Złota Piłka dla Kane'a. Ewa Pajor o krok od historycznego triumfu  

Harry Kane po raz pierwszy w karierze zdobył Złotą Piłkę, ale z polskiej perspektywy największe emocje przyniosło rozstrzygnięcie plebiscytu kobiet. Ewa Pajor zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Hiszpance Alexii Putellas. Tym samym napastniczka Barcelony wyrównała najlepsze polskie osiągnięcie w historii plebiscytu, należące do Roberta Lewandowskiego.
Złota Piłka - Kane zwycięzcą plebiscytu, wśród kobiet Pajor tylko za Putellas (opis)
Anglik Harry Kane triumfował w plebiscycie magazynu „France Football” i od niedawna UEFA na najlepszego piłkarza świata w sezonie 2025/26. Złotą Piłkę odebrał podczas gali w Londynie. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Ewa Pajor, najlepsza okazała się Hiszpanka Alexia Putellas.
33-letni Kane z Bayernu Monachium, dla którego to pierwsza Złota Piłka w karierze, odebrał krótko wcześniej nagrodę dla najlepszego strzelca sezonu. W edycji 2025/26, we wszystkich meczach klubu i reprezentacji, zdobył 73 bramki.
Z reprezentacją Anglii zajął trzecie miejsce na mundialu w Ameryce Północnej, a z Bayernem sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec. Po raz kolejny został też królem strzelców Bundesligi.
- Brakuje mi słów. Fakt, że gala odbywa się w Londynie, czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. To był dla mnie dobry znak. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Domyślam się, że wybór nie był w tym roku łatwy — przyznał na scenie Kane.
W pełnym emocji przemówieniu podziękował wszystkim trenerom, z którymi współpracował, a także byłemu klubowi Tottenhamowi Hotspur oraz swojej żonie Kate.
- Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko ciężko pracować, nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. Każdy chłopiec czy dziewczynka, którzy pragną spełnić swoje marzenia – dla was wszystko jest możliwe. Nie byłem dzieckiem, któremu wszystko przychodziło łatwo i które od razu wspięło się na szczyt. Musiałem doświadczyć również trudnych chwil. Musiałem odnaleźć własną drogę, by stać się najlepszym z najlepszych — podkreślił.
Poprzednim Anglikiem ze Złotą Piłką był w 2001 roku Michael Owen, obecny na scenie podczas poniedziałkowej gali — przy okazji nagradzania najlepszej zawodniczki.
Drugie miejsce zajął król strzelców mundialu Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt, a trzecie hiszpański mistrz świata Lamine Yamal z Barcelony. Cała trójka uchodziła za głównych faworytów tegorocznego plebiscytu.
Na ogłoszonej już na początku września 30-osobowej liście zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire, a do czerwca — Barcelony. Nigdy w historii polski piłkarz nie sięgnął po to trofeum, choć doświadczony napastnik był blisko w 2021 roku, gdy zajął drugie miejsce, za słynnym Argentyńczykiem Lionelem Messim, ośmiokrotnym triumfatorem. Teraz Messiemu przypadła piąta lokata.
Hiszpanka Putellas z London City Lionesses, a do niedawna z Barcelony, po raz trzeci sięgnęła po Złotą Piłkę. Poprzednio w 2021 i 2022 roku.
Trzykrotne zdobycie tej nagroda oznacza, że wyrównała rekord swojej rodaczki Aitany Bonmati, która triumfowała w 2023, 2024 i 2025 roku. Za miniony sezon Bonmati nie mogła być brana pod uwagę z uwagi na ciężką kontuzję.
Ósma w poprzedniej edycji, a teraz druga w zestawieniu Pajor, napastniczka Barcelony, to tegoroczna triumfatorka Ligi Mistrzów i królowa strzelczyń tych rozgrywek (11 goli). Jej poniedziałkowy wynik oznacza, że wyrównała najlepsze osiągnięcie w polskim futbolu - wspomnianą lokatę Lewandowskiego sprzed pięciu lat.
W 2026 roku Pajor zdobyła łącznie cztery klubowe trofea; oprócz triumfu w LM również mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. W całym zeszłym sezonie w klubie i reprezentacji Polski rozegrała łącznie 46 meczów, zdobyła 34 bramki i zaliczyła osiem asyst.
Podczas gali w Londynie rozdano również nagrody w innych kategoriach. Najpierw Trofeum Raymonda Kopy dla najlepszego młodego piłkarza odebrał 19-letni Yamal, a dla młodej piłkarki - jego 20-letnia rodaczka Vicky Lopez z Barcelony.
Wspomnianą nagrodę dla najlepszego strzelca (Trofeum Gerda Muellera) otrzymał Kane, wśród pań najlepsza okazała się tutaj Meksykanka Charlyn Corral z Pachuki.
Za najlepszy męski zespół uznano triumfatora Ligi Mistrzów i francuskiej ekstraklasy Paris Saint-Germain, a za najlepszy kobiecy, co nie było żadnym zaskoczeniem — Barcelonę.
Trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza odebrał Hiszpan Unai Simon z Athleticu Bilbao, a najlepszą golkiperką została jego rodaczka Cata Coll z Barcelony.
Za najlepszego trenera drużyny męskiej uznano Hiszpana Luisa de la Fuente, który doprowadził narodowy zespół do mistrzostwa świata, a kobiecej — prowadzącego Barcelonę (Femeni) jego rodaka Pere Romeu.
Nagrodę Socratesa za zaangażowanie społeczne i charytatywne otrzymał Anglik Bukayo Saka z Arsenalu.
W czasie ceremonii oddano także hołd m.in. zmarłemu w lipcu dwukrotnemu laureatowi Złotej Piłki (1978, 1979) Anglikowi Kevinowi Keeganowi.
Tegoroczna ceremonia wręczenia Złotej Piłki (Ballon d'Or) została przeniesiona z Paryża do Londynu, aby uczcić 70. rocznicę zdobycia tego wyróżnienia przez legendę angielskiego futbolu Stanleya Matthewsa.
Nie obyło się jednak bez wpadek. Uroczystość - planowana początkowo na godz. 21 - zaczęła się ze sporym opóźnieniem, ponieważ z powodu korków ulicznych część uczestników nie zdołała dotrzeć na czas.
„France Football” przyznaje nagrodę od 1956 roku. Kobiety są nagradzane od 2018 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.
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