info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?
rss facebook twitter

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?  
Henryk Przondziono /foto gość NBP Oddział w Warszawie

Narodowy Bank Polski zgromadził już 700 ton złota, którego wartość sięga 355,7 mld zł - poinformował w czwartek szef banku centralnego Adam Glapiński. Stwierdził też, że nie widzi powodów do przerwania zakupów kruszcu.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Glapiński poinformował, że Narodowy Bank Polski zrealizował swój plan posiadania 700 ton złota w rezerwach.

- To jest historyczne osiągnięcie polskiego banku centralnego. Ambitny cel, przyjęty z mojej inicjatywy, został osiągnięty. (...) Tym samym Polska ugruntowała swoją pozycję w gronie 10 państw o największych zasobach złota na świecie - powiedział Glapiński.

Jak poinformował, od początku jego kadencji zasoby złota NBP wzrosły niemal siedmiokrotnie, o 598 ton.  Złoto, które jest obecnie w posiadaniu banku centralnego, warte jest 355,7 mld zł. 

- Tzw. niezrealizowany zysk na złocie wynosi natomiast 140,5 miliarda. To jest różnica między wartością tego złota liczoną po cenie, po której kupiliśmy to złoto, i obecną ceną rynkową - wyjaśnił. Zastrzegł, że obecna cena złota się waha, dlatego niezrealizowany zysk również podlega wahaniom.

Jego zdaniem złoto wzmacnia wiarygodność Polski i zwiększa odporność kraju na zawirowania na rynkach międzynarodowych.

Glapiński dodał, że jego zdaniem zasoby złota powinny rosnąć dalej tak jak inne zasoby. - Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy dalej nie kupować złota - powiedział. 

Podkreślił też, że zgodnie z uchwałą zarządu złoto docelowo ma być lokowane w 1/3 w Nowym Jorku, w 1/3 w Londynie, a w 1/3 w Narodowym Banku Polskim.

- Problem z naszym skarbcem jest taki, że nie mamy 1/3 w tej chwili. Te szybkie zakupy dokonuje się w Londynie i tam jest większość tego (złota). Kończymy tzw. remont, to jest wspaniała przebudowa budynku przy Placu Powstańców Warszawy i tam będzie najnowocześniejszy, ogromny skarbiec. Wtedy ta 1/3 naszych zasobów się tam znajdzie - powiedział.

Wyjaśnił również, że decyzja o rozproszeniu zasobów wynika z przezorności.

- Przeżyliśmy dużo wojen, dużo różnych kataklizmów i po prostu na wszelki wypadek. Uważam, że bezpieczeństwo naszego złota w Nowym Jorku i w Londynie jest pełne - podkreślił.

Jak dodał, złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami nadzwyczajnych okoliczności, np. światowego kryzysu finansowego. Wskazał jednak, że głównym celem zakupów było ustabilizowanie złotego jako samodzielnej waluty i stabilizować status Polski jako „stabilnego, wiarygodnego partnera”.

W połowie stycznia zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę, która ustaliła poziom 700 ton złota w zasobach banku centralnego jako cel do zrealizowania.

Felieton ks. Szymika naruszył tabu. Głębsze niż to, jakie spowija kulturę terapeutyczną

05.11.2026 13:21

„Kapłaństwo jest laboratorium napięcia między naturą i łaską”. »

Felieton ks. Szymika naruszył tabu. Głębsze niż to, jakie spowija kulturę terapeutyczną
«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.11.2026 15:31

TAGI| BANKI, GOSPODARKA, NBP, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Felieton ks. Szymika naruszył tabu. Głębsze niż to, jakie spowija kulturę terapeutyczną | Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie | Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie | Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii | Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wspólna Polska?

Andrzej Macura

Wspólna Polska?

Oj, skłóceni jesteśmy. Zbyt wielu w prowadzeniu sporów straciło już umiar.

Taka jak trzeba

Katarzyna Solecka

Taka jak trzeba

Nie da się uciec od siebie. I nie trzeba, wcale nie trzeba.

Ambasador

Piotr Drzyzga

Ambasador

Że listopad jest miesiącem szczególnym, wiemy nie od dziś.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Podczas marszu

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.

Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.

Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł

Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł

Na godz. 9.00 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane

Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane

„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Kraków pogrążony w bólu. Polska jednoczy się po tragedii

Kraków pogrążony w bólu. Polska jednoczy się po tragedii

Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.

Tragedia na krakowskim rynku

Strzelanina w Krakowie przy Rynku Głównym

Są ofiary śmiertelne i ranni.

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?

Ile złota zgromadził Narodowy Bank Polski?

To właśnie złoto zabezpiecza Polskę przed skutkami "nadzwyczajnych okoliczności".

Porywane, zmuszane do zmiany wiary. Usłysz krzyk chrześcijanek

Porywane, zmuszane do zmiany wiary. Usłysz krzyk chrześcijanek

W niedzielę 8 listopada polscy katolicy będą mogli wesprzeć prześladowanych współwyznawców. Pomoc ma trafić m.in. do 700 dziewcząt, którym edukacja może dać szansę na bezpieczniejszą przyszłość.

Powrót aborcji eugenicznej? Ważne decyzje przed Senatem

Powrót aborcji eugenicznej? Ważne decyzje przed Senatem

Choroba lub niepełnosprawność nienarodzonego dziecka znów może stać się przesłanką legalnej aborcji. Senat podczas rozpoczętego posiedzenia zajmie się m.in. ustawą przywracającą takie rozwiązanie oraz przepisami łagodzącymi odpowiedzialność karną za przeprowadzanie aborcji.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
6°C Czwartek
rano
10°C Czwartek
dzień
11°C Czwartek
wieczór
9°C Piątek
noc
wiecej »
 