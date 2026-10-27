info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Zawieszenie broni w Ołeszkach potwierdzone. Rozpoczęła się misja humanitarna
rss facebook twitter

Zawieszenie broni w Ołeszkach potwierdzone. Rozpoczęła się misja humanitarna

Zawieszenie broni w Ołeszkach potwierdzone. Rozpoczęła się misja humanitarna  
unsplash O wynegocjowaniu tymczasowego wstrzymania działań zbrojnych poinformował w piątek Biały Dom.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania zawieszenia broni w ukraińskiej miejscowości Ołeszki wstrzymało ataki na Chersoń – przekazał Reuters. Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska przestrzega ustaleń. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Ołeszek i przygotowanie ewakuacji ludności cywilnej.

Reuters cytuje komunikat rosyjskiego resortu obrony, opublikowany na Telegramie. Wcześniej Sztab Generalny Ukrainy potwierdził, że we wtorek o godz. 3 nad ranem (2 czasu polskiego) na wyznaczonych obszarach okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim rozpoczęło się zawieszenie broni w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej – „dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek”.

„Ołeszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń. Dziś o 3.00 czasu kijowskiego i 4.00 czasu moskiewskiego (2.00 w Polsce) na wyznaczonych obszarach związanych z prowadzeniem misji humanitarnej wprowadzono zawieszenie broni” – napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.

Ukraiński rzecznik praw człowieka wyjaśnił, że misja humanitarna jest wynikiem działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

„Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych” – podkreślił Łubinec.

„Będę nadal informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej w Ołeszkach oraz realizację przyjętych ustaleń” – dodał.

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 27 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że do zawarcia porozumienia doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Według Białego Domu w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

źródło: PAP/ opracował: kb

«« | « | 1 | » | »»

GOSC.PL |

dodane 27.10.2026 06:58

TAGI| AKCJA HUMANITARNA, OŁESZKI, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, ZAWIESZENIE BRONI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt | Oczywistości i olśnienia | Rakiety na Kijów, setki dronów w stronę Moskwy. Noc ataków | Trump znów zapowiada koniec wojny. „Bliżej niż kiedykolwiek” | Nuncjusz na Ukrainie: Ksiądz z Oleszek nie jest już nawet w stanie do mnie zadzwonić

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wspólna Polska?

Andrzej Macura

Wspólna Polska?

Oj, skłóceni jesteśmy. Zbyt wielu w prowadzeniu sporów straciło już umiar.

Taka jak trzeba

Katarzyna Solecka

Taka jak trzeba

Nie da się uciec od siebie. I nie trzeba, wcale nie trzeba.

Ambasador

Piotr Drzyzga

Ambasador

Że listopad jest miesiącem szczególnym, wiemy nie od dziś.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Podczas marszu

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.

Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.

Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł

Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł

Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane

Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane

„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Kraków pogrążony w bólu. Polska jednoczy się po tragedii

Kraków pogrążony w bólu. Polska jednoczy się po tragedii

Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.

Tragedia na krakowskim rynku

Strzelanina w Krakowie przy Rynku Głównym

Są ofiary śmiertelne i ranni.

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?

To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".

Porywane, zmuszane do zmiany wiary. Usłysz krzyk chrześcijanek

Porywane, zmuszane do zmiany wiary. Usłysz krzyk chrześcijanek

W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.

Powrót aborcji eugenicznej? Ważne decyzje przed Senatem

Powrót aborcji eugenicznej? Ważne decyzje przed Senatem

Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
5°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
10°C Czwartek
dzień
11°C Czwartek
wieczór
wiecej »
 