kościół walczy z antysemityzmem na podstawie samej Ewangelii

Leon XIV: Kościół walczy z antysemityzmem na podstawie samej Ewangelii

Nawet najgłębsze różnice opinii nie usprawiedliwiają uprzedzeń i wrogości – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Papież stanowczo odrzucił antysemityzm i wezwał do konkretnych gestów braterstwa w świecie zranionym przemocą i nieufnością.

Zabili misjonarzy, nie ich dzieło. W Pariacoto powstało pierwsze sanktuarium polskich męczenników

Zabili misjonarzy, nie ich dzieło. W Pariacoto powstało pierwsze sanktuarium polskich męczenników

W kościele, w którym posługiwali bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, powstało pierwsze na świecie sanktuarium pod ich wezwaniem. Polscy franciszkanie zostali zamordowani przez terrorystów Świetlistego Szlaku w 1991 roku. Uroczyste ogłoszenie sanktuarium w peruwiańskim Pariacoto odbędzie się 5 grudnia, w 11. rocznicę ich beatyfikacji.

Hamas szykuje następną wojnę? Izrael przekazał USA dane wywiadowcze

Hamas szykuje następną wojnę? Izrael przekazał USA dane wywiadowcze

Odbudowane tunele, zapasy broni i nawet 40 tys. bojowników – według izraelskiego wojska Hamas odtwarza siły i przygotowuje się do kolejnej wojny. Jak informuje „Haarec”, Izrael przekazał te ustalenia Waszyngtonowi. Negocjacje dotyczące rozbrojenia organizacji i wycofania izraelskich sił ze Strefy Gazy pozostają w impasie.

Polska europejską bramą dla Indii? Tusk i Modi stawiają na biznes

Polska europejską bramą dla Indii? Tusk i Modi stawiają na biznes

Od surowców krytycznych po satelity i przemysł zbrojeniowy – Polska i Indie chcą rozszerzyć współpracę gospodarczą i zwiększyć niezależność technologiczną. Po spotkaniu w Nowym Delhi Donald Tusk zapowiedział osobisty patronat nad współpracą firm, a Narendra Modi wskazał na cel podwojenia wzajemnego handlu.

Kard. Ryś: Bóg zna twoją słabość, a jednak ci ufa

Kard. Ryś: Bóg zna twoją słabość, a jednak ci ufa

Jezus nie przemilcza zdrady Piotra, ale też nie odbiera mu powołania. Właśnie takiego Boga – wiernego mimo ludzkich upadków – głosił Jan Paweł II. Podczas Mszy św. kończącej obchody 45-lecia papieskiej fundacji kard. Grzegorz Ryś przypomniał, że odpowiedzialność za Kościół zaczyna się od miłości, a nie od sprawowanego urzędu.

Po zamieszkach zakazują demonstracji. Kolejne miasta Francji z restrykcjami

Po zamieszkach zakazują demonstracji. Kolejne miasta Francji z restrykcjami

Podpalone biuro informacji turystycznej, splądrowane sklepy i ataki na budynki publiczne – po ostatnich zamieszkach francuskie władze ograniczają możliwość protestowania. Zakazy obejmują wybrane rejony m.in. Paryża, Lyonu i Lille, a kolejne miasta zapowiadają restrykcje na sobotę, gdy mają się odbyć demonstracje na tle socjalnym.

Przy grobie Jana Pawła II kard. Parolin upomniał się o pokój

Przy grobie Jana Pawła II kard. Parolin upomniał się o pokój

Pokój wymaga wybierania i czynienia dobra – przypomniał kard. Pietro Parolin podczas Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w dniu jego liturgicznego wspomnienia. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zachęcił, by w świecie naznaczonym wojnami prosić o wstawiennictwo papieża, który dla wielu ludzi stał się oparciem w wierze.

Ważne decyzje przed biskupami. Komisja i kościelne media na stole

Ważne decyzje przed biskupami. Komisja i kościelne media na stole

Zmiany w statucie komisji mającej zbadać wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele będą jednym z głównych tematów obrad biskupów w Zakopanem. Rozpoczynające się 22 października zebranie plenarne KEP obejmie także reformę kościelnych mediów, sytuację religii w szkole oraz duszpasterstwo rodzin w świetle „Amoris laetitia”.

Rakiety na Kijów, setki dronów w stronę Moskwy. Noc ataków

Rakiety na Kijów, setki dronów w stronę Moskwy. Noc ataków

Rosyjski atak na Kijów ranił 15 osób i uszkodził infrastrukturę metra, a w obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba. Według władz Moskwy w kierunku rosyjskiej stolicy wysłano około 630 ukraińskich dronów. Do uderzeń doszło tuż po rozmowach amerykańskiego wysłannika z przywódcami obu państw.

Trump znów zapowiada koniec wojny. „Bliżej niż kiedykolwiek”

Trump znów zapowiada koniec wojny. „Bliżej niż kiedykolwiek”

Donald Trump przekonuje, że porozumienie kończące wojnę w Ukrainie jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego wysłannik Steve Witkoff po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem przyznaje jednak, że wciąż pozostaje wiele pracy.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2026
« » Październik 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Piątek
noc
7°C Piątek
rano
13°C Piątek
dzień
14°C Piątek
wieczór
wiecej »
 