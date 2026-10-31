Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie  

W chwili narastających napięć wokół najważniejszych instytucji państwa paulini z Jasnej Góry wzywają Polaków do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej szczególnie mocno wybrzmi dziś prośba o pokój, wzajemny szacunek i dialog. „Dobro wspólne narodu [powinno] stać ponad wszelkimi podziałami” – podkreśla o. Marcin Ciechanowski, rzecznik jasnogórskiego sanktuarium.

Klasztor paulinów na Jasnej Górze przypomniał w sobotę, że w duchowej stolicy Polski każdego dnia zanoszona jest nieprzerwana modlitwa w intencji naszej Ojczyzny - ale „w dniu dzisiejszym to szczególne błaganie wybrzmi ze spotęgowaną siłą w sercu Sanktuarium”.

„Jasna Góra od wieków pozostaje miejscem, w którym Polacy szukają pojednania. Dlatego dziś ze szczególną troską powierzamy losy kraju, ład państwowy oraz dialog publiczny opiece Jasnogórskiej Pani, prosząc, by dobro wspólne narodu stało ponad wszelkimi podziałami” - napisał o. Marcin Ciechanowski, dyrektor biura prasowego Jasnej Góry.

W Kaplicy Matki Bożej msza za Ojczyznę sprawowana jest codziennie o 15.30 - to tradycja od czasów stanu wojennego - a o 21.00 odbywa się Apel Jasnogórski, stanowiący główną modlitwę polecającą Polskę i Kościół.

- W dniu dzisiejszym to szczególne błaganie wybrzmi ze spotęgowaną siłą w sercu Sanktuarium, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej - poinformował o. Marcin Ciechanowski.

Podał, że w intencji Ojczyzny odprawiono też mszę rano, o 9.30.

Klasztor paulinów zachęca wiernych do „włączenia się w to narodowe wołanie” – poprzez obecność w Sanktuarium lub transmisje medialne.

„Modlitwa pozostaje naszym najważniejszym fundamentem w budowaniu ojczyzny opartej na wzajemnym szacunku i sprawiedliwości. W dobie wielu wyzwań, przed którymi staje nasza Ojczyzna i społeczeństwo, wspólnotowa modlitwa przed tronem Królowej Polski pozostaje naszym najważniejszym duchowym fundamentem” - napisał o. Ciechanowski.