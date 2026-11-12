„Witaj w domu!”. Peru zgotowało Leonowi XIV wielkie powitanie  

Ponad trzy miliony mieszkańców Limy witały Leona XIV, który rozpoczął wizytę apostolską w Peru. Dla papieża to powrót do kraju, w którym spędził około 20 lat jako misjonarz i biskup. „Powracam również do mojej ojczyzny” – powiedział podczas spotkania z władzami. Wezwał polityków do słuchania obywateli, troski o najuboższych i ochrony godności każdego człowieka.

Leon XIV rozpoczął 11 listopada wizytę apostolską w Peru. Samolot argentyńskich linii Aerolíneas Argentinas z papieżem na pokładzie wylądował o godz. 17.02 na lotnisku Bazy Lotniczej Peruwiańskich Sił Powietrznych w Callao. Hasłem papieskiej wizyty, która potrwa do 17 listopada, są słowa: „Otwórzmy serca”.

Na płycie lotniska papieża powitali ze strony rządowej prezydent Republiki Peru Keiko Sofía Fujimori Higuchi, minister spraw zagranicznych Carlos Espá oraz dowódca generalny bazy Julio César Gutiérrez Gonzales, a ze strony Kościoła m.in. nuncjusz apostolski w Peru abp Paolo Rocco Gualtieri oraz przewodniczący Konferencji Biskupów Peru bp Carlos Enrique García Camader, ordynariusz diecezji Lurín.

Dwoje dzieci wręczyło Ojcu Świętemu kwiaty. Następnie papież wraz z głową peruwiańskiego państwa udał się do salonu VIP na krótkie, prywatne spotkanie.

Na lotnisku papieża witała entuzjastycznie, śpiewem, okrzykami i oklaskami rzesza ludzi, głównie dzieci i młodych ludzi z flagami Watykanu i Peru. Zespół młodzieżowy śpiewał pieśń na cześć Leona XIV.

Z lotniska papież przejechał trzynastokilometrową trasę samochodem oraz papamobile do Pałacu Rządowego (Palacio de Gobierno). Na trasie przejazdu witało go ponad trzy miliony mieszkańców ponad dziesięciomilionowej Limy.

Spotkanie z prezydent Peru

Przy wejściu do pałacu Leona XIV powitała prezydent Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Następnie szef protokołu i szef gwardii zaprosili papieża do przejścia po czerwonym dywanie i odebrania należnych honorów. Obejmowały one pozdrowienie dowódcy straży honorowej, hołd dla flagi i honory wojskowe. Dzwony katedry w Limie towarzyszyły tej chwili dwudziestoma jeden uderzeniami.

Po zakończeniu ceremonii Ojciec Święty i prezydent przeszli do centralnych schodów pałacu i zwrócili się w stronę Dziedzińca Honorowego (Patio de Honor), gdzie chór młodzieżowy wykonał hymny Watykanu i Peru. Następnie udali się do głównego atrium, gdzie zaprezentowano delegacje.

Papież i prezydent udali się do Sali Ambasadorów (Salón de Embajadores), gdzie odbyło się spotkanie prywatne. Następnie w Sali Grau (Salón Grau) wymienili się darami, po czym w Sali Ambasadorów przedstawiono Ojcu Świętemu rodzinę pani prezydent.

Po zakończeniu wizyty papież pozdrowił czternaście małżonek peruwiańskich ministrów, a w Wielkiej Jadalni skierował krótkie słowa powitania do pracowników pałacu.

Na placu przed pałacem Leona XIV pożegnał chór piosenką napisaną na jego cześć.

Potem Ojciec Święty przejechał samochodem do Wielkiego Teatru Narodowego Peru (Gran Teatro Nacional del Perú) na spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym.

„Witaj w swoim domu, Ojcze Święty”

Na powitanie Ojca Świętego wykonano hymn ku czci Matki Bożej w języku keczua „Hanacpachap cussicuinin”.

Witając Leona XIV, prezydent Keiko Sofía Fujimori Higuchi powiedziała, że wizyta papieża w Peru jest przesłaniem nadziei i okazją do wezwania do narodowego pojednania.

Przypomniała związki papieża z Peru, gdzie jako augustianin i misjonarz przybył w 1985 r. do Chulucanas. Łącznie spędził w tym kraju około 20 lat. Mieszkańcy Chiclayo pamiętali go jako skromnego kapłana, który poruszał się pieszo, spotykał z ludźmi i błogosławił dzieci. W 2015 r. otrzymał peruwiański dowód tożsamości.

Fujimori podkreśliła, że jego powrót jako papieża jest dla Peruwiańczyków powodem do dumy i radości. Zwróciła uwagę na głębokie zakorzenienie katolicyzmu w kulturze kraju, widoczne m.in. w licznych sanktuariach, procesjach i świętach religijnych.

