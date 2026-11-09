Trump: Myślę, że Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt  

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
Wywiad wyemitowany w niedzielę wieczorem w programie „60 Minutes” był pierwszą rozmową telewizyjną twarzą w twarz z prezydentem od czasu przegranej Republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu. Rozmowa dotyczyła m.in. temat wyników wyborczych, wojny z Iranem i w Ukrainie, współpracy z Demokratami i polityki imigracyjnej.
Trump, pytany o wyniki wyborów, w których Republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami na rzecz Demokratów, stwierdził, że stało się tak, ponieważ sam nie kandydował, ludzie są niezadowoleni z wojny i wysokich cen benzyny. Zwrócił też uwagę na niechęć części wyborców wobec Izraela oraz fakt, że nie podobali się im niektórzy kandydaci.
Prezydent zapewnił, że chciałby współpracować z Demokratami w kwestii imigracji i ocenił, że polityka jego administracji dotycząca deportacji była zbyt surowa.
- Uważam, że za uszczelnienie granicy zasłużyłem na najwyższą ocenę. Bardzo wysoko ocenia się mnie również za to, że doprowadziłem do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób. Ale jednocześnie tracę na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem — jedynym złamaniem prawa — było to, że nielegalnie wjechali do kraju - powiedział Trump.
- Duża część społeczeństwa uważa, że takich ludzi należy deportować. Ale jest też duża część społeczeństwa, która uważa, że powinno się im pozwolić zostać, jeśli są porządnymi ludźmi, pracują na przykład w firmie zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych, w hotelu czy wykonują jakąś inną pracę. A w niektórych przypadkach płacą podatki. I jest naprawdę duża grupa ludzi, którzy uważają, że należy pozwolić im pozostać w kraju - dodał.
Stwierdził, że mógłby wypracować z Demokratami pewnego rodzaju porozumienie w tej sprawie.
Trump został też zapytany, czy sądzi, że Demokraci znów rozpoczną wobec niego procedurę impeachmentu. - Nie potrafię sobie tego wyobrazić (...) Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury - przekonywał.
Prezydent przekazał, że nie ma powodu, by eskalować wojnę z Iranem. Również w niedzielę powiedział CNN, że wznowienie ataków jest mało prawdopodobne, jeśli w rozmowach z Iranem będą postępy.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w niedzielę ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że rozmowy z Iranem nie przynoszą rezultatów. - W tej chwili rozmowy nie są zbyt produktywne, ponieważ żądania Iranu są nie tylko po prostu nie do przyjęcia, ale w niektórych przypadkach wręcz skandaliczne i absurdalne - oznajmił szef amerykańskiej dyplomacji.
W przeprowadzonej w piątek, a wyemitowanej w niedzielę rozmowie Trump zapowiedział, że w jego administracji dojdzie do pewnych zmian po wyborach do Kongresu. Godzinę po zakończeniu wywiadu dla CBS News Trump ogłosił, że jeden z jego najbliższych doradców Stephen Miller zostanie nowym szefem personelu Białego Domu. Dotychczas tę kluczową funkcję pełniła Susie Wiles, była szefowa kampanii Trumpa.
Prezydent ponownie zapewnił w wywiadzie, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko. Pytany o to, czy bardziej ufa przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi czy prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, odparł: - Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma.
Wyraził przekonanie, że na jednym z poprzednich spotkań Rosji „okazano ogromny brak szacunku”. Trump nie uważa też, by był zwodzony przez Putina i ocenił, że nikt nie był tak twardy względem Rosji jak on.
- Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt - powiedział Trump. We wtorek i w środę Rosja i Ukraina mają przeprowadzić rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA.
Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.
"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."
"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."
Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wyemitowanej w niedzielę rozmowie ze stacją CBS News, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał nieco zmieniony kształt. Dodał, że nie sądzi, by przywódca Rosji Władimir Putin go zwodził.
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