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Otoczyli wioski i zaczęli zabijać. Masakra chrześcijan w Etiopii

Otoczyli wioski i zaczęli zabijać. Masakra chrześcijan w Etiopii  
unsplash Flaga Etiopii.

Uzbrojeni napastnicy otaczali wioski, strzelali do mieszkańców i podpalali domy. W dwóch atakach w etiopskim regionie Oromia zginęło 60 chrześcijan, w tym pięcioro dzieci. Etiopski Kościół Prawosławny alarmuje, że przemoc wobec jego wyznawców narasta, a wielokrotne apele do władz o zapewnienie bezpieczeństwa pozostają bez skutku.

O zdarzeniach poinformowała BBC, powołując się na oświadczenie Synodu Etiopskiego Kościoła Prawosławnego Tewahedo. Do ataków doszło 20 i 24 października br. Nie wiadomo, kim byli napastnicy - żadna grupa nie wzięła na siebie odpowiedzialności. 

Jeden z mieszkańców, którego 75-letni ojciec zginął, opisał to jako zasadzkę. - Byliśmy kompletnie nieprzygotowani. Otoczyli nas ze wszystkich czterech kierunków – powiedział dziennikarzowi BBC. Mieszkańcy twierdzą, że uzbrojeni napastnicy zaatakowali wioski nocą, otwierając ogień i podpalając domy.

Lokalny urzędnik Oromii, regionie administracyjnym w środkowej i południowej części Etiopii, obwinił za ataki nowo utworzoną koalicję rebeliantów - Sojusz na rzecz Przetrwania, w skład której wchodzi Armia Wyzwolenia Oromo (OLA). OLA nie skomentowała sprawy, ale wcześniej zaprzeczała, jakoby to ona przeprowadzała podobne ataki. Świadek powiedział BBC Amharic, że pięcioro zabitych to dzieci.

Przedstawiciel Kościoła poinformował, że siły bezpieczeństwa przybyły na miejsce zdarzenia, ale nie były w stanie powstrzymać ataku. Wielu mieszkańców opuściło już ten obszar. Kościół stwierdził, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki na chrześcijan i że „tego typu działania podważają wartości kraju, takie jak wzajemny szacunek i pokojowe współistnienie”.

W oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku Kościół Prawosławny poinformował, że wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące braku bezpieczeństwa w kontaktach z władzami na różnych szczeblach, ale „jak dotąd nie znaleziono żadnego rozwiązania”.

Etiopska Rada Praw Człowieka, organizacja pozarządowa, podała w raporcie opublikowanym w lipcu 2026 r., że grupy zbrojne wielokrotnie atakowały lokalne społeczności, zwłaszcza wyznawców Etiopskiego Kościoła Prawosławnego Tewahedo, a ataki te określano jako motywowane religijnie.

Natomiast londyński think tank Impact International dowodził wiosną br., że masakry mają charakter zorganizowanych czystek etnicznych, sprzyjających zaplanowanym zmianom demograficznym, w ramach których utrwalana jest dominacja ludu Oromo, stanowiącego blisko 90 proc. ludności regionu. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że ofiarami ataków w tym regionie padali również muzułmanie. 

Około dwóch trzecich Etiopczyków stanowią chrześcijanie, głównie prawosławni, podczas gdy jedną trzecią - muzułmanie. W regionie Oromia muzułmanami jest ponad 47 proc. ludności, do wyznawców kościołów koptyjskich należy 30 proc. populacji, a do wyznań protestanckich ok. 18 procent. 

Etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo powstał w IV wieku. W latach 50. wyodrębnił się z Kościoła koptyjskiego jako niezależny patriarchat.

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PAP |

dodane 27.10.2026 13:29

TAGI| ATAK, CHRZEŚCIJANIE, ETIOPIA, TERRORYZM

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