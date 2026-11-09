Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie hejnał mariacki - jeden z najważniejszych symboli miasta.
Znicze i kwiaty przynieśli uczestnicy Marszu Ciszy w poniedziałek wieczorem na Rynek Główny w Krakowie, żeby upamiętnić osoby, które zginęły w sobotnim ataku, wyrazić solidarność z ofiarami i poszkodowanymi oraz ich bliskimi. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie hejnał mariacki - jeden z najważniejszych symboli miasta. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała oraz Karol Nawrocki i Donald Tusk złożyli znicze w trzech miejscach, w których zginęły ofiary ataku - na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, gdzie zaczął się marsz, przy Bazylice Mariackiej i Wieży Ratuszowej, gdzie zakończył się marsz.
Uczestnicy marszu nieśli ze sobą znicze oraz kwiaty. Tłum rozciągnął się wokół Rynku Głównego. Szedł w ciszy. W powietrzu było widać biało-czerwone flagi przepasane kirem. Na zakończenie marszu przy Wieży Ratuszowej trębacz odegrał melodię "The Sound of Silence".
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Tłumowi zebranemu na Rynku Głównym za udział w marszu podziękował Łukasz Gibała. Prezydent Krakowa był inicjatorem marszu. "Kraków przemówił ciszą. Ciszą, w której wybrzmiały pamięć, ból i solidarność" - napisał wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie podkreślił, że dziękuje prezydentowi, premierowi i wszystkim uczestnikom Marszu Ciszy "za ten gest jedności". "Cześć pamięci Ofiar, szacunek dla policjantów i bohaterów, którzy ratowali ludzkie życie. Wierzę, że to, co nas łączy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.
"Dzisiejszej nocy najgłośniejszym dźwiękiem w Krakowie był dźwięk ciszy" - napisał z kolei później premier Donald Tusk, publikując również krótkie nagranie z wydarzenia.
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