Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł  

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał w poniedziałek, że śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wstrzymuje śledztwa; będą badane jego motywy i ewentualne powiązania. Mężczyzna zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu – poinformowała wcześniej małopolska policja.

- Rano otrzymaliśmy informacje ze szpitala o śmierci tego mężczyzny. Zostaliśmy o tym poinformowani przez szpital, natomiast więcej informacji będzie udzielała już prokuratura – przekazał PAP zespół prasowy Małopolskiej Policji. Jak doprecyzowała PAP rzecznik prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło, Michał O. zmarł ok. godz. 4.30. Jego stan od początku był określany jako krytyczny.

Także wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar w rozmowie z RMF24 przekazał, że zamachowiec zmarł w jednym z krakowskich szpitali, dodając, że te informacje potwierdza Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

- Stan poszkodowanego od momentu, kiedy trafił do szpitala, był stanem ciężkim, określanym jako stan krytyczny. Pomimo kilku operacji, wiemy, że były to minimum trzy zabiegi operacyjne, o godz. 4.30 stwierdzono jego zgon i to jest informacja, którą mogę potwierdzić – powiedział wojewoda.

Poinformował, że w sześciu krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 15 osób, które ucierpiały w ramach zamachu. Stan 14 określany jest jako stabilny, jedna osoba jest w stanie ciężkim – to jeden z rannych policjantów.

Według zapowiedzi prok. Eryka Stasielaka z Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo dotyczące zamachu w Krakowie oraz zabójstwa trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim, śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wpływa na zaplanowane czynności prokuratury. Śledczy będą badać m.in. motywy działania napastnika i jego ewentualne powiązania.

Jak wyjaśnił, śmierć mężczyzny oznacza natomiast rezygnację z czynności procesowych ukierunkowanych bezpośrednio na niego, w tym przedstawienia mu zarzutów i zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.

- W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.

Dodał, że prokuratura przesłucha wszystkich wytypowanych świadków, a śledczy będą gromadzić i analizować materiał dowodowy, w tym dotyczący motywów działania sprawcy oraz jego ewentualnych powiązań.

Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie oraz zabójstwa trzech członków najbliższej rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według dotychczasowych ustaleń śledczych obu czynów miała dokonać ta sama osoba.

W poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informował PAP prok. Stasielak, badania mogą potrwać dwa dni ze względu na skomplikowany charakter ran postrzałowych. Śmierć podejrzanego nie zmienia planów dotyczących przeprowadzenia sekcji.

Przed śmiercią napastnika prokuratura zapowiadała analizę materiału dowodowego pod kątem przedstawienia mu zarzutów oraz ewentualnego skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Jego stan zdrowia określano wówczas jako krytyczny.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.