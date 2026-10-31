Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących  

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większy niepokój także wśród polskich biskupów. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ostrzega, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa. Hierarchowie apelują do uczestników życia publicznego o dialog i pokojowe rozwiązanie sporu, a wiernych proszą o modlitwę za ojczyznę i mądrość dla rządzących.

Wobec wydarzeń rozgrywających się wokół Trybunału Konstytucyjnego głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz Konferencji Episkopatu Polski. W oświadczeniu opublikowanym 31 października abp Tadeusz Wojda, abp Józef Kupny i bp Marek Marczak wyrazili zaniepokojenie narastającym konfliktem dotyczącym konstytucyjnych podstaw funkcjonowania państwa.

„Z wielkim niepokojem obserwujemy wydarzenia, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego” – napisali biskupi. Zwrócili uwagę, że spór, który trwa już od dłuższego czasu, nie sprzyja budowaniu narodowej jedności ani pojednania.

Ich ostrzeżenie jest jednoznaczne: „jego eskalacja prowadzi do głębokiego kryzysu państwa”.

Autorzy oświadczenia podkreślają, że nie zamierzają wskazywać winnych obecnej sytuacji ani rozstrzygać, kto ponosi odpowiedzialność za brak porozumienia. „Nie jest rolą Kościoła rozstrzyganie o przyczynach tego sporu i odpowiedzialności za brak jego rozwiązania” – zaznaczają.

Jednocześnie przekonują, że troska o dobro ojczyzny i spokój społeczny wymaga zabrania głosu. Dlatego apelują o powstrzymanie eskalacji konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu oraz pokojowe rozwiązywanie wszystkich trudności.

Prezydium KEP zwraca się również do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na przyszłości Polski, o wspieranie działań prowadzących do narodowego porozumienia i pojednania.

Osobny apel biskupi kierują do wierzących. Proszą ich o modlitwę za ojczyznę, a szczególnie za osoby sprawujące władzę i odpowiedzialne za życie publiczne. „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro mieszkańców naszego kraju i o dobro wspólne była dla nich najważniejszą powinnością” – czytamy w oświadczeniu.

Pod dokumentem podpisali się przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, jego zastępca, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, oraz sekretarz generalny episkopatu bp Marek Marczak.

Do oświadczenia dołączono także tekst „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi, w której zawarta jest prośba o miłość do ojczyzny oraz o mądrość i sprawiedliwość dla sprawujących rządy.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Głos zabrał także prymas Polski abp Wojciech Polak, który wydał oświadczenie:

„Proszę wszystkich o modlitwę, by Pan przemienił nasze serca i uczynił je gotowymi do zgody i pojednania. Apeluję też do wszystkich stron politycznego sporu o obniżenie społecznych emocji i o to, by nie eskalowali tego konfliktu, ale na drodze rozmów szukali wspólnego rozwiązania zaistniałej sytuacji" - napisał prymas w oświadczeniu opublikowanym 31 października na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej.

źródło: KEP /oprac. kb