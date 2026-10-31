Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”  

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym, prezydent zawracający z zagranicznej podróży, oskarżenia o zamach stanu i dwa obozy polityczne, które nie zamierzają ustąpić. Obrazy z Warszawy obiegły świat, a zagraniczne redakcje piszą o chaosie, paraliżu instytucji i groźbie dalszej eskalacji. Od Paryża po Buenos Aires komentatorzy stawiają pytanie: dokąd zmierza Polska, skoro nawet obrona demokracji stała się przedmiotem tak głębokiego sporu?
Zagraniczne media o sytuacji wokół TK: chaos i eskalacja konfliktu między premierem a prezydentem (synteza)
O chaosie i eskalacji konfliktu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim napisały w ciągu ostatniej doby zagraniczne media w związku z sytuacją wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Francuski dziennik „Le Monde” ocenił w sobotę, że sytuacja „może się tylko zaognić”, ponieważ kompromis nie wydaje się możliwy i każdy z obozów politycznych pozostanie na swoim stanowisku.
„Przywrócenie państwa prawa czy zamach stanu? Kryzys, który w piątek wieczorem rozpoczął się w Warszawie wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest przedmiotem najbardziej przeciwstawnych interpretacji ze strony różnych obozów politycznych w kraju podzielonym jak nigdy dotąd” - relacjonował dziennik.
Piątkowe wydarzenia, które „dodały otwartą konfrontację do kryzysu trwającego już od dłuższego czasu”, pogłębiły „podział w i tak silnie spolaryzowanym polskim społeczeństwie” - podkreślił „Le Monde”. „Debata polityczna na rok przed wyborami parlamentarnymi, które mogą doprowadzić do powrotu PiS do władzy, teraz nabiera charakteru wojny domowej” - ocenił.
Portal Politico napisał, że próba odsunięcia kierownictwa TK wywołała oskarżenia o zamach stanu oraz starcia między policją a protestującymi przed Trybunałem. Oznacza to zaostrzenie konfliktu między szefem rządu a prezydentem - podkreślił.
„W piątkowy wieczór w polskim Trybunale Konstytucyjnym zapanował chaos” - relacjonował portal.
Przypomniał, że sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska wydała decyzję o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc, i ogłosiła, że przejmuje kierownictwo nad TK. Święczkowski zakwestionował jej uprawnienia, określając te działania mianem „zamachu stanu”.
„Konfrontacja ta stanowi zaostrzenie sporu, w ramach którego rząd premiera Donalda Tuska dąży do odwrócenia zmian w sądownictwie, wprowadzonych przez poprzedni, nacjonalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości” - napisało Politico. Przypomniało, że w ciągu ośmiu lat rządów PiS obsadziło TK własnymi nominatami, w tym Święczkowskim i Sochańskim, czyniąc z tej instytucji centralny punkt sporu Polski z UE o praworządność.
Także niemieckie media uznały najnowsze wydarzenia przed TK w Warszawie za eskalację trwającego od dawna sporu między obozem rządowym a prawicową opozycją.
„Policjanci przed budynkiem (TK), przerwana wizyta państwowa (prezydenta) i sprzeczne komunikaty z Trybunału. W Warszawie zaostrza się walka o władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym” - napisał tygodnik „Der Spiegel”.
Redakcja zwróciła uwagę na decyzję Nawrockiego, który przerwał podróż zagraniczną do Senegalu. „W takim momencie prezydent musi być w Polsce” – przytacza tygodnik wpis prezydenta na platformie społecznościowej.
„Tłum zamierza przeprowadzić szturm na najwyższy sąd w Polsce” - tak korespondencję z Warszawy zatytułował największy niemiecki tabloid „Bild”. „Policjanci obstawili budynek TK, by chronić go przed zwolnionym prezesem, którego nie wpuszczono do środka i który wraz z tłumem napiera na ogrodzenia” – pisali dziennikarze gazety.
Włoskie media w relacjach z Polski informowały o chaosie i napięciach w związku z wydarzeniami wokół TK. Wyraziły też opinię, że w kraju pogłębił się kryzys instytucjonalny.
Portal dziennika „Corriere della Sera” przypomniał, że najwyższe instytucje polskiego sądownictwa, wśród nich TK, były jednym z głównych powodów sporu między „obecnym proeuropejskim rządem” a główną partią opozycji, czyli PiS.
„Krytycy w Polsce i UE zarzucają PiS, który rządził w latach 2015-2023, że narzucił polityczną kontrolę głównym instytucjom sądowniczym, z Trybunałem Konstytucyjnym włącznie” - odnotowała gazeta. Podkreśliła, że z powodu przeprowadzonych przez PiS reform wymiaru sprawiedliwości UE nakładała kary na Polskę.
