info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Brytyjski minister ostrzega przed wojną NATO z Rosją. Polska zacieśnia sojusze
rss facebook twitter

Brytyjski minister ostrzega przed wojną NATO z Rosją. Polska zacieśnia sojusze

Brytyjski minister ostrzega przed wojną NATO z Rosją. Polska zacieśnia sojusze  
PAP/Albert Zawada Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P) oraz sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting (L) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w siedzibie MON.

Wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój zdolności obronnych i dalsze wsparcie Ukrainy – Polska i Wielka Brytania podpisały trzyletni plan współpracy obronnej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sojusz obu państw nigdy nie był silniejszy. Warszawa i Londyn chcą jednocześnie wzmacniać europejskie bezpieczeństwo, nie osłabiając strategicznych więzi ze Stanami Zjednoczonymi.

NATO musi być przygotowane na możliwość wojny z Rosją – ostrzegł w Warszawie brytyjski minister obrony Wes Streeting. Podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podpisano trzyletni plan polsko-brytyjskiej współpracy obronnej. Jednocześnie Polska przygotowuje się do organizacji spotkania państw tzw. grupy Bergen, zainicjowanej przez Pentagon.

Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział we wtorek w Warszawie, że państwa NATO muszą przygotować się na scenariusz bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Podkreślił jednak, że Sojusz Północnoatlantycki nie dąży do wojny, a jego podstawowym zadaniem pozostaje obrona państw członkowskich.

– Obywatele w Zjednoczonym Królestwie muszą wiedzieć, że musimy być przygotowani na taki scenariusz, w którym NATO i państwa członkowskie NATO będą w stanie wojny z Federacją Rosyjską – powiedział Streeting podczas wspólnego briefingu z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

– My nie mamy ochoty na wszczęcie takich działań wojennych, bo NATO jest sojuszem obronnym – zaznaczył brytyjski minister. Dodał, że rosyjskie zagrożenie można oddalić dzięki odpowiednio silnym zdolnościom odstraszania.

Streeting zwrócił uwagę na agresywną politykę Rosji i konieczność zdecydowanej odpowiedzi państw NATO, między innymi na naruszenia przestrzeni powietrznej przez nieprzyjazne drony. – Putin nas testuje, Putin sprawdza naszą determinację. To jest bardzo ważny moment, ponieważ jasno pokazuje, w jednoznaczny sposób, władzom na Kremlu, że stoimy razem w obliczu tego zagrożenia – powiedział.

Brytyjski minister podkreślił, że Polska i Wielka Brytania podobnie oceniają bieżące zagrożenia. Zapewnił również o dalszym wsparciu Ukrainy w jej walce o wolność i demokrację. Wskazał na konieczność wzmacniania wspólnych zdolności wojskowych, usprawniania produkcji obronnej oraz pogłębiania współpracy między sojusznikami.

Jednym z najważniejszych rezultatów wtorkowego spotkania było podpisanie trzyletniego Planu Współpracy Obronnej między Polską a Wielką Brytanią. Dokument jest efektem polsko-brytyjskiego traktatu podpisanego w maju. – Ten Plan Współpracy pokazuje nasze wspólne zaangażowanie, wspólne ćwiczenia, rozwój zdolności obronnych – powiedział Kosiniak-Kamysz. Wicepremier ocenił, że sojusz Polski i Wielkiej Brytanii nigdy nie był silniejszy.

Jak przekazał, pierwszym tematem rozmów z brytyjskim ministrem było wsparcie obu krajów dla Ukrainy. Poruszono również kwestię relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa. – Polska i Wielka Brytania są za umacnianiem tego sojuszu i za budowaniem własnych zdolności. Za większą niezależnością Europy, ale nie niezależnością od Stanów Zjednoczonych. Niezależnością od tych, którzy mogą Europie zagrażać – zaznaczył szef MON. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, a każde inne rozwiązanie byłoby „po prostu gorsze”. Zapowiedział również, że Polska będzie zabiegać o umożliwienie Wielkiej Brytanii korzystania z unijnego programu na rzecz budowy bezpieczeństwa oraz o dalsze zbliżenie Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską. 

W kontekście wzmacniania bezpieczeństwa szef MON poinformował także, że w najbliższych dniach Polska będzie gospodarzem kolejnego spotkania państw w ramach tzw. grupy Bergen. Inicjatywa powstała z inspiracji wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. W formacie uczestniczą Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Według portalu Politico do grupy może wkrótce dołączyć również Dania. – To jest inicjatywa amerykańska, a Polska została poproszona o organizację kolejnego spotkania – przypomniał Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, rozmowy będą prowadzone w nieco poszerzonym gronie państw, które znacząco inwestują w bezpieczeństwo, są związane ze wschodnią flanką NATO oraz pozostają bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Szef MON podkreślił, że powierzenie Polsce organizacji rozmów świadczy o ważnej roli naszego kraju w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Spotkania grupy Bergen poświęcone są funkcjonowaniu NATO w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym oraz podziałowi odpowiedzialności za bezpieczeństwo między państwami Sojuszu.

Brak zaproszeń dla Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich wywołał jednak obawy, że nowy format może prowadzić do podziałów wewnątrz NATO.