Mówiąc o sytuacji społecznej, wskazała na potrzebę przezwyciężenia wieloletnich konfliktów i braku zaufania. Podkreśliła, że różnice poglądów nie powinny czynić z Peruwiańczyków wrogów, a spory należy rozwiązywać poprzez debatę i instytucje demokratyczne.

Prezydent zaapelowała o wspólną walkę z ubóstwem, poprawę dostępu do edukacji oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków rozwoju. „Ubóstwo panujące w Peru jest niemoralne” – przypomniała swoje słowa z 28 lipca.

Zaznaczyła, że pojednanie nie oznacza rezygnacji z prawdy ani sprawiedliwości, lecz wymaga zrozumienia cierpienia i potrzeb drugiego człowieka. Wezwała również osoby zamożne do zaangażowania w budowanie dobrobytu dostępnego dla wszystkich mieszkańców kraju.

Na zakończenie poprosiła papieża o modlitwę za Peru i jego władze. Wyraziła nadzieję, że pojednanie stanie się najważniejszym owocem jego wizyty. „Witaj w swoim domu, Ojcze Święty” – powiedziała.

„Powracam również do mojej ojczyzny”

W przemówieniu, co rusz przerywanym brawami, Leon XIV podkreślił, że jego powrót do Peru ma szczególne znaczenie, ponieważ przez dziesięciolecia dzielił życie z mieszkańcami tego kraju, poznawał ich troski i uczył się od nich wiary. Przypomniał, że w 2015 r. otrzymał peruwiańskie obywatelstwo. „Powracam również do mojej ojczyzny” – powiedział, nawiązując do więzi, która łączy go z tym krajem.

Ojciec Święty przypomniał tysiącletnią historię Peru, ukształtowaną przez różne ludy, języki i tradycje, w tym dziedzictwo rdzennych społeczności, kultur afroperuwiańskiej i azjatycko-peruwiańskiej. Zaznaczył, że chrześcijaństwo stało się ważnym elementem tożsamości kraju, a jego wiara znalazła wyraz w miejscowych tradycjach i dziełach miłosierdzia. Wspomniał św. Różę z Limy, pierwszą peruwiańską świętą.

Podkreślił, że jedność narodu umacnia się wtedy, gdy różnice znajdują należne im miejsce, a każdy może wnieść wkład w życie wspólnoty. Przykładem takiej postawy są codzienne gesty solidarności, wzajemna pomoc rodzin i wspólna praca na rzecz dobra wszystkich.

Zwracając się do przedstawicieli władz, papież przypomniał słowa Franciszka, który określił politykę jako „bardzo wzniosłe powołanie” i jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ poszukuje dobra wspólnego. Zaznaczył, że demokratyczne instytucje powinny umożliwiać wyrażanie różnic i poszukiwanie porozumienia, a decyzje publiczne muszą uwzględniać także ludzi mieszkających z dala od ośrodków władzy.

Słuchać obywateli i chronić najsłabszych

Leon XIV podkreślił, że poznanie potrzeb obywateli wymaga przede wszystkim umiejętności słuchania. W kraju wielojęzycznym oznacza to także troskę o to, by każdy mógł zostać zrozumiany i uzyskać odpowiedź na swoje potrzeby. Za urzędowymi dokumentami i statystykami kryją się bowiem konkretne ludzkie historie i oczekiwania.

Ojciec Święty nawiązał również do trudnych doświadczeń z przeszłości Peru, które wystawiały na próbę pokojowe współżycie społeczeństwa. Wezwał do podejmowania ich z poszanowaniem sprawiedliwości i wrażliwości, tak aby możliwe było budowanie zgody i rozwiązywanie sporów w duchu wzajemnego szacunku. Zachęcił do pielęgnowania uczciwości, prawości i gotowości do spotkania, które budują zaufanie społeczne.

Mówiąc o bezpieczeństwie, zaznaczył, że pokój oznacza dla rodzin możliwość spokojnego wychodzenia do pracy, troski o dzieci i powrotu do domu bez lęku. Kościół, znający cierpienie spowodowane przemocą, pragnie towarzyszyć jej ofiarom i wspierać działania na rzecz ochrony życia, godności i praw człowieka – stwierdził Leon XIV.

Zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia godnych warunków utrzymania rodzinom, doceniając pracę rolników, rybaków, drobnych kupców i innych osób budujących gospodarkę kraju. Przypomniał nauczanie Pawła VI, zgodnie z którym autentyczny rozwój powinien obejmować „każdego człowieka i całego człowieka”. Nie może ograniczać się do dobrobytu materialnego, lecz powinien uwzględniać także potrzeby kulturalne, moralne i duchowe.