O „Polsce w chaosie” napisał prawicowy dziennik „La Verita”, który wyraził opinię, że „zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego pogłębia polski kryzys instytucjonalny” i spór między rządem Tuska a Nawrockim.
Politycy brytyjskiej prawicy - była konserwatywna premierka Liz Truss i szef prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage - skrytykowali w piątek wieczorem działania polskiego rządu. Truss napisała na X o „szokującym uderzeniu na demokrację w Polsce”, repostując wpis opublikowany przez polskiego premiera wcześniej w piątek: „Albo wyprowadzicie ich za rok (z) parlamentu, albo oni wyprowadzą nas z Unii Europejskiej”.
Ten sam wpis Tuska zacytował Farage, oceniając przy tym, że „sytuacja w Polsce jest bardzo poważna”. „Aresztowania i najazd na sąd konstytucyjny - wszystko po to, by bronić niedemokratycznej Unii Europejskiej” - dodał.
Zdaniem portugalskich mediów skierowanie funkcjonariuszy policji pod TK oraz zawieszenie w funkcjach jego prezesa i wiceprezesa nie świadczy dobrze o wewnętrznej sytuacji w Polsce.
Według lizbońskiego Radia Observador „sytuacja zmierza w złym kierunku i eskaluje do tego stopnia, że pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego nasila się atmosfera bliska konfrontacji”.
Rozgłośnia przytoczyła m.in. reakcję ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a. Na X napisał on o „bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej”.
„Obie strony przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń oraz ich przyczyn. Niezależnie od tego, co ostatecznie ustalą fakty, obecność tysięcy ludzi pod siedzibą TK sprawia, że i tak niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa. Polska z pewnością nie potrzebuje konfrontacji, która mogłaby przerodzić się w coś znacznie gorszego” – napisał Rose.
Media w Holandii i Belgii opisują kryzys wokół TK jako eskalację walki o niezależność polskiego sądownictwa. Holenderski nadawca publiczny NOS ostrzegł przed podporządkowaniem TK władzy. Belgijski nadawca VRT podkreślił, że sytuacja jest niejasna, a dziennik „Le Soir” napisał o konfrontacji prawicy z rządem Tuska.
Węgierski dziennik „Magyar Nemzet” ostrzegł, że „Polska może pogrążyć się w całkowitym kryzysie prawnym po tym, gdy sędziowie sprzyjający rządowi Donalda Tuska ogłosili zawieszenie konserwatywnych prezesa i wiceprezesa TK”. „Polityczna burza dotarła również do świata dyplomacji” - dodała gazeta, informując o złożeniu rezygnacji przez polskich ambasadorów w Chinach i Rumunii.
Serbskie media piszą o „chaosie”, „próbie zamachu stanu” i „paraliżu”. „W jednym z państw UE trwa próba zamachu stanu! Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa oblężenie, w stronę policji rzucane są niebezpieczne przedmioty, a prezydent w trybie pilnym powrócił do kraju” - głosi nagłówek portalu „Blic”. Wydarzenia przed siedzibą TK określa mianem „eskalacji kryzysu politycznego i instytucjonalnego”. „Chaos w Trybunale Konstytucyjnym” - to tytuł materiału na portalu Danas.
Sytuacja wokół TK świadczy o skali napięć politycznych w Polsce - ocenił w sobotę turecki dziennik „Yeni Safak”. Komentator na antenie telewizji A Haber Gaffar Yakinca nazwał ostatnie wydarzenia „próbą proeuropejskiego zamachu stanu”.
Argentyński dziennik „La Nacion” napisał, że konflikt o TK, toczony od 10 lat przez nacjonalistyczne PiS i proeuropejski obóz Tuska, dotarł w piątek na ulice Warszawy. „Policjanci, prezydent zawracający w czasie lotu i oskarżenia o »zamach stanu«: Polska przeżywa zagmatwany kryzys polityczny” – zatytułował dziennik swą relację.
„Jak zwykle w takich przypadkach, każda ze stron powołuje się na ten sam sztandar: demokrację” - oceniła gazeta.
Zaniepokojenie sytuacją wokół TK wyraził prezes brazylijskiego Federalnego Sądu Najwyższego Edson Fachin. „To wydarzenie wymaga uwagi społeczności międzynarodowej i potwierdza potrzebę zachowania ciągłej czujności wobec zagrożeń dla demokracji, niezależności sądownictwa i demokratycznych rządów prawa. (Wymaga również) rozwagi i odpowiedzialności instytucjonalnej, bez pochopnych działań, ale też bez obojętności” – ocenił.
W piątek wieczorem o rozwoju wydarzeń w Polsce w związku ze sporem o TK informowały agencje prasowe, w tym Associated Press, AFP i Reuters, a także BBC.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.
"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."
"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."
Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.
To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".
W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.