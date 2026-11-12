Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach  

Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.
11 poszkodowanych w sobotnim ataku pozostaje w pięciu krakowskich szpitalach. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia – poinformował w czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Przekazał, że jeden z rannych policjantów został przeniesiony do szpitala wojskowego w Krakowie, gdzie przeszedł zaplanowany zabieg.
Klęczar zaznaczył, że wraz z poprawą sytuacji informacje o poszkodowanych będą przekazywane rzadziej. Podkreślił, że szczegółowe dane o stanie zdrowia i dalszym leczeniu mogą przekazywać przede wszystkim szpitale, lekarze lub rodziny rannych.
– Rolą wojewody jest komunikacja w zakresie zarządzania kryzysowego. Informacje bardziej szczegółowe, dotyczące stanu zdrowia czy dalszych działań medycznych, mogą przekazywać szpitale i lekarze albo rodziny poszkodowanych – powiedział.
Wojewoda małopolski poinformował również, że administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych w tragicznym zamachu oraz ich rodzin.
Jak przekazał, na razie nie wpłynęły formalne wnioski o udzielenie konkretnego wsparcia, a pracownicy Urzędu Wojewódzkiego rozpoznają potrzeby osób dotkniętych tragedią.
– Żadnego oficjalnego wystąpienia i wskazania tego, jaka pomoc jest oczekiwana, jeszcze w sposób formalny nie mamy. W tym momencie trwają rozmowy. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyny Gajdy jest w terenie i takie rozmowy prowadzi – powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.
Pracownicy wydziałów polityki społecznej trzech urzędów wojewódzkich – ponieważ ranni pochodzą z trzech województw – kontaktują się z samorządami, aby zebrać informacje o potrzebach poszkodowanych i możliwościach udzielenia im pomocy.
Wojewoda przypomniał, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu udzielana była pomoc psychologiczna. Zaznaczył, że obecnie nie ma informacji, aby poszkodowani lub ich bliscy indywidualnie zgłosili się do urzędu wojewódzkiego lub innych urzędów z prośbą o konkretne wsparcie.
– Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację – zapewnił.
Jak zauważył, rodziny ofiar i poszkodowanych przechodzą obecnie szczególnie trudny okres. Rozpoczęły się pogrzeby osób, które zginęły, a w szpitalach podejmowane są decyzje dotyczące dalszego leczenia rannych, ich ewentualnego przenoszenia do innych placówek oraz planów rehabilitacji.
Klęczar zadeklarował również, że będzie na bieżąco przekazywał informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych. Wojewoda nawiązał także do deklaracji premiera Donalda Tuska dotyczącej udzielenia wszelkiej możliwej pomocy osobom, które ucierpiały w zamachu.
Podkreślił, że urząd wojewódzki pozostaje w gotowości do podjęcia działań pomocowych, jeśli pojawi się taka potrzeba.
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