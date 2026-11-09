Stan trzech osób poszkodowanych w ataku na Rynku Głównym jest stabilny, ale powikłania mogą się jeszcze pojawić - poinformował kardiolog ze Szpitala Specjalistycznego Jana Pawła II prof. Grzegorz Gajos. Jak mówił, ważną rolę odegrała pierwsza pomoc, której udzielili świadkowie.

O stanie trzech z 15 poszkodowanych prof. Gajos i inni lekarze ze Szpitala Specjalistycznego Jana Pawła II w Krakowie mówili na konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek. Według przekazanych przez nich informacji stan pacjentów jest stabilny. Dwie spośród trzech leczonych w placówce osób doznały skomplikowanych urazów klatki piersiowej i są po złożonych operacjach.

- Ale pamiętajmy, że jest to bardzo wczesny okres, warunki ratowania tych pacjentów, warunki krwawienia, warunki powstania rany, warunki tamowania krwawienia, to nie były warunki sali operacyjnej, więc te powikłania mogą się jeszcze pojawić. Musimy więc wykazać daleko idącą ostrożność, jeżeli chodzi o stan zdrowia tych pacjentów - wyjaśnił prof. Gajos.

Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk, który jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej, przekazał, że na ten moment nie ma zagrożenia życia.

Prof. Gajos zaznaczył, że pacjenci „są po ogromnej traumie, wymagają bardzo intensywnej opieki psychologicznej”. Zaapelował przy tym o uszanowanie ich prawa do prywatności.

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. med. Rafał Drwiła ocenił, że trauma urazowa, do której doszło w wyniku ataku, to „nie tylko trauma fizyczna, to jest również ogromna trauma psychiczna”.

- My tym ludziom musimy dać dojść do siebie, uwierzyć w ludzi, muszą nie bać się wyjść na ulicę - stwierdził.

Gajos podkreślił też, że lekarze nie mają „absolutnie żadnych zastrzeżeń” do udzielonej poszkodowanym pierwszej pomocy, a świadkowie ataku, którzy podjęli próby tamowania krwotoków i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zachowali się poprawnie.

- Dzięki temu ci ludzie do nas dotarli, a jak do nas dotarli, to mogliśmy ich skutecznie zoperować i są w takim stanie, w jakim są - powiedział.

Dodał, że ważne jest, aby każdy znał zasady pierwszej pomocy i potrafił podjąć akcję resuscytacyjną.

Ważną rolę w pomocy poszkodowanym odegrała także mobilizacja lekarzy, pielęgniarek, perfuzjonistów (czyli specjalistów obsługujących płucoserce - aparat do krążenia pozaustrojowego, wykorzystywany m.in. w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych) oraz psychologów, którzy zgłosili się do krakowskiej placówki.

- Myśmy tak naprawdę mogli wykonywać jeszcze jedną operację albo jeszcze jedną - bo to był taki duży odzew naszych kolegów, (...) że nie stanowiło to problemu - wyjaśnił prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii.

O stanie innych poszkodowanych mówił dr hab. n. med. Mariusz Trystuła, kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii.

- Wolontaryjnie pojechałem do szpitala, jednego z sąsiednich szpitali, gdzie były operowane trzy osoby. I z tego, co wiem, te osoby żyją - powiedział.

Jak mówił, operacje były dość skomplikowane, dotyczyły tkanki płucnej. - Na szczęście nie było żadnego dużego naczynia uszkodzonego, więc moja pomoc była tylko jak gdyby polegająca (...) na supporcie naczyniowym - wyjaśnił, dodając, że w dużej mierze pacjentów można było uratować dzięki współpracy wielu specjalistów.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

Podkreślił też, że pacjenci „są po ogromnej traumie, wymagają bardzo intensywnej opieki psychologicznej” i zaapelował o uszanowanie ich prawa do prywatności.

Dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk, który jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej, przekazał, że na ten moment nie ma zagrożenia życia.