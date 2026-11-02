Zwołane na wtorek nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma zająć jednoznaczne stanowisko wobec sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił w poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Jak podkreślił, SN nie może pozostać obojętny wobec tych wydarzeń.

Kapiński zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w sprawie omówienia zagrożeń dla porządku konstytucyjnego RP w sobotę wieczorem, po kryzysie, do jakiego doszło w Trybunale po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wówczas wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Kapiński w poniedziałek w Radio Zet wyjaśnił, że zwołał zgromadzenie, „w takim celu, żeby sędziowie Sądu Najwyższego oraz członkowie zgromadzenia zajęli jednoznaczne stanowisko wobec tego, co się działo i dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego”.

- Sąd Najwyższy nie może być w tym zakresie obojętny. Ja jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego w trybie bardzo szybkim wydałem oświadczenie, ale teraz chcę, żeby stanowisko w tym zakresie zostało zajęte zarówno przez kolegium Sądu Najwyższego, jak i przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego - powiedział Kapiński.

W jego opinii „to jest bardzo istotny moment w historii Polski”, ponieważ - jak ocenił - pierwszy raz od wprowadzenia stanu wojennego zdarzyła się taka sytuacja. W związku z tym - podkreślił - „Sąd Najwyższy nie może pozostać obojętny wobec całkowicie bezprawnych działań władzy wykonawczej, która można powiedzieć, dokonała zamachu stanu na ważną instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny”.

Kapiński, który noc z piątku na sobotę spędził wraz z prezydentem Karolem Nawrockim w Trybunale, ocenił również, że prezydent „miał wszelkie podstawy”, żeby wejść do Trybunału. - Reakcja pana prezydenta była całkowicie uzasadniona i adekwatna do tego, co się wydarzyło - podkreślił

Jak dodał, „nie można było tutaj tego pozostawić i w inny sposób się zachować, ponieważ(...) trzeba było dać jasny sygnał, że te działania władzy są całkowicie bezprawne, a pan prezydent stoi po stronie prawa”.

Z kolei w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” I prezes SN odniósł się decyzji kierującej obecnie TK sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która na 3 listopada zwołała Zgromadzenie Ogólnego sędziów TK - m.in. ws. uchwały dot. projektu budżetu dla Trybunał.

Zdaniem Kapińskiego „decyzje, które miałyby zapaść na - jak określił - wadliwie prawnie zwołanym zgromadzeniu sędziów TK, będą dotknięte wadą, nawet w przypadku formalnego osiągnięcia kworum”.

Kapiński dopytywany później w Radiu Wnet, czy nie obawia się, że „kolejną instytucją po TK, po którą pójdzie władza, będzie Sąd Najwyższy”, odparł, iż ma nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale - jak stwierdził - jest realne niebezpieczeństwo.

- W przypadku Trybunału Konstytucyjnego to było tyle prostsze, że sędziów Trybunału jest jednak mimo wszystko mniej, a sędziów Sądu Najwyższego, tych powołanych po 2017 r. w procedurze z udziałem zreformowanej Krajowej Rady Sądownictwa, to jest kilkudziesięciu prawników, więc znacznie większa struktura - stwierdził I prezes SN.

Zaznaczył, że ma nadzieję, iż do tego nie dojdzie, ale - jak zapewnił - na pewno podejmie określone działania wewnątrz Sądu Najwyższego, które zabezpieczą bezpieczeństwo instytucji oraz pracowników i sędziów SN.