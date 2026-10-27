Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania zawieszenia broni w ukraińskiej miejscowości Ołeszki wstrzymało ataki na Chersoń – przekazał Reuters. Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska przestrzega ustaleń. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Ołeszek i przygotowanie ewakuacji ludności cywilnej.

Reuters cytuje komunikat rosyjskiego resortu obrony, opublikowany na Telegramie. Wcześniej Sztab Generalny Ukrainy potwierdził, że we wtorek o godz. 3 nad ranem (2 czasu polskiego) na wyznaczonych obszarach okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim rozpoczęło się zawieszenie broni w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej – „dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek”.

„Ołeszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń. Dziś o 3.00 czasu kijowskiego i 4.00 czasu moskiewskiego (2.00 w Polsce) na wyznaczonych obszarach związanych z prowadzeniem misji humanitarnej wprowadzono zawieszenie broni” – napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.

Ukraiński rzecznik praw człowieka wyjaśnił, że misja humanitarna jest wynikiem działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

„Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych” – podkreślił Łubinec.

„Będę nadal informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej w Ołeszkach oraz realizację przyjętych ustaleń” – dodał.

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 27 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że do zawarcia porozumienia doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Według Białego Domu w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

źródło: PAP/ opracował: kb