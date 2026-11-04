Po głosowaniu w USA światowe giełdy zadrżały. Dolar gwałtownie traci  

Wyborcze zwycięstwo Demokratów w USA wywołało gwałtowną reakcję rynków finansowych. Azjatyckie giełdy notują kilkuprocentowe spadki, dolar wyraźnie się osłabia, a najmocniej tracą spółki technologiczne. Inwestorzy obawiają się, że nowy układ sił w Kongresie sparaliżuje działania administracji Donalda Trumpa i przyniesie zaostrzenie regulacji dotyczących sztucznej inteligencji.

Główne azjatyckie giełdy straciły w środę w południe (czasu miejscowego) o ponad 3–4 proc., a kurs dolara gwałtownie spadł w reakcji na wyniki wyborów w USA. Prognozy wskazujące na wygraną Demokratów w obu izbach Kongresu wywołały obawy o klincz polityczny i surowsze regulacje sektora technologicznego.

W środę po południu tokijski indeks Nikkei 225 tracił 4,45 proc., zniżkując do poziomu 60 274,46 pkt, a szerszy wskaźnik Topix obniżył się o 3,25 proc. do 3802,72 pkt.

Wyraźne spadki objęły cały region: południowokoreański Kospi po początkowych wzrostach spadł o ponad 3 proc., a tajwański Taiex zniżkował o niemal 1 proc.

Głównym motorem wyprzedaży były spółki z sektora nowych technologii i półprzewodników. W Tokio akcje producenta pamięci Kioxia Holdings traciły momentami ponad 11 proc.

Tokijscy maklerzy, na których powołuje się agencja Kyodo, wskazują, że inwestorzy obawiają się zaostrzenia regulacji prawnych dla sztucznej inteligencji w przypadku przejęcia władzy w Kongresie przez Demokratów. Z kolei analitycy, cytowani przez dziennik „Nikkei Asia”, zwracają uwagę na ryzyko wstrzymania subsydiów na budowę centrów danych, które były dotychczas promowane przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

Traci także amerykańska waluta. Jak podaje agencja AFP, reakcją rynku walutowego na widmo paraliżu legislacyjnego w Waszyngtonie był spadek kursu dolara o 0,65 proc. do 157,65 jena oraz obniżka o 0,41 proc. w relacji do euro.

Spadki w Azji nastąpiły bezpośrednio po udanej sesji na Wall Street, gdzie wtorkowe notowania indeksu Nasdaq zakończyły się wzrostem o 0,8 proc., a wskaźnik sektorowy Philadelphia Semiconductor zyskał 2,6 proc.

Jak wynika z doniesień amerykańskich mediów Demokraci przejęli w wyniku wtorkowych wyborów połówkowych kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem.