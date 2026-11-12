Hiszpania wrze. Setki tysięcy na ulicach, starcia z policją  

Gniew z powodu drogich mieszkań, niskich płac i pogarszających się usług publicznych wyprowadził na ulice hiszpańskich miast tłumy demonstrantów. Ogólnokrajowy strajk sparaliżował część transportu, odwołano setki lotów, a w Barcelonie wybuchły zamieszki. Policja odnotowała ponad 900 incydentów i zatrzymała około 50 osób. Wszystko to niespełna trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi.

Na niecałe trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi związki zawodowe oraz lokatorów zorganizowały w środę 24-godzinny ogólnokrajowy strajk generalny. Wieczorem odbyły się główne manifestacje.

Główni organizatorzy strajku: centrale związkowe CCOO i UGT, zrzeszające niemal 2 mln pracowników w Hiszpanii, przekazały we wspólnym komunikacie, że uznają strajk za sukces. Tymczasem Hiszpańska Konfederacja Organizacji Przedsiębiorców określiła go jako porażkę. Media komentują, że udział w strajku jest nierównomierny, w zależności od regionu.

Powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, agencja EFE poinformowała, że policja i Gwardia Cywilna do godz. 17.00 odnotowały ponad 919 incydentów związanych z dniem strajku, zatrzymano ok. 50 osób.

Te liczby mogą wzrosnąć, bo strajk trwa do północy. W Barcelonie pod koniec głównej demonstracji, która - jak podaje EFE - zgromadziła ok. 55 tys. osób, doszło do zamieszek wywołanych przez grupy ludzi, często z zasłoniętymi twarzami.

W Madrycie, pomimo deszczu i chłodu, w wieczornej demonstracji uczestniczyło - według przedstawicielstwa rządu centralnego - ok. 120 tys. osób, a według organizatorów strajku - 400 tys. osób. Marsz przebiegł bez większych incydentów. Wcześniej w stolicy Hiszpanii doszło do starć z policją, która użyła gazu pieprzowego.

Pierwsze pikiety, nazywane przez organizatorów informacyjnymi, w wielu miastach zaczęły się jeszcze nocą we wtorek. Polegały na głośnych pochodach ulicami miast, których uczestnicy wznosili okrzyki: „Strajk generalny!” i rozlepiali plakaty z symbolem protestu: zaciśniętą pięścią z pękiem kluczy.

UGT i CCOO potępiły „nieproporcjonalne użycie siły oraz użycie gazu pieprzowego podczas strajku”. Oceniły, że naruszyło to prawo do pikiet informacyjnych w Madrycie, a użycie gazu pieprzowego uznały za „metodę nielegalną, która czyni z Madrytu centrum represji wobec ruchu związkowego”.

Władze Madrytu przegrały sprawę w sądzie z organizatorami protestów - chodziło o wyznaczenie minimalnego poziomu usług w czasie strajku. Sąd uznał, że te, które próbowały narzucić władze Madrytu, rządzone przez opozycyjną wobec centralnego rządu socjalistycznego Partię Ludową (PP), w praktyce uniemożliwiłyby realizację prawa do strajku. PP uznaje strajk za "wyborczy", sprzyjający Partii Socjalistycznej Pedro Sancheza, który bronił prawa do protestu, przypominając, że dzięki strajkom obowiązuje obecne prawo pracy.

Związki zawodowe zapowiedziały, że ich zespoły prawne przeanalizują nagrania wideo, na których widoczny jest przebieg zajść. Według związkowców w całym kraju rannych zostało kilkanaście osób.

CCOO i UGT poinformowały, że „skala udziału w strajku waha się od 41 proc. w takich wspólnotach autonomicznych jak Kastylia-La Mancha czy Estremadura do ponad 80 proc. w innych, takich jak Katalonia czy Andaluzja”. Trzeci organizator strajku – związek lokatorów, ocenił skalę uczestnictwa w strajku na 4 mln osób (Hiszpania ma ponad 49 mln mieszkańców mln mieszkańców).

Związkowcy zwrócili uwagę, że poparcie dla strajku zależne jest m.in. od branży, wskazując, że przemysły energochłonne (takie jak hutnictwo czy przemysł metalurgiczny), sektor motoryzacji, petrochemii, mięsny, a także logistyka czy transport to branże o najwyższym poziomie uczestnictwa.

Podkreślili, że jednym z istotnych skutków strajku był spadek zużycia energii elektrycznej o ponad 10 proc., większy niż podczas innych strajków i mobilizacji ogólnokrajowych.

Według EFE strajk najsilniej odczuwano na wybrzeżach Hiszpanii, gdzie doszło do największych blokad dróg oraz centrów logistycznych i zakłóceń w transporcie publicznych. Agencja zwróciła też uwagę na odwołane z powodu strajku loty.

Według danych Aena, spółki zarządzającej portami lotniczymi, do godz. 10.00 w środę odwołano w Hiszpanii 234 loty – najwięcej w Barcelonie i Maladze - co stanowiło ok. 5,2 proc. z 4529 zaplanowanych operacji lotniczych.

Do strajku przystąpiły też niektóre media, np. w Andaluzji przez kilka godzin telewizja Canal Sur nie nadawała swojego regularnego programu. Z kolei w katalońskim oddziale publicznego nadawcy RTVE, którego załoga przystąpiła do strajku, zapewniając minimalne usługi, protestujący wtargnęli do studia jednego z programów, uniemożliwiając emisję.

W dwóch prowincjach Andaluzji na południu kraju oraz stolicy regionu - Sewilli, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe odwołano demonstracje.