Nie tylko księża i zakonnice, ale także młodzi ludzie, małżonkowie, lekarze i naukowcy. Coraz więcej zwyczajnych osób, które w niezwyczajny sposób przeżyły swoje życie, trafia na drogę do beatyfikacji i kanonizacji. Polska jest wśród światowych liderów – obecnie toczy się ponad sto procesów dotyczących naszych rodaków. „Świętość nigdy nie jest przestarzała” – przekonuje ks. Bogusław Turek z watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.
Ponad sto procesów z Polski. Coraz więcej młodych kandydatów na ołtarze
Polska należy do krajów, z których prowadzonych jest wiele spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Obecnie jest ich ponad sto – mówi w rozmowie z Vatican News ks. Bogusław Turek CSMA, podsekretarz Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Michalita zwraca uwagę na rosnącą liczbę procesów dotyczących świeckich, w tym ludzi młodych, i małżonków. „Świętość nigdy nie jest przestarzała" – podkreśla, przypominając, że powołany jest do niej każdy chrześcijanin.
Polska wśród krajów o największej liczbie procesów
Polska należy do krajów szczególnie aktywnych w prowadzeniu spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Jak podkreśla w rozmowie z Vatican News ks. Bogusław Turek CSMA, obecnie w toku jest ponad sto takich spraw dotyczących kandydatów z Polski, choć nie można rzecz jasna z góry przesądzać ich zakończenia. „Polska należy do tych Kościołów, które posiadają w toku wiele spraw. Powiedziałbym, że jest jednym z przodujących krajów. Obok Hiszpanii i Włoch jest chyba Polska. Mamy ponad sto procesów w toku. To nie jest mało" – zaznacza podsekretarz Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.
Choć nowe sprawy nie pojawiają się już z taką częstotliwością jak w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, nadal napływają prośby o rozpoczynanie kolejnych postępowań. Ks. Turek zwraca uwagę, że stosunkowo często dotyczą one osób, które realizowały swoje powołanie opiekując się chorymi. To m.in. bł. Hanna Chrzanowska i kandydatki na ołtarze Stanisława Leszczyńska i dr Wanda Błeńska.
Coraz więcej młodych kandydatów na ołtarze
Jednym z interesujących zjawisk obserwowanych z perspektywy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych jest rosnąca liczba próśb o rozpoczęcie procesów beatyfikacyjnych osób młodych. „To nie są już pojedyncze przypadki. Owszem, nie można mówić, że są one bardzo liczne, ale zdecydowanie jest ich więcej, niż kilka lat temu" – mówi papieski współpracownik.
Zaznacza jednocześnie, że takie prośby wymagają szczególnej roztropności. Przedwczesna śmierć młodego człowieka, zwłaszcza wskutek choroby, i jego postawa mogą wywoływać głębokie poruszenie i podziw, ale nie mogą zastępować rzetelnej oceny życia i cnót kandydata na ołtarze.
Jednym z najbardziej wymownych współczesnych przykładów świętości młodych ludzi pozostaje św. Carlo Acutis. Zdaniem ks. Turka jego historia pokazuje, że świętość nie jest jedynie ideałem, do którego dąży się w odległej przyszłości, ale może być rzeczywistością przeżywaną już w młodości.
„Najlepszą katechezą jest ukazywanie postaci świętych" – podkreśla michalita, dodając, że autentyczne życie świętych pozwala innym odkrywać własną drogę do szczęścia i wierności Ewangelii. Odnosi się przy tym do wrześniowego czuwania młodzieży z Papieżem na podparyskim stadionie Stade de France. Osnową wydarzenia było przypomnienie młodym ludziom postaci francuskich świętych na przestrzeni wieków, co spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników czuwania. To właśnie tam padły pamiętne słowa Leona XIV: „Wy jesteście świętymi Francji". „To był wyraz wielkiej nadziei – mówi ks. Turek – Ojciec Święty podkreślił, że świętość życia młodych Francuzów jest nadzieją i przyszłością ich kraju".
Świętość jest możliwa także w polityce i nauce
Wśród współczesnych kandydatów na ołtarze coraz więcej jest osób świeckich, także tych, które odegrały ważną rolę w życiu publicznym, w nauce czy świecie kultury – jak Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jérôme Lejeune czy Antoni Gaudí. Jak podkreśla ks. Turek coraz więcej grup zawodowych odkrywa, że w swoim środowisku mogą dążyć do świętości, będąc zarazem „najlepszymi z najlepszych" w swoim zawodzie.
„Owszem, wierność Ewangelii wymaga niekiedy odmowy pójścia na kompromis, ale nie stoi w sprzeczności z profesjonalizmem ani doniosłymi osiągnięciami" – mówi.
