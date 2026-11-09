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Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

Podczas marszu  
Łukasz Gągulski /PAP Podczas marszu
Prezydent RP Karol Nawrocki (2L), przewodniczący Sejmiku Małopolski Jan Duda (P), marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka (L), prezydent Krakowa Łukasz Gibała (C) i premier RP Donald Tusk (2P) podczas Marszu Ciszy na Rynku Głównym w Krakowie

O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie hejnał mariacki - jeden z najważniejszych symboli miasta.

Znicze i kwiaty przynieśli uczestnicy Marszu Ciszy w poniedziałek wieczorem na Rynek Główny w Krakowie, żeby upamiętnić osoby, które zginęły w sobotnim ataku, wyrazić solidarność z ofiarami i poszkodowanymi oraz ich bliskimi. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie hejnał mariacki - jeden z najważniejszych symboli miasta. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała oraz Karol Nawrocki i Donald Tusk złożyli znicze w trzech miejscach, w których zginęły ofiary ataku - na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, gdzie zaczął się marsz, przy Bazylice Mariackiej i Wieży Ratuszowej, gdzie zakończył się marsz.

Uczestnicy marszu nieśli ze sobą znicze oraz kwiaty. Tłum rozciągnął się wokół Rynku Głównego. Szedł w ciszy. W powietrzu było widać biało-czerwone flagi przepasane kirem. Na zakończenie marszu przy Wieży Ratuszowej trębacz odegrał melodię "The Sound of Silence".

- Szliśmy całą tę drogę w milczeniu. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy - powiedział metropolita małopolski kard. Grzegorz Ryś i odmówił z tłumem modlitwy "Ojcze nasz" oraz "Wieczny odpoczynek".

Tłumowi zebranemu na Rynku Głównym za udział w marszu podziękował Łukasz Gibała. Prezydent Krakowa był inicjatorem marszu. "Kraków przemówił ciszą. Ciszą, w której wybrzmiały pamięć, ból i solidarność" - napisał wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie podkreślił, że dziękuje prezydentowi, premierowi i wszystkim uczestnikom Marszu Ciszy "za ten gest jedności". "Cześć pamięci Ofiar, szacunek dla policjantów i bohaterów, którzy ratowali ludzkie życie. Wierzę, że to, co nas łączy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Dzisiejszej nocy najgłośniejszym dźwiękiem w Krakowie był dźwięk ciszy" - napisał z kolei później premier Donald Tusk, publikując również krótkie nagranie z wydarzenia.

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik, który został postrzelony i zatrzymany przez mundurowych. W poniedziałek rano zmarł w szpitalu. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w rodzinnym mieszkaniu 24-latka, znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

W Krakowie do 11 listopada włącznie trwa żałoba. W godz. 9.00-19.00 można wpisywać się do księgi kondolencyjnej, która została wystawiona w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych. Żałoba narodowa wprowadzona przez prezydenta rozpoczęła się w niedzielę i trwa również w poniedziałek. 

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PAP |

dodane 09.11.2026 22:56

TAGI| OBCHODY, PAP, PREZYDENT, TERRORYZM

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