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas apelował, by „nie przeceniać znaczenia spotkania”. Wyjaśniał, że do rozmów zaproszono państwa dysponujące myśliwcami, samolotami do tankowania w powietrzu i innymi strategicznymi systemami uzbrojenia, a więc zdolne do praktycznej realizacji ustaleń dotyczących podziału obciążeń w Sojuszu.

Wtorkowe rozmowy w Warszawie oraz przygotowania do spotkania grupy Bergen wpisują się w działania na rzecz wzmacniania zdolności obronnych państw NATO wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Zarówno polski, jak i brytyjski minister podkreślali przy tym, że rozwój europejskich zdolności wojskowych powinien odbywać się równolegle z umacnianiem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.10.2026 11:56

TAGI| MON, POLSKA, SOJUSZ, WES STREETING, WIELKA BRYTANIA, WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nie sądziliśmy, że wysłanie policji do TK bez konsekwencji będzie w UE możliwe | Młodzi, zakochani, oddani innym. Ponad stu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze | Ambasador USA ostrzega: Sytuacja w Polsce może wymknąć się spod kontroli | Polska europejską bramą dla Indii? Tusk i Modi stawiają na biznes | Bateryjka

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Po tej stronie

ks. Leszek Smoliński

Po tej stronie

Najbardziej niewygodni święci nie stoją na ołtarzach.

Przyspieszenie

Maria Sołowiej

Przyspieszenie

Tylko pod dyktando handlu? Chyba tak ogólnie przyspieszamy coraz bardziej…

Przepraszam, nie rozumiem

Andrzej Macura

Przepraszam, nie rozumiem

Może i lepiej nie wiedzieć wszystkiego. Bo można by oszaleć...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska

Bogdan Święczkowski pojawił się w niedzielę rano pod Trybunałem Konstytucyjnym. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska - powiedział do zgromadzonych. Zapowiedział, że codziennie będzie przychodził pod TK.

Przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym

Nie sądziliśmy, że wysłanie policji do TK bez konsekwencji będzie w UE możliwe

- napisał w sobotę premier Słowenii Janez Jansza.

Zima w Tatrach

Tatry: Zamknięcie wysokogórskich szlaków na Słowacji

Ograniczenia potrwają do 31 maja.

Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących

Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących

Prezydium KEP ostrzega, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa. Hierarchowie apelują o dialog i pokojowe rozwiązanie sporu, a wiernych proszą o modlitwę za ojczyznę i mądrość dla rządzących.

Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”

Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”

Obrazy z Warszawy obiegły świat, a zagraniczne redakcje piszą o chaosie, paraliżu instytucji i groźbie dalszej eskalacji.

Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór

Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór

Anna Korwin-Piotrowska wydała kolejne zarządzenie, które ma – jak przekonuje – przywrócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Trudno jednak dostrzec w tych decyzjach drogę do zażegnania kryzysu.

Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie

Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie

W chwili narastających napięć wokół najważniejszych instytucji państwa paulini z Jasnej Góry wzywają Polaków do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.

Prezydent Nawrocki rozpoczyna konsultacje z liderami parlamentarnymi

Prezydent Nawrocki rozpoczyna konsultacje z liderami parlamentarnymi

W spotkaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego udział zadeklarowali już przedstawiciele PSL, PiS, Razem, Rozwoju Plus oraz Konfederacji.

„Jeden z nas został papieżem!”. W Peru nadzieja miesza się z bólem

„Jeden z nas został papieżem!”. W Peru nadzieja miesza się z bólem

Dla mieszkańców Peru nie jest tylko głową Kościoła. To ich dawny biskup, misjonarz, człowiek, którego znają i któremu ufają. Teraz Leon XIV ma powrócić do kraju naznaczonego przemocą, korupcją i głębokimi podziałami.

Młodzi, zakochani, oddani innym. Ponad stu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze

Młodzi, zakochani, oddani innym. Ponad stu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze

Nie tylko księża i zakonnice, ale także młodzi ludzie, małżonkowie, lekarze i naukowcy. Coraz więcej zwyczajnych osób, które w niezwyczajny sposób przeżyły swoje życie, trafia na drogę do beatyfikacji i kanonizacji.

Miał zostać aktorem, wybrał kapłaństwo. 80 lat temu zaczęła się wielka historia

Miał zostać aktorem, wybrał kapłaństwo. 80 lat temu zaczęła się wielka historia

Nie miał już nikogo z najbliższej rodziny. Pracował w kamieniołomie, marzył o teatrze, a myśl o kapłaństwie początkowo odrzucał. A jednak 1 listopada 1946 roku młody Karol Wojtyła uklęknął przed kard. Adamem Sapiehą, by przyjąć święcenia kapłańskie. Osiemdziesiąt lat później jego życie i słowa stawiają Kościołowi wciąż aktualne pytanie: jakim człowiekiem powinien być ksiądz?

Ostatnia droga zaprowadziła ich do Rzymu. Tam spoczywają wielcy Polacy

Ostatnia droga zaprowadziła ich do Rzymu. Tam spoczywają wielcy Polacy

Walczyli o wolną Polskę, tworzyli wielkie dzieła sztuki, służyli Kościołowi i ratowali narodowe dziedzictwo. Los zaprowadził ich do Wiecznego Miasta.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Niedziela
wieczór
9°C Poniedziałek
noc
6°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 