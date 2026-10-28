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Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Katastrofa  
GUARDA CIVIL /PAP/EPA Katastrofa
Zdjęcie z lotu ptaka

Media: co najmniej 46 ofiar śmiertelnych; rząd: liczba zabitych i rannych nie jest znana.

Co najmniej 46 osób zginęło w środę w wyniku zderzenia się dwóch pociągów w prowincji Toledo, na trasie Madryt-Andaluzja - podał dziennik "ABC", powołując się hiszpańską Obronę Cywilną. Przyczyna zdarzenia na razie nie jest znana.  Ministra zdrowia Monica Garcia powiedziała w publicznym radiu Cadena SER, że nie jest znana liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Określiła wypadek jako "bardzo poważny".

Cytowana przez EFE Esther Padilla, rzeczniczka rządu wspólnoty Kastylia-La Mancha (w skład której wchodzi prowincja Toledo), potwierdziła na razie śmierć co najmniej 10 osób.  Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe dwa wagony spadły ze skarpy. Na miejsce skierowano liczne karetki i helikoptery. Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych. "Jestem wstrząśnięty poważnym wypadkiem kolejowym w prowincji Toledo.

Moje współczucie, solidarność i wsparcie dla wszystkich ofiar oraz ich rodzin" - napisał na X premier Pedro Sanchez. Partie polityczne w Hiszpanii odwołały wydarzenia związane z trwającą w kraju kampanią wyborczą. (PAP) jw/ akl/ 

Błąd ludzki przy usuwaniu awarii systemu sygnalizacji to jedna z rozważanych obecnie, możliwych przyczyn kolizji dwóch pociągów pasażerskich w hiszpańskiej prowincji Toledo - poinformował dziennik "El Pais" za źródłami rządowymi.   Ministerstwo transportu i spółka Adif, odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, analizują hipotezę, zgodnie z którą przyczyną katastrofy mógł być "błąd ludzki pracownika Adif" podczas usuwania awarii głównego systemu sygnalizacji.  Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów zatrzymał się lub znacząco zwolnił na kilka minut przed wypadkiem z powodu problemów z ruchem na linii - podał portal 20minutos. Wtedy najechał na niego od tyłu pociąg jadący z Madrytu do Sewilli. Pasażerowie, którzy zadzwonili do publicznego radia Cadena SER, mówili o "potężnym uderzeniu". Władze wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha, na terenie której leży prowincja Toledo, zwróciły się o wsparcie do wojskowej jednostki ratunkowej.

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PAP |

dodane 28.10.2026 13:41

TAGI| ADMINISTRACJA, HISZPANIA, KOLEJ, PAP, WYPADKI

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