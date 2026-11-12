Biało-czerwone tłumy w Warszawie. Nawet milion uczestników  

Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie szacują, że wzięło w nim udział od pół miliona do nawet miliona osób. Stołeczny ratusz podaje znacznie niższą liczbę – do 250 tys. uczestników. Mimo ogromnej frekwencji marsz przebiegł spokojnie, a policja odnotowała tylko dwa niegroźne incydenty.

Organizatorzy marszu ocenili, że frekwencja mogła wynieść pół miliona, a nawet milion osób. W ubiegłym roku stołeczny ratusz oszacował frekwencję na marszu na około 100 tys. osób, a organizatorzy na 300 tys. uczestników.

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy jego czoło dotarło na błonia stadionu Narodowego, koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.

W pochodzie wziął udział prezydent Karol Nawrocki, którego uczestnicy przywitali, skandując: „Czołem, panie prezydencie”. Następnie odśpiewali hymn.

Tak relacjonowaliśmy Marsz Niepodległości:

Prezydent niósł biało-czerwoną flagę. Towarzyszyli mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki przeszedł z marszem przez Most Poniatowskiego, odłączył się po stronie praskiej.

W marszu uczestniczyli także politycy PiS i Konfederacji. Pojawił się również sędzia Bogdan Święczkowski, wobec którego sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował na platformie X zdjęcie z udziału w wydarzeniu, na którym stoi na tle baneru z hasłem „Reset” i przekreślonymi portretami premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Uczestnicy ubrani w biało-czerwone barwy skandowali m.in.: „Chwała wielkiej Polsce”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się Tuska nie popiera”, a także hasło marszu: „Polak w Polsce gospodarzem”. Pojawił się też duży transparent z hasłem: „Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji”.

Grupa demonstrujących z zielonymi flagami z falangą - symbolem narodowych radykałów, niosła przed sobą transparent z hasłem „Make Europe white again” („Uczyńmy Europę znów białą” - PAP).

Kamera Polsat News uchwyciła moment spalenia flagi Lewicy. Na nagraniu widać, jak jeden z uczestników marszu przykłada racę do trzymanej przez dwie inne osoby flagi ugrupowania. Ta zaczyna płonąć.

Osoby idące w tłumie, z którymi rozmawiała PAP, podkreślały, że Marsz Niepodległości jest dla nich ważnym wydarzeniem. Pan Marian ze Skarżyska-Kamiennej na marszu był po raz szósty. - Co roku 11 listopada biorę biało-czerwoną flagę i przyjeżdżam do stolicy, żeby pokazać, że to najważniejsze polskie święto - zaznaczył.

- Jestem dumna, że Polska istnieje i mam nadzieję, że nadal będziemy nieść tę swoją polskość - powiedziała pani Karina z Warszawy, która w marszu szła po raz czwarty. - To powoli robi się już moja tardycja - dodała.

Pomimo zakazu odpalane były race i petardy hukowe.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie.

Później rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski potwierdził te informacje. Jak powiedział, odnotowano jedynie dwa incydenty: pod nogi policjantów została rzucona raca, a jedna z kobiet groziła, że może dokonać detonacji ładunku.

- Policjanci odseparowali ją od uczestników, nikomu nic się nie stało. Czynności z kobietą są w tej chwili wykonywane, znajduje się w rękach policji - dodał Wiśniewski.

Podkreślił, że obydwa zdarzenia nie stwarzały zagrożenia dla uczestników marszu.

Poinformował też, że podczas Narodowego Święta Niepodległości zatrzymano w Warszawie 59 osób, a przy 86 znaleziono środki pirotechniczne; policjanci zabezpieczyli ponad 450 sztuk takich wyrobów.

Wiśniewski zaznaczył, że te dane mogą się zmienić, ponieważ policyjna operacja wciąż trwa.

Marsz Niepodległości kończył się koncertem na błoniach stadionu Narodowego.