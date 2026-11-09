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Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii  
PAP/Art Service Miejsce obezwładnienia sprawcy ataku przy ulicy Stradomskiej w Krakowie

Ciężko ranny podczas sobotniego zamachu w Krakowie policjant Artur Morański pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna (Małopolskie). Burmistrz Jan Golba zapowiedział, że funkcjonariusz zostanie uhonorowany za odwagę, ale najpierw samorząd chce zapewnić jego rodzinie spokój w trudnym czasie.

– Na pewno zostanie on w odpowiedni sposób uhonorowany, ale nie chciałbym w tej chwili przesądzać, w jaki sposób. To jeden z nas, z naszej małej społeczności, który na tym terenie się kształcił i dorastał, a w Krakowie wykazał się nieprawdopodobną odwagą – powiedział PAP burmistrz Muszyny Jan Golba.

Jak zaznaczył, rodzina policjanta prosiła przede wszystkim o możliwość spokojnego przebywania przy nim i wspierania go w szpitalu. – To trudny moment dla rodziny. Nie chcemy reagować pochopnie ani w tym wszystkim przeszkadzać. Oczywiście go uhonorujemy, ale z pewnym dystansem czasowym – dodał samorządowiec.

27-letni Artur Morański, który ma trzyletni staż w policji, został postrzelony przez napastnika dwukrotnie. Ma przestrzelone płuco i rękę. Przeszedł 12-godzinną operację.

Burmistrz podkreślił, że Morański jest mocno związany z gminą Muszyna. Przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku. Przez wiele lat był także lektorem w miejscowym kościele.

– To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele – powiedział Golba.

Wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że zwrócił się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy unieszkodliwili sprawcę sobotniego ataku w centrum Krakowa.

Do ataku doszło na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób - rodziców i siostry zamachowca. 

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PAP |

dodane 09.11.2026 11:19

TAGI| ATAK, PAP, POLICJA, SAMORZĄD, ZAMACH

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