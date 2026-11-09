Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane  

„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Paweł Szefernaker przekazał, że „plany na taką okoliczność były w pałacu opracowane”, a kilka tygodni przed wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział to wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi. Szef gabinetu prezydenta Nawrockiego zaznaczył, że sam osobiście przekazał taką informację szefowi ministerstwa spraw wewnętrznych Marcinowi Kierwińskiemu.
Zapytany o możliwość powrotu głowy państwa do Polski po wylądowaniu prezydenckiego samolotu w Senegalu wyraził pewność, że prezydent „wróciłby tak szybko, jak tylko byłoby to możliwe”.
Pytany przez tygodnik o wejście prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że „wbrew niektórym głosom wszystko, co zostało zrealizowane tamtej nocy, było przemyślane i wcześniej rozważone, także pod kątem prawnym”.
Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.
"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."
"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."
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„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
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