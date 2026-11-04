Powrót aborcji eugenicznej? Ważne decyzje przed Senatem  

Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.

Senat rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Senatorowie pochylą się m.in. nad tzw. ustawą praworządnościową, regulacją przywracającą przesłankę embriopatologiczną przerywania ciąży, oraz nowelą wprowadzającą nocną prohibicję.

Na początku posiedzenia senator Marek Pęk zwrócił się w imieniu klubu PiS z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o pilną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji i komendanta głównego Policji na temat działań resortu, policji i innych służb w ostatnich dniach Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek ten został przez senatorów odrzucony w głosowaniu.

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała przed posiedzeniem, że w piątek Senat prawdopodobnie zajmie się ustawą zmieniającą progi podatkowe i wprowadzającą wyższy CIT dla największych firm (nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). W czwartek Sejm ma głosować nad tą ustawą.

Na koniec posiedzenia Senat ma wybrać nowego wicemarszałka izby. Ma nim zostać Jacek Trela (NOWA Polska-Centrum). Kidawa-Błońska podkreśliła, że jest to efekt porozumienia koalicyjnego.

Senat na obecnym posiedzeniu zajmie się tzw. ustawę praworządnościową, która przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych od 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Generalnie sędziowie, których miałaby dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2022 r. Przepisy ustawy m.in.: przywracają przesłankę embriopatologiczną dokonania przerwania ciąży oraz doprecyzowują sposób realizacji świadczenia przerywania ciąży.

Senatorowie pochylą się nad zmianą Kodeksu karnego, która ma doprowadzić m.in. do depenalizacji czynu polegającego na przerwaniu ciąży do 12 tygodnia jej trwania, za zgodą kobiety, z naruszeniem przepisów ustawy oraz depenalizację sprawstwa pomocniczego przerwania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy.

Senat zajmie się ponadto nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewidującą m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. 22.00 - 6.00. Z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne. Ustawa da gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21-22 lub 6-9. Regulacja wprowadzi całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Senatorowie podczas nadchodzącego posiedzenia zajmą się również nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która ma na celu uregulowanie zasad zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zawody medyczne u świadczeniodawców związanych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmiany wprowadzają m.in. ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. Ponadto lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni będą musieli być zatrudnieni na przynajmniej pół etatu. Do podjęcia pracy u kolejnego świadczeniodawcy ma być konieczna zgoda dotychczasowego pracodawcy.

Regulacja wprowadza maksymalną stawkę za godzinę – to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł). Miesięczne wynagrodzenie – przy dwóch etatach – nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł). Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Inną ustawą, która znalazła się w porządku obrad, jest ustawa o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny. Najważniejszym elementem ustawy jest mechanizm dopłat do składek, który jest skierowany do artystów o dochodach poniżej określonego progu. Mają one objąć tych artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich trzech lat nie były wyższe niż 125 proc. minimalnego wynagrodzenia; tj. ok. 68 tys. zł rocznie brutto. Artysta z niewielkim dochodem dostanie od państwa dopłatę do składek do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Senatorowie będą pracować nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która ma zmienić finansowanie diagnostyki HCV w zakładach penitencjarnych oraz umożliwić bezpłatne leczenie HIV osobom nieubezpieczonym.

Izba rozpatrzy nowelizację wprowadzającą regulacje rynku najmu krótkoterminowego. Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się na danej nieruchomości. W przypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Nowym rozwiązaniem są również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego.

Senatorowie pochylą się także nad specustawą pomocową dla poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze”. Nowe przepisy mają umożliwić zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Resort klimatu zwracał uwagę, że niektóre firmy wykorzystywały system prefinansowania i pełnomocnictwa, aby przejmować dotacje bez realizacji prac, pozostawiając właścicieli domów z długami.

Podczas posiedzenia rozpatrzona zostanie też ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Przepisy mają przyspieszyć przygotowanie i budowę najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, które mają znaczenie dla obronności Polski, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwoju gospodarczego. Dla wybranych inwestycji zostaną wprowadzone prostsze procedury administracyjne, krótsze terminy oraz pierwszeństwo w rozpatrywaniu spraw przez urzędy.

W porządku obrad znalazła się ponadto m.in. nowelizacja przepisów o ustroju sądów, która zakłada wyłączenie decyzyjności Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze wydłużenia orzekania przez sędziego po 65. roku życia. Dotychczas sędzia, który chciał nadal orzekać, powinien - nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 lat - oświadczyć KRS wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawić odpowiednie zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Nowela zakłada, że taką wolę i oświadczenie lekarskie sędzia ma składać prezesowi właściwego sądu apelacyjnego, ten zaś ma niezwłocznie powiadomić o tym fakcie szefa MS i KRS.

Izba zajmie się też nowelizacją Kodeksu postępowania karnego wprowadzającą przepisy, które ustalają ustawowe upoważnienia dla ministra sprawiedliwości do określenia — w drodze rozporządzeń — wzorów pisemnych pouczeń o uprawnieniach, obowiązkach i informacjach niezbędnych do realizacji tych uprawnień i obowiązków dla oskarżonego, pokrzywdzonego oraz świadka w postępowaniu karnym przed sądem.

W porządku obrad znalazła się także nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych, której celem jest m.in. usprawnienie komunikacji sądów ze świadkami w procesach karnych, np. poprzez umożliwienie przesyłania pism mailem i eliminację faksu, a także nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która przewiduje rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego w grupie skazanych na mniej niż 3 lata więzienia.

Na tym posiedzeniu senatorowie wybiorą też nowego wicemarszałka Senatu.