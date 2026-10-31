Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących  

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większy niepokój także wśród polskich biskupów. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ostrzega, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa. Hierarchowie apelują do uczestników życia publicznego o dialog i pokojowe rozwiązanie sporu, a wiernych proszą o modlitwę za ojczyznę i mądrość dla rządzących.
Wobec wydarzeń rozgrywających się wokół Trybunału Konstytucyjnego głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz Konferencji Episkopatu Polski. W oświadczeniu opublikowanym 31 października abp Tadeusz Wojda, abp Józef Kupny i bp Marek Marczak wyrazili zaniepokojenie narastającym konfliktem dotyczącym konstytucyjnych podstaw funkcjonowania państwa.
„Z wielkim niepokojem obserwujemy wydarzenia, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego” – napisali biskupi. Zwrócili uwagę, że spór, który trwa już od dłuższego czasu, nie sprzyja budowaniu narodowej jedności ani pojednania.
Ich ostrzeżenie jest jednoznaczne: „jego eskalacja prowadzi do głębokiego kryzysu państwa”.
Autorzy oświadczenia podkreślają, że nie zamierzają wskazywać winnych obecnej sytuacji ani rozstrzygać, kto ponosi odpowiedzialność za brak porozumienia. „Nie jest rolą Kościoła rozstrzyganie o przyczynach tego sporu i odpowiedzialności za brak jego rozwiązania” – zaznaczają.
Jednocześnie przekonują, że troska o dobro ojczyzny i spokój społeczny wymaga zabrania głosu. Dlatego apelują o powstrzymanie eskalacji konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu oraz pokojowe rozwiązywanie wszystkich trudności.
Prezydium KEP zwraca się również do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na przyszłości Polski, o wspieranie działań prowadzących do narodowego porozumienia i pojednania.
Osobny apel biskupi kierują do wierzących. Proszą ich o modlitwę za ojczyznę, a szczególnie za osoby sprawujące władzę i odpowiedzialne za życie publiczne. „Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro mieszkańców naszego kraju i o dobro wspólne była dla nich najważniejszą powinnością” – czytamy w oświadczeniu.
Pod dokumentem podpisali się przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, jego zastępca, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, oraz sekretarz generalny episkopatu bp Marek Marczak.
Do oświadczenia dołączono także tekst „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi, w której zawarta jest prośba o miłość do ojczyzny oraz o mądrość i sprawiedliwość dla sprawujących rządy.
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Głos zabrał także prymas Polski abp Wojciech Polak, który wydał oświadczenie:
„Proszę wszystkich o modlitwę, by Pan przemienił nasze serca i uczynił je gotowymi do zgody i pojednania. Apeluję też do wszystkich stron politycznego sporu o obniżenie społecznych emocji i o to, by nie eskalowali tego konfliktu, ale na drodze rozmów szukali wspólnego rozwiązania zaistniałej sytuacji" - napisał prymas w oświadczeniu opublikowanym 31 października na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej.
źródło: KEP /oprac. kb
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy tak wiele o świecie, a jednocześnie tak łatwo nie przychodziło nam odwracanie od niego wzroku.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.
To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".
W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.
Gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzkiej godności, zdrowia i życia. Leon XIV stanowczo potępił wyzysk pracowników, bezrobocie i niebezpieczne warunki zatrudnienia. Podczas audiencji generalnej przypomniał, że to człowiek, a nie zysk, powinien znajdować się w centrum życia gospodarczego. Papież wskazał również, że bez sprawiedliwości społecznej i troski o dobro wspólne trudno budować trwały pokój.
Minister sprawiedliwości zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego, nad którym kontrolę przejęła grupa sędziów, wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym.
Prezydent Karol Nawrocki nie zamierzał czekać, aż drogę do Trybunału Konstytucyjnego utorują mu funkcjonariusze SOP. Zbigniew Bogucki ujawnia kulisy tych wydarzeń.