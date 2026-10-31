Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”  

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym, prezydent zawracający z zagranicznej podróży, oskarżenia o zamach stanu i dwa obozy polityczne, które nie zamierzają ustąpić. Obrazy z Warszawy obiegły świat, a zagraniczne redakcje piszą o chaosie, paraliżu instytucji i groźbie dalszej eskalacji. Od Paryża po Buenos Aires komentatorzy stawiają pytanie: dokąd zmierza Polska, skoro nawet obrona demokracji stała się przedmiotem tak głębokiego sporu?

Zagraniczne media o sytuacji wokół TK: chaos i eskalacja konfliktu między premierem a prezydentem (synteza)

O chaosie i eskalacji konfliktu między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim napisały w ciągu ostatniej doby zagraniczne media w związku z sytuacją wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Francuski dziennik „Le Monde” ocenił w sobotę, że sytuacja „może się tylko zaognić”, ponieważ kompromis nie wydaje się możliwy i każdy z obozów politycznych pozostanie na swoim stanowisku.

„Przywrócenie państwa prawa czy zamach stanu? Kryzys, który w piątek wieczorem rozpoczął się w Warszawie wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest przedmiotem najbardziej przeciwstawnych interpretacji ze strony różnych obozów politycznych w kraju podzielonym jak nigdy dotąd” - relacjonował dziennik.

Piątkowe wydarzenia, które „dodały otwartą konfrontację do kryzysu trwającego już od dłuższego czasu”, pogłębiły „podział w i tak silnie spolaryzowanym polskim społeczeństwie” - podkreślił „Le Monde”. „Debata polityczna na rok przed wyborami parlamentarnymi, które mogą doprowadzić do powrotu PiS do władzy, teraz nabiera charakteru wojny domowej” - ocenił.

Portal Politico napisał, że próba odsunięcia kierownictwa TK wywołała oskarżenia o zamach stanu oraz starcia między policją a protestującymi przed Trybunałem. Oznacza to zaostrzenie konfliktu między szefem rządu a prezydentem - podkreślił.

„W piątkowy wieczór w polskim Trybunale Konstytucyjnym zapanował chaos” - relacjonował portal.

Przypomniał, że sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska wydała decyzję o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc, i ogłosiła, że przejmuje kierownictwo nad TK. Święczkowski zakwestionował jej uprawnienia, określając te działania mianem „zamachu stanu”.

„Konfrontacja ta stanowi zaostrzenie sporu, w ramach którego rząd premiera Donalda Tuska dąży do odwrócenia zmian w sądownictwie, wprowadzonych przez poprzedni, nacjonalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości” - napisało Politico. Przypomniało, że w ciągu ośmiu lat rządów PiS obsadziło TK własnymi nominatami, w tym Święczkowskim i Sochańskim, czyniąc z tej instytucji centralny punkt sporu Polski z UE o praworządność.

Także niemieckie media uznały najnowsze wydarzenia przed TK w Warszawie za eskalację trwającego od dawna sporu między obozem rządowym a prawicową opozycją.

„Policjanci przed budynkiem (TK), przerwana wizyta państwowa (prezydenta) i sprzeczne komunikaty z Trybunału. W Warszawie zaostrza się walka o władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym” - napisał tygodnik „Der Spiegel”.

Redakcja zwróciła uwagę na decyzję Nawrockiego, który przerwał podróż zagraniczną do Senegalu. „W takim momencie prezydent musi być w Polsce” – przytacza tygodnik wpis prezydenta na platformie społecznościowej.

„Tłum zamierza przeprowadzić szturm na najwyższy sąd w Polsce” - tak korespondencję z Warszawy zatytułował największy niemiecki tabloid „Bild”. „Policjanci obstawili budynek TK, by chronić go przed zwolnionym prezesem, którego nie wpuszczono do środka i który wraz z tłumem napiera na ogrodzenia” – pisali dziennikarze gazety.

Włoskie media w relacjach z Polski informowały o chaosie i napięciach w związku z wydarzeniami wokół TK. Wyraziły też opinię, że w kraju pogłębił się kryzys instytucjonalny.

Portal dziennika „Corriere della Sera” przypomniał, że najwyższe instytucje polskiego sądownictwa, wśród nich TK, były jednym z głównych powodów sporu między „obecnym proeuropejskim rządem” a główną partią opozycji, czyli PiS.

„Krytycy w Polsce i UE zarzucają PiS, który rządził w latach 2015-2023, że narzucił polityczną kontrolę głównym instytucjom sądowniczym, z Trybunałem Konstytucyjnym włącznie” - odnotowała gazeta. Podkreśliła, że z powodu przeprowadzonych przez PiS reform wymiaru sprawiedliwości UE nakładała kary na Polskę.

