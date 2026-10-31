Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie  

W chwili narastających napięć wokół najważniejszych instytucji państwa paulini z Jasnej Góry wzywają Polaków do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej szczególnie mocno wybrzmi dziś prośba o pokój, wzajemny szacunek i dialog. „Dobro wspólne narodu [powinno] stać ponad wszelkimi podziałami” – podkreśla o. Marcin Ciechanowski, rzecznik jasnogórskiego sanktuarium.
Klasztor paulinów na Jasnej Górze przypomniał w sobotę, że w duchowej stolicy Polski każdego dnia zanoszona jest nieprzerwana modlitwa w intencji naszej Ojczyzny - ale „w dniu dzisiejszym to szczególne błaganie wybrzmi ze spotęgowaną siłą w sercu Sanktuarium”.
„Jasna Góra od wieków pozostaje miejscem, w którym Polacy szukają pojednania. Dlatego dziś ze szczególną troską powierzamy losy kraju, ład państwowy oraz dialog publiczny opiece Jasnogórskiej Pani, prosząc, by dobro wspólne narodu stało ponad wszelkimi podziałami” - napisał o. Marcin Ciechanowski, dyrektor biura prasowego Jasnej Góry.
W Kaplicy Matki Bożej msza za Ojczyznę sprawowana jest codziennie o 15.30 - to tradycja od czasów stanu wojennego - a o 21.00 odbywa się Apel Jasnogórski, stanowiący główną modlitwę polecającą Polskę i Kościół.
- W dniu dzisiejszym to szczególne błaganie wybrzmi ze spotęgowaną siłą w sercu Sanktuarium, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej - poinformował o. Marcin Ciechanowski.
Podał, że w intencji Ojczyzny odprawiono też mszę rano, o 9.30.
Klasztor paulinów zachęca wiernych do „włączenia się w to narodowe wołanie” – poprzez obecność w Sanktuarium lub transmisje medialne.
„Modlitwa pozostaje naszym najważniejszym fundamentem w budowaniu ojczyzny opartej na wzajemnym szacunku i sprawiedliwości. W dobie wielu wyzwań, przed którymi staje nasza Ojczyzna i społeczeństwo, wspólnotowa modlitwa przed tronem Królowej Polski pozostaje naszym najważniejszym duchowym fundamentem” - napisał o. Ciechanowski.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak wiele o świecie, a jednocześnie tak łatwo nie przychodziło nam odwracanie od niego wzroku.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.
To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".
W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.
Gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzkiej godności, zdrowia i życia. Leon XIV stanowczo potępił wyzysk pracowników, bezrobocie i niebezpieczne warunki zatrudnienia. Podczas audiencji generalnej przypomniał, że to człowiek, a nie zysk, powinien znajdować się w centrum życia gospodarczego. Papież wskazał również, że bez sprawiedliwości społecznej i troski o dobro wspólne trudno budować trwały pokój.
Minister sprawiedliwości zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego, nad którym kontrolę przejęła grupa sędziów, wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym.
Prezydent Karol Nawrocki nie zamierzał czekać, aż drogę do Trybunału Konstytucyjnego utorują mu funkcjonariusze SOP. Zbigniew Bogucki ujawnia kulisy tych wydarzeń.