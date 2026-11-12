Daleko od Polski, ale sercem przy Ojczyźnie  

Tysiące kilometrów od domu, na służbie poza granicami kraju, nie zapomnieli o 11 listopada. Polscy żołnierze w Turcji i uczestniczący w operacji IRINI uczcili Święto Niepodległości modlitwą za Ojczyznę, uroczystymi apelami i wojskowymi wyróżnieniami. W ten sposób oddali hołd tym, którzy wywalczyli Polsce wolność.

W Polskim Kontyngencie Wojskowym Turcja jednym z centralnych punktów obchodów była Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. ppłk Adam Rogacki, kapelan kontyngentu. Żołnierze modlili się za Polskę, jej obywateli oraz wszystkich pełniących służbę w kraju i poza jego granicami.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie wyróżnień przyznanych przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza, który odwiedził żołnierzy kontyngentu dwa tygodnie temu. Stanowiły one wyraz uznania za zaangażowanie, postawę oraz działalność na rzecz wspólnoty wojskowej i duszpasterstwa.

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji realizuje zadania w ramach natowskiej operacji "Tailored Assurance Measures for Turkey" (TAMT), której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa Turcji i południowo-wschodniej flanki Sojuszu. Polscy żołnierze prowadzą działania rozpoznawcze i patrolowe, monitorując sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morzu Czarnym oraz współpracując z siłami morskimi NATO.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzili również żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego uczestniczący w operacji IRINI. Uroczystości rozpoczęła Msza św., sprawowana przez ks. ppor. Krzysztofa Kiszowskiego, po której odbył się apel wojskowy.

Podczas zbiórki dowódca kontyngentu kmdr por. pil. Janusz Grzybowski wręczył awans na wyższy stopień oficerski oraz medale pamiątkowe żołnierzom, którzy ukończyli „Polish Independence March”, marsz zorganizowany z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Żołnierze przygotowali również stanowisko poświęcone polskiej historii, przybliżając przedstawicielom międzynarodowego środowiska dzieje walki o niepodległość. Prezentacji towarzyszył słodki poczęstunek, który był dodatkową okazją do rozmów o Polsce i jej tradycjach.

Polski Kontyngent Wojskowy IRINI uczestniczy w operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED IRINI na Morzu Śródziemnym, której głównym zadaniem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Polscy żołnierze, wykorzystując samolot patrolowo-rozpoznawczy M28 Bryza, prowadzą obserwację ruchu morskiego i rozpoznanie lotnicze, wspierając międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji regionu.