Rodzina jako miejsce narodzin świętości
Coraz większą uwagę zwracają również procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne małżonków oraz całych rodzin. Ks. Turek wskazuje na przykład rodziny Ulmów, a także świętych Ludwika i Zelii Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Podkreśla, że rodzina jest nie tylko środowiskiem przekazywania wiary, lecz także miejscem, w którym dojrzewa osobista odpowiedź na powołanie do świętości.
„Świętość człowiek poznaje, dotyka jej, przesiąka nią w rodzinie" – mówi.
Jego zdaniem szczególna obecność świadectw świętych małżonków i rodzin w dzisiejszym Kościele może być odczytywana jako odpowiedź na trudności, z jakimi mierzy się współczesne życie rodzinne.
„Tam, gdzie dzisiejszy świat doświadcza szczególnych prób, tam, Opatrzność Boża pozostawia pewnego rodzaju konkretne drogowskazy" – zauważa.
Męczennicy naszych czasów
Pytany o współczesne rozumienie męczeństwa, ks. Turek zauważa, że choć okoliczności prześladowań zmieniają się wraz z historią, istota chrześcijańskiego męczeństwa pozostaje niezmienna. „Męczennik oddaje życie za wiarę w Chrystusa lub za cnotę nierozerwalnie związaną z tą wiarą. Nie oznacza to poszukiwania śmierci, ale gotowość do dochowania wierności Ewangelii nawet za cenę własnego życia" – przypomina.
Przykładem jest bł. Rosario Livatino, włoski sędzia zamordowany przez mafię. Jego wierność sprawiedliwości wynikała nie tylko z obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim z chrześcijańskiego przekonania o konieczności postępowania zgodnie z sumieniem. „Chrześcijanin musi być sprawiedliwy" – dodaje michalita, wskazując na motywację, która kierowała życiem sędziego. Zwraca uwagę także na to, że współczesne reżimy i prześladowcy często starają się ukrywać religijne motywy przemocy, przedstawiając męczenników jako przeciwników politycznych, a nie jako świadków Chrystusa. Nie zmienia to jednak istoty świadectwa.
Afryka coraz bardziej odkrywa swoich świętych
Z perspektywy Dykasterii dostrzegalne jest także rosnące zainteresowanie procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi ze strony Kościołów afrykańskich. Zdaniem ks. Turka Kościoły lokalne coraz wyraźniej dostrzegają, że w ich wspólnotach były osoby, które w sposób heroiczny żyły Ewangelią. Rośnie również świadomość, że świadectwa tych osób powinny być ukazywane innym i są najlepszą „katechezą o świętości".
Podobne zainteresowanie widoczne jest w Ameryce Łacińskiej. Podsekretarz Dykasterii wskazuje zwłaszcza na Brazylię czy Argentynę, gdzie prowadzonych jest więcej spraw niż w niektórych innych krajach regionu.
Świętość jest dostępna dla każdego
Odnosząc się do komentarzy, jakoby współcześnie wynoszono na ołtarze zbyt wiele osób, ks. Turek podkreśla, że rosnąca liczba beatyfikacji i kanonizacji nie jest „nadmierna", ale świadczy o coraz głębszej świadomości, że świętość jest dostępna każdemu ochrzczonemu – o czym przypominał także Sobór Watykański II. „Kiedy w wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w Kościół, który jest święty, to nie jest pojęcie teoretyczne. Świętości Kościoła dotykamy poprzez świętość jego członków, do której dążyli w codziennych konkretnych wyborach. Każdy z nas jest powołany do uczestniczenia w świętości Kościoła – podkreśla ks. Turek.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak wiele o świecie, a jednocześnie tak łatwo nie przychodziło nam odwracanie od niego wzroku.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.
To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".
W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.
Gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzkiej godności, zdrowia i życia. Leon XIV stanowczo potępił wyzysk pracowników, bezrobocie i niebezpieczne warunki zatrudnienia. Podczas audiencji generalnej przypomniał, że to człowiek, a nie zysk, powinien znajdować się w centrum życia gospodarczego. Papież wskazał również, że bez sprawiedliwości społecznej i troski o dobro wspólne trudno budować trwały pokój.
Minister sprawiedliwości zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego, nad którym kontrolę przejęła grupa sędziów, wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym.
Prezydent Karol Nawrocki nie zamierzał czekać, aż drogę do Trybunału Konstytucyjnego utorują mu funkcjonariusze SOP. Zbigniew Bogucki ujawnia kulisy tych wydarzeń.