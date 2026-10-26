Źródła watykańskie zdementowały doniesienia o planowanym poddaniu Leona XIV immunoterapii po operacji płuc. Jak podała 25 października agencja Adnkronos, badania histologiczne i molekularne potwierdziły ogniskowy charakter gruczolakoraka, a ocena onkologiczna wykazała, że dodatkowe leczenie nie jest konieczne.

Spekulacje o zastosowaniu pembrolizumabu przez co najmniej trzy lata w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby opublikował wcześniej brazylijski serwis GloboNews, powołując się na źródła ze szpitala Gemelli.

W październiku papież przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Według piątkowego komunikatu medycznego kontrolne zdjęcie rentgenowskie potwierdziło pomyślny przebieg rekonwalescencji.

Ze względu na zalecenia lekarzy Leon XIV nie weźmie udziału w spotkaniu modlitewnym w Asyżu 27 października, zorganizowanym w 40. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, zwołanego przez Jana Pawła II. Prześle uczestnikom przesłanie.