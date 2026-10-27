Wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój zdolności obronnych i dalsze wsparcie Ukrainy – Polska i Wielka Brytania podpisały trzyletni plan współpracy obronnej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sojusz obu państw nigdy nie był silniejszy. Warszawa i Londyn chcą jednocześnie wzmacniać europejskie bezpieczeństwo, nie osłabiając strategicznych więzi ze Stanami Zjednoczonymi.

NATO musi być przygotowane na możliwość wojny z Rosją – ostrzegł w Warszawie brytyjski minister obrony Wes Streeting. Podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podpisano trzyletni plan polsko-brytyjskiej współpracy obronnej. Jednocześnie Polska przygotowuje się do organizacji spotkania państw tzw. grupy Bergen, zainicjowanej przez Pentagon.

Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział we wtorek w Warszawie, że państwa NATO muszą przygotować się na scenariusz bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Podkreślił jednak, że Sojusz Północnoatlantycki nie dąży do wojny, a jego podstawowym zadaniem pozostaje obrona państw członkowskich.

– Obywatele w Zjednoczonym Królestwie muszą wiedzieć, że musimy być przygotowani na taki scenariusz, w którym NATO i państwa członkowskie NATO będą w stanie wojny z Federacją Rosyjską – powiedział Streeting podczas wspólnego briefingu z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

– My nie mamy ochoty na wszczęcie takich działań wojennych, bo NATO jest sojuszem obronnym – zaznaczył brytyjski minister. Dodał, że rosyjskie zagrożenie można oddalić dzięki odpowiednio silnym zdolnościom odstraszania.

Streeting zwrócił uwagę na agresywną politykę Rosji i konieczność zdecydowanej odpowiedzi państw NATO, między innymi na naruszenia przestrzeni powietrznej przez nieprzyjazne drony. – Putin nas testuje, Putin sprawdza naszą determinację. To jest bardzo ważny moment, ponieważ jasno pokazuje, w jednoznaczny sposób, władzom na Kremlu, że stoimy razem w obliczu tego zagrożenia – powiedział.

Brytyjski minister podkreślił, że Polska i Wielka Brytania podobnie oceniają bieżące zagrożenia. Zapewnił również o dalszym wsparciu Ukrainy w jej walce o wolność i demokrację. Wskazał na konieczność wzmacniania wspólnych zdolności wojskowych, usprawniania produkcji obronnej oraz pogłębiania współpracy między sojusznikami.

Jednym z najważniejszych rezultatów wtorkowego spotkania było podpisanie trzyletniego Planu Współpracy Obronnej między Polską a Wielką Brytanią. Dokument jest efektem polsko-brytyjskiego traktatu podpisanego w maju. – Ten Plan Współpracy pokazuje nasze wspólne zaangażowanie, wspólne ćwiczenia, rozwój zdolności obronnych – powiedział Kosiniak-Kamysz. Wicepremier ocenił, że sojusz Polski i Wielkiej Brytanii nigdy nie był silniejszy.

Jak przekazał, pierwszym tematem rozmów z brytyjskim ministrem było wsparcie obu krajów dla Ukrainy. Poruszono również kwestię relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa. – Polska i Wielka Brytania są za umacnianiem tego sojuszu i za budowaniem własnych zdolności. Za większą niezależnością Europy, ale nie niezależnością od Stanów Zjednoczonych. Niezależnością od tych, którzy mogą Europie zagrażać – zaznaczył szef MON. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, a każde inne rozwiązanie byłoby „po prostu gorsze”. Zapowiedział również, że Polska będzie zabiegać o umożliwienie Wielkiej Brytanii korzystania z unijnego programu na rzecz budowy bezpieczeństwa oraz o dalsze zbliżenie Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską.

W kontekście wzmacniania bezpieczeństwa szef MON poinformował także, że w najbliższych dniach Polska będzie gospodarzem kolejnego spotkania państw w ramach tzw. grupy Bergen. Inicjatywa powstała z inspiracji wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. W formacie uczestniczą Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Według portalu Politico do grupy może wkrótce dołączyć również Dania. – To jest inicjatywa amerykańska, a Polska została poproszona o organizację kolejnego spotkania – przypomniał Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, rozmowy będą prowadzone w nieco poszerzonym gronie państw, które znacząco inwestują w bezpieczeństwo, są związane ze wschodnią flanką NATO oraz pozostają bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Szef MON podkreślił, że powierzenie Polsce organizacji rozmów świadczy o ważnej roli naszego kraju w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Spotkania grupy Bergen poświęcone są funkcjonowaniu NATO w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym oraz podziałowi odpowiedzialności za bezpieczeństwo między państwami Sojuszu.

Brak zaproszeń dla Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich wywołał jednak obawy, że nowy format może prowadzić do podziałów wewnątrz NATO.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas apelował, by „nie przeceniać znaczenia spotkania”. Wyjaśniał, że do rozmów zaproszono państwa dysponujące myśliwcami, samolotami do tankowania w powietrzu i innymi strategicznymi systemami uzbrojenia, a więc zdolne do praktycznej realizacji ustaleń dotyczących podziału obciążeń w Sojuszu.

Wtorkowe rozmowy w Warszawie oraz przygotowania do spotkania grupy Bergen wpisują się w działania na rzecz wzmacniania zdolności obronnych państw NATO wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Zarówno polski, jak i brytyjski minister podkreślali przy tym, że rozwój europejskich zdolności wojskowych powinien odbywać się równolegle z umacnianiem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.