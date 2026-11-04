Peru pogrążone w kryzysie. Czego oczekuje od Leona XIV?  

Kraj, w którym przez lata był misjonarzem i biskupem, dziś zmaga się z przemocą, korupcją i głębokim kryzysem zaufania do państwa. Leon XIV powróci do Peru jako papież, a jego wizyta budzi ogromne oczekiwania. Kard. Pedro Barreto nie ukrywa, że Peruwiańczycy potrzebują czegoś więcej niż słów otuchy. Liczą na impuls do przezwyciężenia podziałów, obojętności i społecznego marazmu.

Lawina miłości, nadziei i odnowy - tak kard. Pedro Barreto Jimeno opisuje oczekiwaną wizytę Leona XIV w Peru. W rozmowie z Vatican News emerytowany arcybiskup Huancayo podkreśla, że Papież wraca do kraju, który dobrze zna. Spotka jednak społeczeństwo zmęczone przemocą, korupcją i brakiem zaufania do instytucji.

Powrót do domu

Kard. Barreto przypomina wieloletnią posługę Roberta Francisa Prevosta w Peru: najpierw jako augustiańskiego misjonarza, a następnie biskupa Chiclayo. Dlatego jego przyjazd ma dla miejscowych wiernych szczególne znaczenie. „Wraca do domu, do kraju, który go przyjął i z którym się związał" - zaznacza kardynał. Dodaje, że Leon XIV zna zarówno wybrzeże, jak i Andy oraz Amazonię.

Entuzjazmowi towarzyszą poważne problemy społeczne. Wielu Peruwiańczyków czuje się bezbronnych wobec przestępczości zorganizowanej, wymuszeń i bezkarności. Narastające podziały oraz nierówności osłabiają zaufanie do państwa. „Jesteśmy krajem pozbawionym nadziei i perspektyw, które mogłyby nas zmobilizować do działania" – ocenia kard. Barreto.

Ma nadzieję, że papieska obecność zachęci do dialogu szanującego godność każdego człowieka. Oczekuje przesłania wymagającego, mobilizującego do działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych oraz wykluczonych.

Amazonia i ciągłość misji

Ważnym punktem podróży będzie spotkanie z misjonarzami i przedstawicielami ludów Amazonii w Pucallpie. Kardynał odczytuje je jako znak kontynuacji zaangażowania Franciszka: towarzyszenia ludom rdzennym, obrony ich godności oraz troski o terytoria zagrożone wylesianiem i nielegalnym wydobyciem surowców.

Ciągłość między oboma pontyfikatami nazywa darem Ducha Świętego. Wskazuje, że mimo odmiennych osobowości Franciszka i Leona XIV łączy to, co najważniejsze: naśladowanie Chrystusa i odnowa misji Kościoła. „Nie było między nimi rywalizacji, lecz wzajemne uzupełnianie się: jeden siał słowo Boże, drugi kontynuował zasiew, a Bóg sprawiał, że przynosiło owoce w Kościele" – podkreśla.

Kard. Barreto oczekuje, że wizyta umocni ewangelizację połączoną z troską o cierpiących i budowaniem solidarności. Liczy również na przypomnienie osobom odpowiedzialnym za politykę, gospodarkę i życie społeczne, że sensem władzy jest służba dobru wspólnemu. „Jego wizyta pomoże nam przerwać milczenie, przezwyciężyć obojętność i powrócić do tego, co najważniejsze" – zaznacza peruwiański kardynał.