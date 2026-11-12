info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta
rss facebook twitter

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta  
Henryk Przondziono /Foto Gość Powódź we wrześniu 2024 roku. Okolice Lewina Brzeskiego.

Zanim wielka woda wedrze się do domów, polskie służby mogą już wiedzieć, gdzie uderzy żywioł. Dzięki satelitom ICEYE będą mogły przewidywać powodzie nawet z czterodniowym wyprzedzeniem. Nowa umowa zapewni im stały dostęp do danych z kosmosu.

Polsko-fińska firma satelitarna ICEYE i Centrum Badań Kosmicznych PAN podpisały w czwartek umowę o stałym monitorowaniu klęsk żywiołowych. Dzięki niej strażacy i sztaby kryzysowe w Polsce zyskają ciągły dostęp do danych z orbity o powodziach, pożarach oraz krze lodowej — poinformowała spółka ICEYE. 

„Podczas powodzi w 2024 r. pokazaliśmy, że dane z orbity i złożone analizy mogą trafiać do sztabów kryzysowych co kilka godzin(…). Cieszę się, że zdolności dostarczane przez ICEYE stają się stałym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa, a dzięki umowie z CBK PAN również zarządzania kryzysowego” – wskazał cytowany w komunikacie firmy prezes i współzałożyciel ICEYE Rafał Modrzewski.

Porozumienie zawarto w ramach inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie Space Resilience Nodes. W Polsce funkcję krajowego węzła tej sieci – zapewniającego służbom szybki dostęp do danych z orbity – pełni Civil Security Hub Poland (CS Hub PL), kierowany przez Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN. 

Do tej pory przy każdym zagrożeniu dostęp do usług trzeba było uruchamiać osobno. Nowa umowa wprowadza stały abonament (model subskrypcyjny).

„Najważniejsza zmiana, jaką przynosi ta umowa, jest prosta: służby nie muszą już uruchamiać naszych usług osobno przy każdym zdarzeniu. Dostęp jest stały, w modelu subskrypcyjnym” – podkreśliła Monika Jankiewicz z ICEYE.

W ramach kontraktu polskie służby otrzymają pakiet narzędzi powodziowych. Systemy ICEYE — jak zapewniła firma — pozwalają przewidywać duże powodzie do czterech dni przed ich wystąpieniem, a po nadejściu wody dostarczają mapy jej zasięgu z aktualizacją nawet co trzy godziny. W ciągu doby od najwyższego poziomu wody służby dostają też dokładne dane o jej głębokości oraz zniszczeniach pojedynczych budynków.

Umowa obejmuje również pilotażowe śledzenie pożarów lasów oraz testowe (udostępnione do weryfikacji) zimowo-wiosenne monitorowanie lodu na rzekach. Pozwoli to wcześniej wykrywać miejsca, w których piętrząca się kra może wywołać powódź zatorową.

Satelity firmy ICEYE korzystają z radaru z syntetyczną aperturą (SAR). Oznacza to, że wysyłają w stronę Ziemi fale radiowe, dzięki czemu mogą obserwować teren w nocy, a także przez gęste chmury, deszcz i dym – w warunkach, w których zwykłe satelity optyczne i samoloty są bezradne.

Jak przypomniano w komunikacie, polsko-fińska spółka ICEYE współpracowała już z CBK PAN podczas powodzi wywołanej przez niż Boris we wrześniu 2024 roku. Wówczas dane z satelitów trafiały do Centrum Informacji Kryzysowej co sześć godzin i były przekazywane strażakom oraz służbom hydrologicznym.

„Dzięki temu, że usługi ICEYE są teraz dostępne za pośrednictwem Civil Security Hub Poland, możemy oferować Państwowej Straży Pożarnej, regionalnym zespołom kryzysowym i służbom hydrologicznym takie możliwości przed zdarzeniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu” – zaznaczył dr Jakub Ryzenko, kierownik Civil Security Hub Poland oraz Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN cytowany w komunikacie prasowym.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.11.2026 10:08

