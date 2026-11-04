Żurek już szykuje kolejny ruch. Tym razem chodzi o Sąd Najwyższy  

Minister sprawiedliwości zapowiada kolejne kroki w sporze o kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości. Waldemar Żurek zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego, nad którym kontrolę przejęła grupa sędziów, wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie ostro krytykuje pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego, zarzucając mu polityczne związki z prezydentem Karolem Nawrockim.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że jednym z najważniejszych wniosków, które zamierza skierować do TK, gdy ten „zacznie funkcjonować”, będzie wniosek dot. sprawdzenia konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński próbuje „skleić się” z prezydentem.
Żurek w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia został zapytany, czy „kolejnym krokiem po Trybunale Konstytucyjnym będzie Sąd Najwyższy”. Żurek ocenił, że w obecnej sytuacji, gdy prokuratura stawia kolejne zarzuty w „sprawach aferowych”, prawnicy „wiedzą, że na końcu tych procesów będzie Sąd Najwyższy, który może całą pracę prokuratorów i sądów niższej instancji wyrzucać do kosza”.
- Politycy autorytarni zbudowali sobie w Sądzie Najwyższym „czapkę bezpieczeństwa”, po to, żeby afery były nierozliczane - stwierdził minister. - Ci, którzy są w Sądzie Najwyższym, ale dostali się tam z politycznych nominacji - oni będą spłacać polityczne długi - mówił.
Ocenił, że „Kapiński próbuje „skleić się” z prezydentem Karolem Nawrockiem, tak jak kiedyś - mówił Żurek - była pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska z byłym prezydentem Andrzejem Duda. - To nie jest przypadkowe, że on tam w nocy był, gdy wchodzili do TK z naruszeniem prawa - mówił Żurek, oceniając, że takie powiązanie z prezydentem jest „nieakceptowalne”.
Jego zdaniem, pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński, który w nocy z piątku na sobotę wraz z prezydentem Karolem Nawrockim był obecny w siedzibie TK, „poczuł strach, że Trybunał kiedyś zajmie się ustawą o SN”.
Na wtorek Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne sędziów SN ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym; część sędziów nie wzięło w nim udziału, wskazując m.in. nieprawidłowości przy powołaniu Kapińskiego. Spowodowało to brak kworum, by Zgromadzenie mogło podjąć uchwałę; zamiast tego opublikowano uchwałę Kolegium SN (które tworzą I prezes SN i prezesi SN kierujący izbami oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia izb).
W uchwale Kolegium SN gremium to wyraziło „stanowczy sprzeciw wobec działań podważających konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej”. Zwrócono uwagę na odsuwanie osób sprawujących funkcje w organach władzy sądowniczej od wykonywania przysługujących im kompetencji, co - jak podkreślono - „nastąpiło bez wymaganej podstawy prawnej i z pominięciem ustawowych procedur”.
Także część sędziów SN nie uznaje innych sędziów tego sądu, powołanych do niego przez KRS ukształtowaną na mocy ustawy z 2017 roku. Ustawa ta budzi kontrowersje związane m.in. z upolitycznieniem procesu wyboru KRS, a co za tym idzie - powoływania sędziów. Sędziowie zasiadający w SN od czasów sprzed ustawy z 2017 roku często bojkotują działania Sądu pod wodzą Kapińskiego - powołanego już na mocy nowych przepisów. Sam status Sądu Najwyższego w obecnym kształcie jest przedmiotem sporu. Kontrowersje wzbudza też przyjęta w 2018 roku obowiązująca obecnie ustawa o Sądzie Najwyższym, zmieniająca m.in. zasady dot. wyboru prezesów SN oraz kształt izb Sądu.
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