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Papież nie potrzebuje dodatkowej terapii, rak został usunięty całkowicie

Papież nie potrzebuje dodatkowej terapii, rak został usunięty całkowicie  
⁠Edgar Beltrán / CC-SA 4.0 Leon XIV

Źródła watykańskie zdementowały doniesienia o planowanym poddaniu Leona XIV immunoterapii po operacji płuc. Jak podała 25 października agencja Adnkronos, badania histologiczne i molekularne potwierdziły ogniskowy charakter gruczolakoraka, a ocena onkologiczna wykazała, że dodatkowe leczenie nie jest konieczne.

Spekulacje o zastosowaniu pembrolizumabu przez co najmniej trzy lata w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby opublikował wcześniej brazylijski serwis GloboNews, powołując się na źródła ze szpitala Gemelli.

W październiku papież przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Według piątkowego komunikatu medycznego kontrolne zdjęcie rentgenowskie potwierdziło pomyślny przebieg rekonwalescencji.

Ze względu na zalecenia lekarzy Leon XIV nie weźmie udziału w spotkaniu modlitewnym w Asyżu 27 października, zorganizowanym w 40. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, zwołanego przez Jana Pawła II. Prześle uczestnikom przesłanie.

Arcybiskup o modlitwie nad Trumpem: Zachowałem się jak katolicki ksiądz

GOSC.PL DODANE 25.10.2026

Arcybiskup o modlitwie nad Trumpem: Zachowałem się jak katolicki ksiądz

Arcybiskup Denver odpowiedział na krytykę, która spadła na niego po tym, jak poprowadził modlitwę podczas spotkania grupy biskupów z prezydentem Donaldem Trumpem. - Zawsze będę się modlił za naszego prezydenta, naszego gubernatora i wszystkich, którzy pełnią funkcje publiczne, niezależnie od ich przynależności partyjnej czy stanowiska w sprawach wywołujących podziałów – powiedział abp James Golka. - Zachowałem się jak katolicki ksiądz - dodał. »

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KAI |

dodane 26.10.2026 07:06

TAGI| LEON XIV

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