O „Polsce w chaosie” napisał prawicowy dziennik „La Verita”, który wyraził opinię, że „zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego pogłębia polski kryzys instytucjonalny” i spór między rządem Tuska a Nawrockim.

Politycy brytyjskiej prawicy - była konserwatywna premierka Liz Truss i szef prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage - skrytykowali w piątek wieczorem działania polskiego rządu. Truss napisała na X o „szokującym uderzeniu na demokrację w Polsce”, repostując wpis opublikowany przez polskiego premiera wcześniej w piątek: „Albo wyprowadzicie ich za rok (z) parlamentu, albo oni wyprowadzą nas z Unii Europejskiej”.

Ten sam wpis Tuska zacytował Farage, oceniając przy tym, że „sytuacja w Polsce jest bardzo poważna”. „Aresztowania i najazd na sąd konstytucyjny - wszystko po to, by bronić niedemokratycznej Unii Europejskiej” - dodał.

Zdaniem portugalskich mediów skierowanie funkcjonariuszy policji pod TK oraz zawieszenie w funkcjach jego prezesa i wiceprezesa nie świadczy dobrze o wewnętrznej sytuacji w Polsce.

Według lizbońskiego Radia Observador „sytuacja zmierza w złym kierunku i eskaluje do tego stopnia, że pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego nasila się atmosfera bliska konfrontacji”.

Rozgłośnia przytoczyła m.in. reakcję ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a. Na X napisał on o „bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej sposobu, w jaki rząd korzysta z władzy państwowej, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej”.

„Obie strony przedstawiają skrajnie odmienne wersje wydarzeń oraz ich przyczyn. Niezależnie od tego, co ostatecznie ustalą fakty, obecność tysięcy ludzi pod siedzibą TK sprawia, że i tak niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa. Polska z pewnością nie potrzebuje konfrontacji, która mogłaby przerodzić się w coś znacznie gorszego” – napisał Rose.

Media w Holandii i Belgii opisują kryzys wokół TK jako eskalację walki o niezależność polskiego sądownictwa. Holenderski nadawca publiczny NOS ostrzegł przed podporządkowaniem TK władzy. Belgijski nadawca VRT podkreślił, że sytuacja jest niejasna, a dziennik „Le Soir” napisał o konfrontacji prawicy z rządem Tuska.

Węgierski dziennik „Magyar Nemzet” ostrzegł, że „Polska może pogrążyć się w całkowitym kryzysie prawnym po tym, gdy sędziowie sprzyjający rządowi Donalda Tuska ogłosili zawieszenie konserwatywnych prezesa i wiceprezesa TK”. „Polityczna burza dotarła również do świata dyplomacji” - dodała gazeta, informując o złożeniu rezygnacji przez polskich ambasadorów w Chinach i Rumunii.

Serbskie media piszą o „chaosie”, „próbie zamachu stanu” i „paraliżu”. „W jednym z państw UE trwa próba zamachu stanu! Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa oblężenie, w stronę policji rzucane są niebezpieczne przedmioty, a prezydent w trybie pilnym powrócił do kraju” - głosi nagłówek portalu „Blic”. Wydarzenia przed siedzibą TK określa mianem „eskalacji kryzysu politycznego i instytucjonalnego”. „Chaos w Trybunale Konstytucyjnym” - to tytuł materiału na portalu Danas.

Sytuacja wokół TK świadczy o skali napięć politycznych w Polsce - ocenił w sobotę turecki dziennik „Yeni Safak”. Komentator na antenie telewizji A Haber Gaffar Yakinca nazwał ostatnie wydarzenia „próbą proeuropejskiego zamachu stanu”.

Argentyński dziennik „La Nacion” napisał, że konflikt o TK, toczony od 10 lat przez nacjonalistyczne PiS i proeuropejski obóz Tuska, dotarł w piątek na ulice Warszawy. „Policjanci, prezydent zawracający w czasie lotu i oskarżenia o »zamach stanu«: Polska przeżywa zagmatwany kryzys polityczny” – zatytułował dziennik swą relację.

„Jak zwykle w takich przypadkach, każda ze stron powołuje się na ten sam sztandar: demokrację” - oceniła gazeta.

Zaniepokojenie sytuacją wokół TK wyraził prezes brazylijskiego Federalnego Sądu Najwyższego Edson Fachin. „To wydarzenie wymaga uwagi społeczności międzynarodowej i potwierdza potrzebę zachowania ciągłej czujności wobec zagrożeń dla demokracji, niezależności sądownictwa i demokratycznych rządów prawa. (Wymaga również) rozwagi i odpowiedzialności instytucjonalnej, bez pochopnych działań, ale też bez obojętności” – ocenił.

W piątek wieczorem o rozwoju wydarzeń w Polsce w związku ze sporem o TK informowały agencje prasowe, w tym Associated Press, AFP i Reuters, a także BBC.