Prezydent Nawrocki rozpoczyna konsultacje z liderami parlamentarnymi  

Paweł Szefernaker zapowiada, że dziś od 13.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W spotkaniach dot. TK udział zadeklarowali już przedstawiciele PSL, PiS, Razem, Rozwoju Plus oraz Konfederacji. Lewica nie otrzymała jeszcze zaproszenia.
W oświadczeniu odczytanym przez Szefernakera po wizycie Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym, do której doszło w sobotę w nocy, prezydent poinformował, że „w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego”.
Seria spotkań - jak wynika z informacji przekazanej przez Szefernakera - rozpocznie się o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim. Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, na spotkaniu z prezydentem PiS będą reprezentowali prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. - Ja jestem przed Trybunałem - dodał Czarnek.
Z kolei z informacji przekazanych PAP przez rzecznika MON Janusza Sejmeja wynika, że w konsultacjach weźmie udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Spotkanie odbędzie się o godzinie 13. Na platformie X prezes PSL zadeklarował w serwisie X, że bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny będą tematami podczas jego spotkania z prezydentem.
Gotowość do rozmów z prezydentem zadeklarowała już partia Razem. Jej rzecznik Mateusz Merta poinformował w sobotę, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z Nawrockim po godz. 15.00. „Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK” – napisał Merta na platformie X.
Politycy Rozwoju Plus idą do prezydenta na godz. 16. Jak poinformował nas rzecznik klubu Rober Gontarz, Rozwój Plus na spotkani z Nawrockim będą reprezentować Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. z Kolei Morawiecki napisał m.in. na X: „Mówimy jasno: obecna władza musi zostać powstrzymana i musi odpowiedzieć za zamach”.
Udział w konsultacjach o godz. 16.45 potwierdził na platformie X prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Dodał, że w spotkaniu uczestniczyć będzie również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. „Od lat mówimy o konieczności przeprowadzenia resetu w TK. Mam nadzieję, że już dla wszystkich jest oczywiste, że innego wyjścia z tej sytuacji nie ma” - zauważył Mentzen.
Z kolei w rozmowie z PAP przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że przedstawiciele jej partii nie otrzymali zaproszenia na to spotkanie. - Nawet gdybyśmy je otrzymali to i tak byśmy nie przyszli - skomentowała posłanka.
Dziś - o godz. 15 - odbędzie się także nadzwyczajnego posiedzenia Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Jak w sobotę z rana informował Horała, który został powołany do tej rady, w spotkaniu również weźmie udział w rozmowach z prezydentem Nawrockim. „Wyjście z sytuacji jest tylko jedne: natychmiastowe wycofanie się przez rząd z próby zamachu na konstytucyjny organ państwa, a jeżeli to się nie stanie — zmiana rządu. Następnie reset konstytucyjny i trwale uzdrowienie Trybunału. Rozwój Plus przedstawił gotową propozycję przepisów realizujących ten cel” - podkreślił Horała w serwisie X.
Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.
W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.
Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.
Szef gabinetu prezydenta RP, po wyjściu prezydenta z TK, odczytał jego oświadczenie. „Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa” - ocenił Nawrocki.
Rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do tych słów, napisał w sobotę na X „Jedynym przedstawicielem władzy wykonawczej, który wtargnął siłą do Trybunału Konstytucyjnego jest Prezydent Karol Nawrocki”.
Dziś od godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 31, 2026
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