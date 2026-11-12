Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje  

Co najmniej pięć osób nie żyje, wśród nich chirurg, a 20 zostało rannych. Izraelski pocisk uderzył w oddział chirurgiczny szpitala Nasera w Strefie Gazy. To kolejny atak na placówkę, w której ludzie szukają ratunku. Według WHO od początku wojny zginęło już ponad 1700 pracowników ochrony zdrowia.

O zdarzeniu poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na miejscową obronę cywilną.

Według jej rzecznika Mahmuda Basala izraelski pocisk uderzył w oddział chirurgiczny szpitala, powodując rozległe zniszczenia.

Izraelskie siły zbrojne oświadczyły później, że celem ataku był wysoki rangą bojownik Hamasu oraz inni członkowie zbrojnego ramienia tej organizacji, którzy – według armii – działali na terenie szpitala w Chan Junus.

W oświadczeniu siły zbrojne oskarżyły Hamas o wykorzystywanie kompleksu szpitalnego m.in. do przechowywania broni, prowadzenia centrów dowodzenia i kontroli oraz o wykorzystywanie obiektów szpitalnych jako punktów obserwacyjnych i schronienia dla bojowników.

Szpital Nasera był już wcześniej celem izraelskich nalotów, m.in. w sierpniu 2025 r., gdy w dwóch uderzeniach zginęło co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku wojny w październiku 2023 r. w Strefie Gazy do września br. zginęło ponad 1,7 tys. pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. WHO odnotowała również co najmniej 920 ataków na placówki medyczne i ich personel.

W ostatnim czasie Izrael nasilił ataki na Strefę Gazy, twierdząc, że Hamas próbuje odbudować swoje siły i arsenał. Hamas zapewnia, że przestrzega zawartego rok temu rozejmu, i oskarża Izrael o jego podważanie.

Według władz medycznych Strefy Gazy od zawarcia rozejmu w październiku 2025 r. w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1,6 tys. Palestyńczyków. Izrael poinformował o śmierci czterech żołnierzy.

Strefa Gazy jest niemal całkowicie zrujnowana po trwającej od trzech lat wojnie, która wybuchła po tym, gdy Hamas najechał Izrael 7 października 2023 r., zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251.

Według lokalnych władz w wojnie zginęło ponad 74,5 tys. Palestyńczyków, a znaczna część zidentyfikowanych ofiar to kobiety, dzieci i osoby starsze. Dane te są zasadniczo uznawane za wiarygodne przez ONZ.