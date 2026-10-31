„Ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli” – ostrzega ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose. Amerykański dyplomata zabrał głos w sprawie dramatycznych wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaapelował do wszystkich stron o powstrzymanie eskalacji konfliktu.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose odniósł się na platformie X do nocnych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Ocenił, że sytuacja jest „niezwykle poważna”, a spór dotyczący wykorzystania władzy państwowej oraz niezależności instytucji konstytucyjnej przybrał bezprecedensowy charakter.

The events unfolding tonight at Poland’s Constitutional Tribunal are very serious indeed. We appear to be witnessing an unprecedented confrontation over the government’s use of state power and the independence and authority of a constitutional institution. Both sides offer sharply different accounts of what happened and why. Whatever the facts ultimately establish, thousands gathering outside the Tribunal make an already dangerous situation more combustible. The last thing Poland needs is a confrontation that spirals into something far worse. America is on Poland’s side. It is not our place to judge or interfere in its internal affairs. Our concern is for the stability, security, and democratic future of a country we are proud to call our friend and ally. I hope everyone involved—government officials, law enforcement, and demonstrators alike, to take a deep breath, and don’t take any action that could provoke violence or further escalation. Americans and @POTUS care deeply about this country, its democracy, and its future. But Poland’s strength ultimately must come from within—from its people, its institutions, and their shared commitment to the rule of law. Poland has come too far and accomplished too much to let political differences, no matter how strongly felt, put any of that at risk. — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) October 30, 2026

Dyplomata podkreślił, że obie strony konfliktu przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń. Zwrócił też uwagę na tysiące demonstrantów zgromadzonych przed siedzibą TK, co jego zdaniem dodatkowo zwiększa ryzyko eskalacji.

– Ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli i przerodzi w coś znacznie gorszego – napisał.

Rose zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zamierzają ingerować w wewnętrzne sprawy Polski ani rozstrzygać, która ze stron sporu ma rację. Zapewnił jednak, że Waszyngtonowi zależy na stabilności, bezpieczeństwie i demokratycznej przyszłości Polski jako bliskiego sojusznika.

Ambasador zaapelował do przedstawicieli władz, służb porządkowych i demonstrantów o powściągliwość oraz unikanie działań mogących sprowokować przemoc.

Podkreślił również, że Amerykanom i prezydentowi USA zależy na Polsce, ale ostatecznie siła polskiej demokracji musi wypływać z odpowiedzialności jej obywateli i instytucji.

– Polska zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby polityczne różnice [...] naraziły to wszystko na ryzyko – podsumował amerykański dyplomata.