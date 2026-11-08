Kraków pogrążony w bólu. Polska jednoczy się po tragedii  

Polska próbuje otrząsnąć się z szoku po brutalnym ataku. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwa dni żałoby narodowej, a hierarchowie Kościoła apelują o modlitwę, solidarność i jedność. „Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści” – przypomina kard. Grzegorz Ryś.

Prezydent RP ogłosił 8 i 9 listopada dniami żałoby narodowej w Polsce w związku z tragedią, do jakiej doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym w Krakowie napastnik zastrzelił sześć osób i ranił szesnaście. Kolejne ofiary znaleziono w domu sprawcy. Kościół modli się za zmarłych oraz rodziny rannych.

Na Rynku Głównym strzelając z samochodu napastnik zabił sześć osób, a szesnaście ranił. Wśród ciężko rannych są dwaj policjanci, którzy zapobiegli większej masakrze.

Abp Wojda: Duchowo z cierpiącymi

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda napisał w komunikacie, że jest głęboko wstrząśnięty tragedią. „Łączę się duchowo i wspieram modlitwą wszystkich, którzy ucierpieli w tym wyjątkowo brutalnym akcie. Zmarłym niech Bóg da wieczny odpoczynek, a tym, którzy pozostają w szpitalach, łaskę powrotu do zdrowia. Wspieram modlitwą także rodziny poszkodowanych, lekarzy opiekujących się rannymi oraz służby, które w tej chwili próbują przywrócić porządek na miejscu. Jestem z Wami duchowo i pozostaję w modlitewnej łączności" – napisał przewodniczący KEP.

Kard. Ryś: Musimy być teraz razem

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś napisał w przesłaniu do wiernych, że w takim momencie trzeba być razem. Ostatnie słowo nie może należeć do nienawiści. „W tym też duchu zapraszam Was, Siostry i Bracia, na specjalną Mszę św. – na Rynek, do Kościoła Mariackiego – jutro, w niedzielę, na godz. 16.00" – pisze metropolita krakowski.

„Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy" – dodaje kard. Grzegorz Ryś.

Abp Galbas: Wytrzymać te straszne chwile

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas również apelował, o bycie razem w tych trudnych chwilach. „Zszokowany tym, co stało się w Krakowie modlę się dla zmarłych o życie wieczne, dla rannych o zdrowie, dla ich najbliższych o to, by wytrzymali te straszne chwile. Jak prosił o to kardynał Grzegorz: bądźmy razem!" – napisał w mediach społecznościowych

Bp Ważny: Jak bardzo potrzebujemy teraz jedności

Biskup sosnowiecki Artur Ważny napisał, że w tym momencie przypomina najkrótsze, a może jedno z najważniejszych zdań Ewangelii: „Jezus zapłakał" (J 11,35).

„Bóg płacze nad grobem przyjaciela" - napisał biskup sosnowiecki w mediach społecznościowych. „Staje obok i płacze. Niech nasze chrześcijaństwo potrafi klękać przy cudzym cierpieniu."

„Myślę też, o nas wszystkich. O tym, jak bardzo potrzebujemy dziś jedności. Nie tej odświętnej, deklarowanej przy wielkich okazjach. Tej najprostszej, ludzkiej, która każe nam zobaczyć w drugim człowieku brata, nawet jeśli na co dzień tak wiele nas dzieli."

Rektor UPJPII: Uniwersytet łączy się w modlitwie

„W obliczu tragicznych wydarzeń, do których doszło dziś w Krakowie, łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi osób, które straciły życie. Myślami i modlitwą jesteśmy także przy wszystkich rannych, prosząc o ich powrót do zdrowia" - napisał ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zapowiedział, że będzie uczestniczyć we Mszy św. w intencji ofiar i poszkodowanych o godz. 16.00 w Kościele Mariackim i zachęcił innych do uczestnctwa. „Bądźmy razem w tym trudnym czasie, powierzając Bogu zmarłych, rannych i ich bliskich. Za Janem Pawłem II powtarzam sobie i Wam: „Nie lękajcie się!" - podkreślił rektor UPJPII.

Rektor KUL: Solidarni z przeżywającymi ból

„Wyrażamy solidarność z rodzinami ofiar oraz rannymi w strzelaninie w Krakowie. Proszę o modlitwę za zmarłych, poszkodowanych i ich bliskich" - podkreślił w swoim przesłaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski. Potępiając przemoc dodał, że każdy człowiek ma prawo do życia i bezpieczeństwa. Wskazał też na potrzebę reagowania na zagrożenia i gotowości do pomocy.

„W imieniu społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz własnym składam kondolencje bliskim osób, które zginęły" - napisał ks. prof. Kalinowski. Zaznaczył, że solidarność z dotkniętymi tragedią powinna oznaczać wsparcie i szacunek dla ich cierpienia.

Ks. prof. Kalinowski podziękował służbom i wszystkim osobom, które pomagały poszkodowanym. „Pozostańmy solidarni z mieszkańcami Krakowa i wszystkimi, którzy przeżywają dziś żałobę, ból i lęk" - zaapelował rektor KUL.