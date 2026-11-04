Człowiek nie jest narzędziem do zarabiania  

Gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzkiej godności, zdrowia i życia. Leon XIV stanowczo potępił wyzysk pracowników, bezrobocie i niebezpieczne warunki zatrudnienia. Podczas audiencji generalnej przypomniał, że to człowiek, a nie zysk, powinien znajdować się w centrum życia gospodarczego. Papież wskazał również, że bez sprawiedliwości społecznej i troski o dobro wspólne trudno budować trwały pokój.

Praca nie może być nigdy wypaczana ze szkodą dla osób, dobra wspólnego czy stworzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest zapewnienie wszystkim możliwości owocnego wykorzystania własnych zdolności: niedopuszczalne są bezrobocie, wyzysk oraz warunki pracy zagrażające zdrowiu i samemu życiu - wskazał Papież w katechezie podczas audiencji ogólnej.

Ojciec Święty przypomniał, że „wymiar społeczny stanowi integralną część nie tylko natury ludzkiej, ale także naszej wiary w Jezusa Chrystusa". Nawiązał do rozdziałów III i IV konstytucji „Gaudium et spes" (GS), które są poświęcone życiu gospodarczo-społecznemu i życiu wspólnoty politycznej.

Nierównowaga w rozwoju gospodarczym zagrożeniem dla pokoju

Ojcowie Soboru Watykańskiego II wskazali zagrożenie dla pokoju światowego, jakim jest nierównomierny i nieszanujący stworzenia rozwój gospodarczy. Ta nierównowaga w gospodarce znajduje potwierdzenie również współcześnie. „Gaudium et spes" naucza, że aby skorygować ten kierunek nie wystarczy sam rozwój techniczny. Niezbędne są liczne zmiany w życiu gospodarczo-społecznym, jak również powszechna zmiana mentalności i obyczajów.

Rozwój, który służy człowiekowi

„Gaudium et spes" przedstawia chrześcijańską wizję rozwoju gospodarczego, służącego człowiekowi i poddanego jego kontroli. Ukazuje koncepcję rozwoju integralnego, którą św. Paweł VI umieścił w centrum swojej encykliki „Populorum progressio" (1967). „Bardziej niż kiedykolwiek aktualne są również wezwania do podjęcia wysiłków na rzecz wyeliminowania dyskryminacji wobec najsłabszych grup społecznych i migrantów" - podkreślił Leon XIV, ponownie odwołując się do nauczania „Gaudium et spes".

Jak przypomniał w katechezie środowej Leon XIV, „sercem gospodarki jest praca. Poprzez nią człowiek rozwija się jako osoba, zaspokaja potrzeby rodziny, ujawnia swoje talenty, uczestniczy w życiu społecznym i buduje lepszy świat, współpracując w stwórczym dziele Boga".

Papież zaapelował, aby praca nie była „wypaczana ze szkodą dla osób, dobra wspólnego czy stworzenia". Prawdziwym wyzwaniem nazwał „zapewnienie wszystkim możliwości owocnego wykorzystania własnych zdolności: niedopuszczalne są bezrobocie, wyzysk oraz warunki pracy zagrażające zdrowiu i samemu życiu".

Papież dodał, że „pracownicy mają prawo i obowiązek uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich działalności, również w ramach zrzeszeń, rozwiązując konflikty poprzez dialog i działania bez użycia przemocy".

Powszechne przeznaczenie dóbr ziemskich

Papież przypomniał, że Sobór Watykański II przywołuje jedną z podstawowych zasad nauczania społecznego - powszechne przeznaczenie dóbr ziemskich (por. GS, 69), odnosząc ją do dziedziny finansów.

„Gaudium et spes" omawia również zagadnienie wspólnoty politycznej; docenia różne pozytywne zjawiska współczesności, a przede wszystkim fakt, że „z żywszej świadomości godności ludzkiej rodzi się dążenie do ustanawiania w różnych krajach porządku polityczno-prawnego, w którym lepiej byłyby chronione prawa osoby w życiu publicznym" (GS, 73).

Jak przypomniał Leon XIV za „Gaudium et spes", sprawowanie władzy politycznej musi zawsze dążyć do dobra wspólnego. Zaznaczył, że wspólnota polityczna i Kościół, niezależne i autonomiczne od siebie, będą służyć dobru wspólnemu „tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową współpracę" (GS, 76).

Zaangażowanie w gospodarkę i politykę dla budowania pokoju

„Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła" - powiedział Leon XIV, cytując fragment „Fratelli tutti". „Natomiast polityka, która troszczy się o rany ludów i tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości, daje powody do nadziei na przyszłość ludzkości" - dodał Papież Leon.

Na zakończenie Leon XIV zachęcił młodych do „naśladowania przykładu tych mężczyzn i kobiet, którzy w tych dziedzinach dali dobre świadectwo". Ponowił apel do wspólnot chrześcijańskich, by „ożywiały formację w zakresie nauki społecznej Kościoła".