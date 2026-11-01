Tatry: Zamknięcie wysokogórskich szlaków na Słowacji

Od niedzieli turyści planujący wysokogórskie wycieczki w Tatrach muszą uwzględniać ograniczenia obowiązujące po stronie słowackiej. Rozpoczynające się 1 listopada sezonowe zamknięcie wybranych szlaków oznacza m.in. brak możliwości przekraczania granicy na Rysach. Ograniczenia potrwają do 31 maja.

Sezonowe zamknięcie obejmuje przede wszystkim szlaki położone powyżej górnej granicy lasu. Jak wyjaśnia administracja słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP), celem ograniczeń jest ochrona przyrody i zapewnienie spokoju zwierzętom w okresie przygotowań do zimy. Jesienią i zimą dzikie zwierzęta przemieszczają się do zimowisk, szukają schronienia przed trudnymi warunkami pogodowymi i oszczędzają energię niezbędną do przetrwania najtrudniejszych miesięcy - argumentują przyrodnicy. Szczególnie wymagający jest to okres dla kozicy tatrzańskiej, która mimo przystosowania do zimowych warunków jest wrażliwa na niepotrzebne niepokojenie. To również czas jej migracji do zimowych ostoi. Niepokojenie przez turystów może powodować utratę cennych zapasów energii i utrudniać zwierzętom przetrwanie zimy - podkreślają przyrodnicy.

Przestrzegania ograniczeń w terenie będą pilnować strażnicy ochrony przyrody. Zimowe zamknięcie nie oznacza jednak całkowitego zakazu turystyki w słowackich Tatrach. Dostępne pozostaną wybrane szlaki i miejsca, w tym trasa na Przednie Solisko w Tatrach Wysokich oraz żółto znakowany szlak na Baraniec w Tatrach Zachodnich. Otwarty pozostanie także Symboliczny Cmentarz pod Osterwą nad Popradzkim Stawem. Można go odwiedzać żółtym szlakiem do 15 grudnia. Zamknięciem objęto natomiast czerwony odcinek Tatrzańskiej Magistrali prowadzący od Popradzkiego Stawu przez Przełęcz pod Osterwą w kierunku Śląskiego Domu.

Administracja TANAP uruchomiła nową aplikację mapową, która ma ułatwić turystom sprawdzanie obowiązujących ograniczeń. Park zarządza siecią ponad 670 km szlaków turystycznych i edukacyjnych. W aplikacji można sprawdzić m.in. odcinki objęte sezonowym zamknięciem, trasy dostępne dla turystów z psami oraz wyznaczone miejsca wspinaczkowe i obowiązujące na nich ograniczenia czasowe. Po polskiej stronie Tatr również obowiązują sezonowe zamknięcia wybranych odcinków szlaków. Tatrzański Park Narodowy zamyka m.in. trasę z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka.