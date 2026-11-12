Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta  

Zanim wielka woda wedrze się do domów, polskie służby mogą już wiedzieć, gdzie uderzy żywioł. Dzięki satelitom ICEYE będą mogły przewidywać powodzie nawet z czterodniowym wyprzedzeniem. Nowa umowa zapewni im stały dostęp do danych z kosmosu.
Polsko-fińska firma satelitarna ICEYE i Centrum Badań Kosmicznych PAN podpisały w czwartek umowę o stałym monitorowaniu klęsk żywiołowych. Dzięki niej strażacy i sztaby kryzysowe w Polsce zyskają ciągły dostęp do danych z orbity o powodziach, pożarach oraz krze lodowej — poinformowała spółka ICEYE.
„Podczas powodzi w 2024 r. pokazaliśmy, że dane z orbity i złożone analizy mogą trafiać do sztabów kryzysowych co kilka godzin(…). Cieszę się, że zdolności dostarczane przez ICEYE stają się stałym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa, a dzięki umowie z CBK PAN również zarządzania kryzysowego” – wskazał cytowany w komunikacie firmy prezes i współzałożyciel ICEYE Rafał Modrzewski.
Porozumienie zawarto w ramach inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o nazwie Space Resilience Nodes. W Polsce funkcję krajowego węzła tej sieci – zapewniającego służbom szybki dostęp do danych z orbity – pełni Civil Security Hub Poland (CS Hub PL), kierowany przez Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN.
Do tej pory przy każdym zagrożeniu dostęp do usług trzeba było uruchamiać osobno. Nowa umowa wprowadza stały abonament (model subskrypcyjny).
„Najważniejsza zmiana, jaką przynosi ta umowa, jest prosta: służby nie muszą już uruchamiać naszych usług osobno przy każdym zdarzeniu. Dostęp jest stały, w modelu subskrypcyjnym” – podkreśliła Monika Jankiewicz z ICEYE.
W ramach kontraktu polskie służby otrzymają pakiet narzędzi powodziowych. Systemy ICEYE — jak zapewniła firma — pozwalają przewidywać duże powodzie do czterech dni przed ich wystąpieniem, a po nadejściu wody dostarczają mapy jej zasięgu z aktualizacją nawet co trzy godziny. W ciągu doby od najwyższego poziomu wody służby dostają też dokładne dane o jej głębokości oraz zniszczeniach pojedynczych budynków.
Umowa obejmuje również pilotażowe śledzenie pożarów lasów oraz testowe (udostępnione do weryfikacji) zimowo-wiosenne monitorowanie lodu na rzekach. Pozwoli to wcześniej wykrywać miejsca, w których piętrząca się kra może wywołać powódź zatorową.
Satelity firmy ICEYE korzystają z radaru z syntetyczną aperturą (SAR). Oznacza to, że wysyłają w stronę Ziemi fale radiowe, dzięki czemu mogą obserwować teren w nocy, a także przez gęste chmury, deszcz i dym – w warunkach, w których zwykłe satelity optyczne i samoloty są bezradne.
Jak przypomniano w komunikacie, polsko-fińska spółka ICEYE współpracowała już z CBK PAN podczas powodzi wywołanej przez niż Boris we wrześniu 2024 roku. Wówczas dane z satelitów trafiały do Centrum Informacji Kryzysowej co sześć godzin i były przekazywane strażakom oraz służbom hydrologicznym.
„Dzięki temu, że usługi ICEYE są teraz dostępne za pośrednictwem Civil Security Hub Poland, możemy oferować Państwowej Straży Pożarnej, regionalnym zespołom kryzysowym i służbom hydrologicznym takie możliwości przed zdarzeniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu” – zaznaczył dr Jakub Ryzenko, kierownik Civil Security Hub Poland oraz Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN cytowany w komunikacie prasowym.
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