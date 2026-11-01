info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska
rss facebook twitter

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska  
PAP/Radek Pietruszka Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, 30 października 2026 r.

Bogdan Święczkowski pojawił się w niedzielę rano pod Trybunałem Konstytucyjnym. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska - powiedział do zgromadzonych. Zapowiedział, że codziennie będzie przychodził pod TK.

Noc z soboty na niedzielę pod Trybunałem Konstytucyjnym przebiegła spokojnie. Według dziennikarzy PAP, którzy byli na miejscu i obserwowali przebieg zdarzeń, obyło się bez incydentów i interwencji policji. 

W niedzielę, po godz. 8.30 pod Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się Bogdan Święczkowski, który domagał się wpuszczenia na teren budynku. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska i nie może mnie zwolnić. Była to decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówił do zgromadzonych tam osób. 

Świeczkowski wezwał policjantów do wpuszczenia go na teren budynku oraz o to, aby „nie uczestniczyli w przestępczych działaniach uzurpatorów”, którzy znajdują się na jego terenie. - Nie słuchajcie Anny Korwin-Piotrowskiej, która nie jest sędzią Sądu Powszechnego i nigdy nie była sędzią TK. Wszystkie działania, które są wykonywane przez panią są nielegalne, uczestniczycie w nielegalnych działaniach - mówił Święczkowski. 

Zapowiedział również, że codziennie będzie przychodził pod Trybunał Konstytucyjny. 

Do kryzysu w TK doszło po tym, jak w piątek po południu pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

W związku z sytuacją w Trybunale Kostytucyjnym, w sobotę prezydent Karol Nawrocki odbył serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych. Prezydentowi proponowano m.in. reset Trybunału, przedstawiono także koncepcję utworzenia rządu technicznego. Wieczorem, premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym wykluczył kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.  

W sobotę wieczorem na stronie Sądu Najwyższego opublikowano także zarządzenie pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego o zwołaniu na wtorek, 3 listopada, na godz. 14 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Sędziowie mają omówić „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa” i podjąć w tej sprawie uchwałę. Kapiński wskazał, że ze względu na „nadzwyczajny charakter zaistniałych okoliczności” nie zachowano przewidzianego w ustawie siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.11.2026 09:52

TAGI| PAP, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO, SĄDOWNICTWO, TK, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Tatry: Zamknięcie wysokogórskich szlaków na Słowacji | Nie sądziliśmy, że wysłanie policji do TK bez konsekwencji będzie w UE możliwe | Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących | Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu” | Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Po tej stronie

ks. Leszek Smoliński

Po tej stronie

Najbardziej niewygodni święci nie stoją na ołtarzach.

Przyspieszenie

Maria Sołowiej

Przyspieszenie

Tylko pod dyktando handlu? Chyba tak ogólnie przyspieszamy coraz bardziej…

Przepraszam, nie rozumiem

Andrzej Macura

Przepraszam, nie rozumiem

Może i lepiej nie wiedzieć wszystkiego. Bo można by oszaleć...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska

Bogdan Święczkowski: jestem prezesem TK, nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska

Bogdan Święczkowski pojawił się w niedzielę rano pod Trybunałem Konstytucyjnym. - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska - powiedział do zgromadzonych. Zapowiedział, że codziennie będzie przychodził pod TK.

Przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym

Nie sądziliśmy, że wysłanie policji do TK bez konsekwencji będzie w UE możliwe

- napisał w sobotę premier Słowenii Janez Jansza.

Zima w Tatrach

Tatry: Zamknięcie wysokogórskich szlaków na Słowacji

Ograniczenia potrwają do 31 maja.

Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących

Spór o TK niepokoi biskupów. Apelują do rządzących

Prezydium KEP ostrzega, że dalsza eskalacja konfliktu może prowadzić do głębokiego kryzysu państwa. Hierarchowie apelują o dialog i pokojowe rozwiązanie sporu, a wiernych proszą o modlitwę za ojczyznę i mądrość dla rządzących.

Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”

Polska na czołówkach światowych mediów. „Chaos” i „zamach stanu”

Obrazy z Warszawy obiegły świat, a zagraniczne redakcje piszą o chaosie, paraliżu instytucji i groźbie dalszej eskalacji.

Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór

Trybunał w ogniu konfliktu. Kolejne decyzje zaostrzają spór

Anna Korwin-Piotrowska wydała kolejne zarządzenie, które ma – jak przekonuje – przywrócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Trudno jednak dostrzec w tych decyzjach drogę do zażegnania kryzysu.

Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie

Polska potrzebuje pojednania. Z Jasnej Góry płynie szczególne wołanie

W chwili narastających napięć wokół najważniejszych instytucji państwa paulini z Jasnej Góry wzywają Polaków do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.

Prezydent Nawrocki rozpoczyna konsultacje z liderami parlamentarnymi

Prezydent Nawrocki rozpoczyna konsultacje z liderami parlamentarnymi

W spotkaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego udział zadeklarowali już przedstawiciele PSL, PiS, Razem, Rozwoju Plus oraz Konfederacji.

„Jeden z nas został papieżem!”. W Peru nadzieja miesza się z bólem

„Jeden z nas został papieżem!”. W Peru nadzieja miesza się z bólem

Dla mieszkańców Peru nie jest tylko głową Kościoła. To ich dawny biskup, misjonarz, człowiek, którego znają i któremu ufają. Teraz Leon XIV ma powrócić do kraju naznaczonego przemocą, korupcją i głębokimi podziałami.

Młodzi, zakochani, oddani innym. Ponad stu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze

Młodzi, zakochani, oddani innym. Ponad stu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze

Nie tylko księża i zakonnice, ale także młodzi ludzie, małżonkowie, lekarze i naukowcy. Coraz więcej zwyczajnych osób, które w niezwyczajny sposób przeżyły swoje życie, trafia na drogę do beatyfikacji i kanonizacji.

Miał zostać aktorem, wybrał kapłaństwo. 80 lat temu zaczęła się wielka historia

Miał zostać aktorem, wybrał kapłaństwo. 80 lat temu zaczęła się wielka historia

Nie miał już nikogo z najbliższej rodziny. Pracował w kamieniołomie, marzył o teatrze, a myśl o kapłaństwie początkowo odrzucał. A jednak 1 listopada 1946 roku młody Karol Wojtyła uklęknął przed kard. Adamem Sapiehą, by przyjąć święcenia kapłańskie. Osiemdziesiąt lat później jego życie i słowa stawiają Kościołowi wciąż aktualne pytanie: jakim człowiekiem powinien być ksiądz?

Ostatnia droga zaprowadziła ich do Rzymu. Tam spoczywają wielcy Polacy

Ostatnia droga zaprowadziła ich do Rzymu. Tam spoczywają wielcy Polacy

Walczyli o wolną Polskę, tworzyli wielkie dzieła sztuki, służyli Kościołowi i ratowali narodowe dziedzictwo. Los zaprowadził ich do Wiecznego Miasta.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Niedziela
wieczór
9°C Poniedziałek
noc
6°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 