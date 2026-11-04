Porywane, zmuszane do zmiany wiary. Usłysz krzyk chrześcijanek  

Za wierność Chrystusowi płacą strachem, przemocą i utratą wolności. W Pakistanie chrześcijańskie dziewczęta padają ofiarą porwań i przymusowych konwersji, a oskarżenie o bluźnierstwo może oznaczać wyrok śmierci. W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.
Kościół katolicki w najbliższą niedzielę będzie obchodził XVIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem „Usłysz ich krzyk”. - Ten dzień przypomina, że Kościół jest jedną wspólnotą, która nie kończy się na granicy naszej parafii, ani naszego kraju - powiedział w specjalnym przesłaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.
Zaznaczył, że chrześcijanie w Pakistanie potrzebują nie tylko modlitwy i pomocy materialnej, ale także upominania się dla nich o wolność religijną. - Niech wiedzą, że ich wiara, odwaga i wierność Chrystusowi nie pozostają bez odpowiedzi - zaapelował hierarcha.
Najnowszy raport, przygotowany przez National Commission for Justice and Peace (Katolicką Komisję Sprawiedliwości i Pokoju), organizacji działającej przy Konferencji Episkopatu Pakistanu, wskazuje na utrzymujące się problemy związane z nadużywaniem prawa - bluźnierstwie, przymusowymi konwersjami szczególnie związanych z małżeństwami chrześcijańskich i hinduistycznych dziewcząt w prowincjach Sindh i Pendżab.
- Chrześcijanie doświadczają marginalizacji ekonomicznej i edukacyjnej. Są obywatelami drugiej kategorii i codziennie muszą walczyć o bezpieczeństwo i przetrwanie - powiedział krajowy dyrektor Katolickiej Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju (CCJP) w Pakistanie, ks. Bernard Emmanuel w czasie środowej konferencji prasowej w Warszawie.
Zwrócił uwagę, że Pakistański Kodeks Karny zawiera m.in. zapis z 1982 r., według którego za zbezczeszczenie Koranu można dostać dożywocie. Z kolei przepisy z 1986 r. przewidują karę śmierci za obraźliwe komentarze wobec proroka Mahometa - powiedział duchowny.
Wyjaśnił, że w związku z brakiem procedur i kontroli tego, co się rzeczywiście wydarzyło, oskarżenia o bluźnierstwa często wykorzystuje się w konfliktach sąsiedzkich, kiedy np. chce się przejęcia czyjąś nieruchomość czy uderzyć w społeczności mniejszościowe.
Dodał, że osobom prześladowanym odmawia się prawa do bezstronnego sądu i obrony. - Sytuacje te prowadzą bardzo często do samosądów i przemocy fizycznej i psychicznej - zauważył.
Dyrektor Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie (ACN) ks. dr hab. Jan Witold Żelazny poinformował, że cała papieska fundacja na pomoc chrześcijanom w Pakistanie przekazała 63 miliony zł.
- W Pakistanie jest 1,5 mln chrześcijan. Środki materialne zostały przekazane na formację, pomoc humanitarną w więc np. w przesiedleniu osób prześladowanych w inne regiony kraju bądź wsparcie w odbudowie zniszczonego domu oraz na kształcenie zwłaszcza dziewcząt - powiedział ks. Żelazny.
Poinformował, że w br. sekcja polska PKWP planuje przekazać zebrane środki na wsparcie dziewcząt w Pakistanie, a więc ich formację, naukę języka angielskiego oraz zawodów.
- Chcemy, aby nie tylko znały swoje prawa, ale również mogły pracować w miejscach, skąd nie będzie można ich tak łatwo porwać - wyjaśnił. Dodał, że projekt zakłada objęcie wsparciem ok. 700 dziewcząt, które nie ukończyły osiemnastego roku życia.
W ramach obchodów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym w sobotę, 7 listopada odbędzie się msza w intencji prześladowanych chrześcijan o godz. 13.30 na Jasnej Górze.
- W Polsce szczególnym miejscem pamięci o męczennikach oraz współczesnych chrześcijanach prześladowanym za wiarę jest sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. W niedzielę, 8 listopada mszy św. o godz. 14.00 będzie tam przewodniczył ordynariusz siedlecki bp Kazimierz Gurda - zapowiedział ks. dr Paweł Bielecki.
W związku z XVIII Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przygotowało materiały duszpasterskie: wprowadzenie do mszy św., propozycję kazania dla dorosłych, kazanie dla dzieci, modlitwę powszechną i propozycję ogłoszeń.
Z kolei przed kościołami w całym kraju odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan w Pakistanie. W ubiegłym roku na pomoc dla chrześcijan w Nigerii w Polsce zebrano 3 mln zł, czyli ok. 1 mln dolarów.
Według raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) „Prześladowani i zapomniani? Raport o chrześcijanach prześladowanych za wiarę 2024-2026” obejmującego okres od sierpnia 2024 r. do czerwca 2026 r. - blisko 220 mln chrześcijan na świecie jest narażonych na prześladowania za wiarę. W 55 proc. analizowanych państw ich sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat się pogorszyła – wskazano w raporcie.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga katolikom w 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu i pomoc budowlaną. Organizację założył w 1947 r. holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003).
Od 2009 r. Sekcja Polska PKWP przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zainicjowała również wydanie publikacji „Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniu chrześcijan”. Wydała też „Wierzę. Mały katechizm katolicki” i przetłumaczoną na 176 języków książkę dla dzieci „Bóg przemawia do swoich dzieci: wybrane teksty z Biblii”.
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