TAGI| CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, ICEYE, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, MONITORING, POWÓDŹ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Bilans ofiar katastrofy w Himalajach wzrósł do 691 | Nepal: Już 675 ofiar śmiertelnych powodzi | Już ponad 470 ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu i Chinach | Trzy osoby zatrzymane ws. oszustwa przy pomocy powodziowej | Setki zaginionych, wśród nich wielu turystów. Dramat po błyskawicznej powodzi w Nepalu | Wiceprezeska KARR odwołana. W tle 4,5 mln zł pomocy dla powodzian | Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich | Australia: Krokodyle pływają po ulicach zalanego przez powódź miasta | Indonezja: już ponad 500 ofiar śmiertelnych powodzi | Indonezja: Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi wzrosła do 442

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Ubodzy pośród nas

ks. Włodzimierz Lewandowski

Ubodzy pośród nas

Przed oczami miałem siedzące przy stole rozkapryszone dziecko, a oczami wyobraźni widziałem dziecko marzące o czymś więcej niż garść ryżu, ugotowanego w niesolonej wodzie.

Wspólna Polska?

Andrzej Macura

Wspólna Polska?

Oj, skłóceni jesteśmy. Zbyt wielu w prowadzeniu sporów straciło już umiar.

Taka jak trzeba

Katarzyna Solecka

Taka jak trzeba

Nie da się uciec od siebie. I nie trzeba, wcale nie trzeba.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach

Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.

Daleko od Polski, ale sercem przy Ojczyźnie

Daleko od Polski, ale sercem przy Ojczyźnie

Tysiące kilometrów od domu, na służbie poza granicami kraju, nie zapomnieli o 11 listopada. Polscy żołnierze w Turcji i uczestniczący w operacji IRINI uczcili Święto Niepodległości modlitwą za Ojczyznę, uroczystymi apelami i wojskowymi wyróżnieniami.

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta

Zanim wielka woda wedrze się do domów, polskie służby mogą już wiedzieć, gdzie uderzy żywioł. Dzięki satelitom ICEYE będą mogły przewidywać powodzie nawet z czterodniowym wyprzedzeniem. Nowa umowa zapewni im stały dostęp do danych z kosmosu.

Biało-czerwone tłumy w Warszawie. Nawet milion uczestników

Biało-czerwone tłumy w Warszawie. Nawet milion uczestników

Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie szacują, że wzięło w nim udział od pół miliona do nawet miliona osób. Stołeczny ratusz podaje znacznie niższą liczbę – do 250 tys. uczestników. Mimo ogromnej frekwencji marsz przebiegł spokojnie, a policja odnotowała tylko dwa niegroźne incydenty.

Z polskich poligonów na front. 24 tys. Ukraińców po szkoleniu

Z polskich poligonów na front. 24 tys. Ukraińców po szkoleniu

Uczą się walczyć w okopach, rozminowywać teren, ratować rannych i obsługiwać nowoczesną broń. Ponad 24 tys. ukraińskich żołnierzy przeszło już szkolenia wojskowe w Polsce, zanim wrócili do walki z rosyjskim najeźdźcą. To niemal jedna czwarta wszystkich wojskowych przeszkolonych w ramach unijnej misji EUMAM. Program nie tylko wzmacnia ukraińską armię, ale pozwala również polskim i zachodnim instruktorom poznawać doświadczenia z prawdziwego pola walki.

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje

Co najmniej pięć osób nie żyje, wśród nich chirurg, a 20 zostało rannych. Izraelski pocisk uderzył w oddział chirurgiczny szpitala Nasera w Strefie Gazy. To kolejny atak na placówkę, w której ludzie szukają ratunku. Według WHO od początku wojny zginęło już ponad 1700 pracowników ochrony zdrowia.

„Witaj w domu!”. Peru zgotowało Leonowi XIV wielkie powitanie

„Witaj w domu!”. Peru zgotowało Leonowi XIV wielkie powitanie

Ponad trzy miliony mieszkańców Limy witały Leona XIV na ulicach Limy. „Powracam również do mojej ojczyzny” – powiedział podczas spotkania z władzami kraju.

Hiszpania wrze. Setki tysięcy na ulicach, starcia z policją

Hiszpania wrze. Setki tysięcy na ulicach, starcia z policją

Gniew z powodu drogich mieszkań, niskich płac i pogarszających się usług publicznych wyprowadził na ulice hiszpańskich miast tłumy demonstrantów. Ogólnokrajowy strajk sparaliżował część transportu, odwołano setki lotów, a w Barcelonie wybuchły zamieszki.

Podczas marszu

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Czwartek
wieczór
9°C Piątek
noc
7°C Piątek
rano
6°C Piątek
dzień
wiecej »
 