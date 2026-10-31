Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór  

Sędziowie mają pracować poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, pracownicy zostają zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, a dotychczasowe upoważnienia tracą moc. Anna Korwin-Piotrowska wydała kolejne zarządzenie, które ma – jak przekonuje – przywrócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Trudno jednak dostrzec w tych decyzjach drogę do zażegnania kryzysu. Przeciwnie, w atmosferze narastającego sporu o kierownictwo TK mogą one tylko pogłębić chaos i zaostrzyć konflikt.

Na stronie TK ukazało się zarządzenie dot. organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego (opis)

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała w sobotę zarządzenie w sprawie organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego, w którym m.in. uchyliła wydane dotychczas upoważnienia, zaleciła sędziom TK wykonywać pracę poza siedzibą TK, a także zawiesiła wykonywanie obowiązków pracownikom TK z zachowaniem wynagrodzenia.

W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu Korwin-Piotrowska, która jako najstarsza stażem sędzia TK, kieruje obecnie Trybunałem Konstytucyjnym, poinformowała, że uchyliła wydane dotychczas upoważnienia wydane na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Chodzi o upoważnienia wydane przez Bogdana Święczkowskiego, który od piątku ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa TK. Zgodnie bowiem z ww. art. 12 ust. 2 prezes Trybunału w drodze pisemnego upoważnienia określa, w jakim zakresie w sprawach dotyczących kierowania pracami Trybunału, reprezentowania go na zewnątrz oraz wykonywania innych czynności ustawowych zastępuje go Wiceprezes Trybunału. Z kolei w art. 12 ust. 3 czytamy, że w szczególnych sytuacjach Prezes Trybunału może upoważnić innego sędziego Trybunału do wykonywania niektórych kompetencji w zakresie kierowania i reprezentacji

Do odwołania zostało też ograniczone wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego z wyjątkiem realizacji zadań wskazanych przez nią, zawiesiła też wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa. Pracownicy zachowali prawo do wynagrodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa Anna Korwin-Piotrowska zaleciła też sędziom TK wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, a ci sędziowie i pracownicy, którzy zostaną wezwani do siedziby, mają korzystać z wejść wskazanych w komunikatach. Czas pracy wezwanych pracowników „może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący”.

Zawiesiła również funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego – korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego.

Swoje decyzje w zarządzeniu argumentuje „przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.

W piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W związku z informacją Korwin-Piotrowskiej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na terenie, ale nie w samym Trybunale, pojawiła się policja. Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu. Wówczas na teren TK przedostał się Święczkowski, zwrócił się przez megafon do próbujących wejść za nim uczestników protestu i zaapelował o spokój oraz wycofanie się z terenu TK.

Wobec tych zdarzeń prezydent Karol Nawrocki, który był w podróży do Senegalu, przerwał lot, wrócił do kraju i pojawił się w siedzibie TK. Wcześniej odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim. Ogłosił też pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych.