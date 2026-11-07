Strzelanina w Krakowie przy Rynku Głównym

W sobotę po południu doszło do strzelaniny przy Rynku Głównym w Krakowie. Według informacji straży pożarnej są ofiary śmiertelne i ranni.

Na miejscu działa policja i straż pożarna. Rzecznik prasowy małopolskiej straży Hubert Ciepły przekazał PAP, że strzały padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej.

Sprawca strzelał z broni automatycznej. Został postrzelony przez policję. Na teraz nie żyje pięć osób, rannych jest kilkanaście. Ranni są też dwaj policjanci - jeden z nich bardzo ciężko - którzy zatrzymali sprawcę.

18:45 Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał nowe informacje: już sześć ofiar. Trwa walka o życie innych poszkodowanych. 12 z nich ma mieć "status czerwony", czyli zagrożenie życia.