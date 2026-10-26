Źródła watykańskie zdementowały doniesienia o planowanym poddaniu Leona XIV immunoterapii po operacji płuc. Jak podała 25 października agencja Adnkronos, badania histologiczne i molekularne potwierdziły ogniskowy charakter gruczolakoraka, a ocena onkologiczna wykazała, że dodatkowe leczenie nie jest konieczne.
Spekulacje o zastosowaniu pembrolizumabu przez co najmniej trzy lata w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby opublikował wcześniej brazylijski serwis GloboNews, powołując się na źródła ze szpitala Gemelli.
W październiku papież przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Według piątkowego komunikatu medycznego kontrolne zdjęcie rentgenowskie potwierdziło pomyślny przebieg rekonwalescencji.
Ze względu na zalecenia lekarzy Leon XIV nie weźmie udziału w spotkaniu modlitewnym w Asyżu 27 października, zorganizowanym w 40. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, zwołanego przez Jana Pawła II. Prześle uczestnikom przesłanie.
Nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak wiele o świecie, a jednocześnie tak łatwo nie przychodziło nam odwracanie od niego wzroku.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.
To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".
W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.
Gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzkiej godności, zdrowia i życia. Leon XIV stanowczo potępił wyzysk pracowników, bezrobocie i niebezpieczne warunki zatrudnienia. Podczas audiencji generalnej przypomniał, że to człowiek, a nie zysk, powinien znajdować się w centrum życia gospodarczego. Papież wskazał również, że bez sprawiedliwości społecznej i troski o dobro wspólne trudno budować trwały pokój.
Minister sprawiedliwości zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego, nad którym kontrolę przejęła grupa sędziów, wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym.
Prezydent Karol Nawrocki nie zamierzał czekać, aż drogę do Trybunału Konstytucyjnego utorują mu funkcjonariusze SOP. Zbigniew Bogucki ujawnia kulisy tych wydarzeń.