Spór o „abortomat”. Obrońcy życia kwestionują decyzję prokuratury  

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie warszawskiego „abortomatu”, ale Polska Federacja Ruchów Obrony Życia nie zamierza odpuszczać. Organizacja zaskarżyła decyzję, domagając się wyjaśnienia, skąd pochodzą udostępniane tabletki aborcyjne i kto odpowiada za ich przekazywanie. „Nie można schować odpowiedzialności do skrytki” – przekonuje prezes Federacji Jakub Bałtroszewicz.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złożyła zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. abortomatu. Domaga się uchylenia decyzji i wyjaśnienia sposobu działania tego urządzenia, pochodzenia udostępnianych preparatów oraz roli osób organizujących ich przekazywanie.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 13 października odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie „abortomatu”, czyli urządzenia przy ul. Wiejskiej 9 w Warszawie, przedstawianego publicznie jako miejsce odbioru tabletek aborcyjnych.
– Ta decyzja budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Prokuratura powołuje się na brak danych o udostępnianych środkach, a jednocześnie uznaje, że opisane działanie nie zawiera znamion przestępstwa. Na jakich ustaleniach oparto tak stanowczy wniosek? W uzasadnieniu nie znajdujemy przekonującej odpowiedzi. Sprawa dotycząca życia dzieci i dobra kobiet wymaga najwyższej staranności. Mamy prawo oczekiwać jej od instytucji państwa – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Jedno z zastrzeżeń PFROŻ dotyczy zakresu oceny przedstawionej w uzasadnieniu: – Prokuratura omówiła ogólne zasady odpowiedzialności za pomoc w aborcji, ale odnosząc przepisy karne do tej sprawy, skoncentrowała się na nakłanianiu nieokreślonego kręgu osób. Nie przedstawiła natomiast oceny, czy opisany w mediach mechanizm – konsultacja internetowa, indywidualny kod i odbiór preparatów ze skrytki – oznaczał udzielanie pomocy konkretnym kobietom. Wymaga to ustalenia, kto uczestniczył w poszczególnych etapach i jaką miał wiedzę o przeznaczeniu udostępnianych środków.
– Nie można schować odpowiedzialności do skrytki. Samo użycie automatu nie wyklucza odpowiedzialności za pomoc w aborcji dokonanej z naruszeniem ustawy. Według publicznych relacji ktoś organizuje konsultacje, przekazuje kody i dostarcza preparaty. Rolę tych osób trzeba wyjaśnić. Kod PIN nie może zamykać pytań o przestrzeganie prawa – podkreśla Bałtroszewicz. Są też ważne pytania dotyczące samych preparatów: jakie środki udostępniano, skąd pochodziły i na jakiej podstawie trafiały do odbiorczyń.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia sprzeciwia się promowaniu aborcji w atmosferze medialnego widowiska. – Nie ma naszej zgody na przedstawianie aborcji jako atrakcyjnej nowinki technologicznej. Za tym przekazem kryje się dramat dotyczący życia dziecka i jego matki. Kobieta przeżywająca lęk, samotność czy presję potrzebuje kogoś, kto stanie przy niej z konkretną pomocą. Zasługuje na bezpieczeństwo, wsparcie i miłość. Odbiór tabletek ze skrytki nie zapewni jej mieszkania, nie uwolni od przemocy ani nie rozwiąże problemów, które doprowadziły ją do kryzysu. Chcemy chronić jej dziecko i pomóc jej przyjąć je bez poczucia, że została sama – mówi prezes Federacji.
Działania PFROŻ dotyczą wyłącznie organizowania i obsługi „abortomatu”. Organizacja nie domaga się przekazywania jej danych identyfikujących kobiety ani informacji o ich zdrowiu. – Kobietom, także tym, które mają za sobą aborcję, należy się szacunek, obecność i pomoc – piszą obrońcy życia.
Zażalenie złożono 23 października. Jeżeli prokuratura go nie uwzględni zażalenia, zostanie ono przekaże do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
– Szacunek dla instytucji państwa zobowiązuje również do stanowczego upominania się o rzetelność ich działania. Dlatego zaskarżyliśmy tę decyzję i oczekujemy merytorycznej odpowiedzi na nasze zarzuty. Nie zostawimy tej sprawy wraz z końcem medialnego zainteresowania. Naszego zobowiązania do obrony dzieci i wspierania kobiet nie kończy jedno postanowienie prokuratury – zapowiada Jakub Bałtroszewicz.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Bogdan Święczkowski pojawił się w niedzielę rano pod Trybunałem Konstytucyjnym. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska - powiedział do zgromadzonych. Zapowiedział, że codziennie będzie przychodził pod TK.
- napisał w sobotę premier Słowenii Janez Jansza.
Prezydium KEP ostrzega, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa. Hierarchowie apelują o dialog i pokojowe rozwiązanie sporu, a wiernych proszą o modlitwę za ojczyznę i mądrość dla rządzących.
Obrazy z Warszawy obiegły świat, a zagraniczne redakcje piszą o chaosie, paraliżu instytucji i groźbie dalszej eskalacji.
Anna Korwin-Piotrowska wydała kolejne zarządzenie, które ma – jak przekonuje – przywrócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Trudno jednak dostrzec w tych decyzjach drogę do zażegnania kryzysu.
W chwili narastających napięć wokół najważniejszych instytucji państwa paulini z Jasnej Góry wzywają Polaków do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.
W spotkaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego udział zadeklarowali już przedstawiciele PSL, PiS, Razem, Rozwoju Plus oraz Konfederacji.
Dla mieszkańców Peru nie jest tylko głową Kościoła. To ich dawny biskup, misjonarz, człowiek, którego znają i któremu ufają. Teraz Leon XIV ma powrócić do kraju naznaczonego przemocą, korupcją i głębokimi podziałami.
Nie tylko księża i zakonnice, ale także młodzi ludzie, małżonkowie, lekarze i naukowcy. Coraz więcej zwyczajnych osób, które w niezwyczajny sposób przeżyły swoje życie, trafia na drogę do beatyfikacji i kanonizacji.
Nie miał już nikogo z najbliższej rodziny. Pracował w kamieniołomie, marzył o teatrze, a myśl o kapłaństwie początkowo odrzucał. A jednak 1 listopada 1946 roku młody Karol Wojtyła uklęknął przed kard. Adamem Sapiehą, by przyjąć święcenia kapłańskie. Osiemdziesiąt lat później jego życie i słowa stawiają Kościołowi wciąż aktualne pytanie: jakim człowiekiem powinien być ksiądz?
|niedz.
|pon.
|wt.
|śr.
|czw.
|pt.
|sob.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12