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Ambasador USA ostrzega: Sytuacja w Polsce może wymknąć się spod kontroli

Ambasador USA ostrzega: Sytuacja w Polsce może wymknąć się spod kontroli  
Studio GN/AI

„Ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli” – ostrzega ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose. Amerykański dyplomata zabrał głos w sprawie dramatycznych wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaapelował do wszystkich stron o powstrzymanie eskalacji konfliktu.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose odniósł się na platformie X do nocnych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Ocenił, że sytuacja jest „niezwykle poważna”, a spór dotyczący wykorzystania władzy państwowej oraz niezależności instytucji konstytucyjnej przybrał bezprecedensowy charakter.

Dyplomata podkreślił, że obie strony konfliktu przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń. Zwrócił też uwagę na tysiące demonstrantów zgromadzonych przed siedzibą TK, co jego zdaniem dodatkowo zwiększa ryzyko eskalacji.

– Ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli i przerodzi w coś znacznie gorszego – napisał.

Rose zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zamierzają ingerować w wewnętrzne sprawy Polski ani rozstrzygać, która ze stron sporu ma rację. Zapewnił jednak, że Waszyngtonowi zależy na stabilności, bezpieczeństwie i demokratycznej przyszłości Polski jako bliskiego sojusznika.

Ambasador zaapelował do przedstawicieli władz, służb porządkowych i demonstrantów o powściągliwość oraz unikanie działań mogących sprowokować przemoc.

Podkreślił również, że Amerykanom i prezydentowi USA zależy na Polsce, ale ostatecznie siła polskiej demokracji musi wypływać z odpowiedzialności jej obywateli i instytucji.

– Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby polityczne różnice [...] naraziły to wszystko na ryzyko – podsumował amerykański dyplomata.

 

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GOSC.PL |

dodane 31.10.2026 07:39

TAGI| AMBASADOR, POLSKA, TOM ROSE, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY, USA

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