Edukacja, zdrowie i godność kobiet

Papież podkreślił znaczenie edukacji, która pomaga dzieciom odkrywać własne zdolności, poznawać dziedzictwo ojczystej ziemi i kształtować odpowiedzialność za wspólnotę. Zaapelował, by młodzi ludzie mieli realne możliwości rozwijania talentów, zwłaszcza poprzez dostęp do pierwszej pracy.

Zwrócił także uwagę na osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, samotne oraz zmagające się z problemami zdrowia psychicznego. Podkreślił, że rodziny opiekujące się bliskimi często podejmują ten trud w milczeniu i potrzebują wsparcia. Wezwał władze do zapewnienia dostępnej opieki zdrowotnej i rozwijania profilaktyki.

Leon XIV wyraził uznanie dla Peruwianek prowadzących jadłodajnie społeczne i kuchnie dla ubogich, a także kobiet angażujących się zawodowo i publicznie w życie kraju. Życzył im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu wspólnot oraz życia wolnego od przemocy i wyzysku.

Odnosząc się do bogactwa przyrodniczego Peru, obejmującego Amazonię, Andy i wybrzeże Pacyfiku, Ojciec Święty wezwał do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Podkreślił, że rolnictwo, rybołówstwo i górnictwo muszą uwzględniać ochronę środowiska oraz prawa społeczności zależnych od przyrody. Zaznaczył również, że instytucje powinny skuteczniej przewidywać zagrożenia naturalne i reagować na sytuacje kryzysowe.

Zwrócił uwagę na możliwości, jakie nauka i technologia stwarzają w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji i przewidywania zagrożeń. Szczególnie wspomniał o sztucznej inteligencji, która zmienia sposób pracy i nawiązywania relacji międzyludzkich. Nawiązując do encykliki „Magnifica humanitas”, podkreślił potrzebę odpowiedzialnego ukierunkowania jej rozwoju na dobro wspólne. Korzyści z nowych technologii powinny być dostępne dla wszystkich, a odpowiednie gwarancje prawne muszą chronić ludzi przed nadużyciami – wskazał papież.

Apel o dialog i współpracę międzynarodową

Leon XIV zwrócił uwagę, że ochrona środowiska, odpowiedzialne wykorzystanie technologii i kwestie migracyjne wymagają współpracy między państwami. Wspomniał o Peruwiańczykach mieszkających za granicą, którzy zachowują więzi z rodzinami i ojczyzną, a także o osobach przybywających do Peru, których historie i nadzieje zasługują na życzliwe przyjęcie.

Odnosząc się do wojen i napięć na świecie, wezwał do cierpliwej dyplomacji, poszanowania prawa międzynarodowego i poszukiwania porozumień chroniących życie oraz godność człowieka. Podkreślił, że żaden naród nie może uznawać losu innych za sprawę, która go nie dotyczy. Zachęcił Peru do dalszego zaangażowania w regionalną i międzynarodową współpracę oraz do wspierania wysiłków na rzecz pokoju.

Ojciec Święty odniósł się również do relacji między Peru a Stolicą Apostolską. Przypomniał, że peruwiańska konstytucja uznaje znaczenie Kościoła katolickiego w historycznym, kulturowym i moralnym kształtowaniu narodu oraz przewiduje współpracę państwa i Kościoła przy zachowaniu ich wzajemnej niezależności i autonomii. Zapewnił, że Kościół pragnie nadal służyć społeczeństwu przez głoszenie Ewangelii, pomoc cierpiącym i troskę o godność każdego człowieka.

Na zakończenie Leon XIV podziękował Peruwiańczykom za życzliwość, której doświadczał przez lata, i zapewnił o swojej modlitwie oraz bliskości. Powierzył kraj wstawiennictwu Matki Bożej, św. Róży z Limy i wszystkich świętych Peru, prosząc, aby miłość Chrystusa pomagała mieszkańcom dostrzegać brata i siostrę w każdym Peruwiańczyku.

Spotkanie zakończył występ z tradycyjnym tańcem peruwiańskim – marinera, do którego wykonano utwór „Que viva Chiclayo”.

Po spotkaniu papież odjechał do nuncjatury apostolskiej.

Kolejne spotkania papieża

W czwartek 12 listopada przed południem Leon XIV spotka się z biskupami Peru w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego w Limie. Potem w Bazylice Katedralnej Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty będzie się modlił z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami, zespołami synodalnymi i radami duszpasterskimi.

Następnie na Plaza de Armas (Plaza Mayor) przed katedrą odbędzie się spotkanie poświęcone wyzwaniom i nadziejom dotyczącym przyszłości narodu peruwiańskiego.

Po obiedzie w nuncjaturze apostolskiej papież spotka się prywatnie z członkami zakonu augustianów. Po południu uda się na Stadion Narodowy, gdzie odbędzie się czuwanie modlitewne z młodzieżą i studentami.

źródło: KAI /oprac. kb