Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane  

„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Paweł Szefernaker przekazał, że „plany na taką okoliczność były w pałacu opracowane”, a kilka tygodni przed wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział to wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi. Szef gabinetu prezydenta Nawrockiego zaznaczył, że sam osobiście przekazał taką informację szefowi ministerstwa spraw wewnętrznych Marcinowi Kierwińskiemu.

Zapytany o możliwość powrotu głowy państwa do Polski po wylądowaniu prezydenckiego samolotu w Senegalu wyraził pewność, że prezydent „wróciłby tak szybko, jak tylko byłoby to możliwe”.

Pytany przez tygodnik o wejście prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że „wbrew niektórym głosom wszystko, co zostało zrealizowane tamtej nocy, było przemyślane i wcześniej rozważone, także pod kątem prawnym”.