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Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane

Szefernaker o zawróceniu samolotu prezydenta: plany były opracowane  
Tomasz Gołąb /Foto Gość Paweł Szefernaker

„Nie miałem wątpliwości, że jeżeli dojdzie do użycia siły wobec legalnie funkcjonującego organu konstytucyjnego, to prezydent zdecyduje się na natychmiastowy powrót i będzie bronił tej instytucji” - powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Paweł Szefernaker przekazał, że „plany na taką okoliczność były w pałacu opracowane”, a  kilka tygodni przed wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział to wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi. Szef gabinetu prezydenta Nawrockiego zaznaczył, że sam osobiście przekazał taką informację szefowi ministerstwa spraw wewnętrznych Marcinowi Kierwińskiemu. 

Zapytany o możliwość powrotu głowy państwa do Polski po wylądowaniu prezydenckiego samolotu w Senegalu wyraził pewność, że prezydent „wróciłby tak szybko, jak tylko byłoby to możliwe”.

Pytany przez tygodnik o wejście prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego szef gabinetu prezydenta odpowiedział, że „wbrew niektórym głosom wszystko, co zostało zrealizowane tamtej nocy, było przemyślane i wcześniej rozważone, także pod kątem prawnym”. 

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PAP |

dodane 09.11.2026 07:08

TAGI| PAP, POLITYKA, PRAWO, PROCES, PRZEGLĄD PRASY, SĄDOWNICTWO

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