info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach
rss facebook twitter

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach  
PAP/Łukasz Gągulski Po zamachu wokół Rynku Głównego w Krakowie pojawiły się betonowe zapory. To doraźne rozwiązanie, którego celem jest utrudnienie nieuprawnionego wjazdu samochodów do ścisłego centrum miasta.

Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.

11 poszkodowanych w sobotnim ataku pozostaje w pięciu krakowskich szpitalach. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia – poinformował w czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Przekazał, że jeden z rannych policjantów został przeniesiony do szpitala wojskowego w Krakowie, gdzie przeszedł zaplanowany zabieg.

Klęczar zaznaczył, że wraz z poprawą sytuacji informacje o poszkodowanych będą przekazywane rzadziej. Podkreślił, że szczegółowe dane o stanie zdrowia i dalszym leczeniu mogą przekazywać przede wszystkim szpitale, lekarze lub rodziny rannych.

– Rolą wojewody jest komunikacja w zakresie zarządzania kryzysowego. Informacje bardziej szczegółowe, dotyczące stanu zdrowia czy dalszych działań medycznych, mogą przekazywać szpitale i lekarze albo rodziny poszkodowanych – powiedział.

Wojewoda małopolski poinformował również, że administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych w tragicznym zamachu oraz ich rodzin.

Jak przekazał, na razie nie wpłynęły formalne wnioski o udzielenie konkretnego wsparcia, a pracownicy Urzędu Wojewódzkiego rozpoznają potrzeby osób dotkniętych tragedią.

– Żadnego oficjalnego wystąpienia i wskazania tego, jaka pomoc jest oczekiwana, jeszcze w sposób formalny nie mamy. W tym momencie trwają rozmowy. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyny Gajdy jest w terenie i takie rozmowy prowadzi – powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.

Pracownicy wydziałów polityki społecznej trzech urzędów wojewódzkich – ponieważ ranni pochodzą z trzech województw – kontaktują się z samorządami, aby zebrać informacje o potrzebach poszkodowanych i możliwościach udzielenia im pomocy.

Wojewoda przypomniał, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu udzielana była pomoc psychologiczna. Zaznaczył, że obecnie nie ma informacji, aby poszkodowani lub ich bliscy indywidualnie zgłosili się do urzędu wojewódzkiego lub innych urzędów z prośbą o konkretne wsparcie.

– Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację – zapewnił.

Jak zauważył, rodziny ofiar i poszkodowanych przechodzą obecnie szczególnie trudny okres. Rozpoczęły się pogrzeby osób, które zginęły, a w szpitalach podejmowane są decyzje dotyczące dalszego leczenia rannych, ich ewentualnego przenoszenia do innych placówek oraz planów rehabilitacji.

Klęczar zadeklarował również, że będzie na bieżąco przekazywał informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych. Wojewoda nawiązał także do deklaracji premiera Donalda Tuska dotyczącej udzielenia wszelkiej możliwej pomocy osobom, które ucierpiały w zamachu.

Podkreślił, że urząd wojewódzki pozostaje w gotowości do podjęcia działań pomocowych, jeśli pojawi się taka potrzeba.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.11.2026 10:55

TAGI| KRAKÓW, OFIARY, POGRZEBY, POMOC, SZPITAL, ZAMACH

PRZECZYTAJ TAKŻE
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje | Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii | Sprawca strzelaniny w Krakowie zmarł | Kard. Marian Jaworski przebywa w szpitalu | Włochy. Mandat dla proboszcza za 13 osób na pogrzebie | Trwa Weekend Cudów | Polska Fundacja dla Afryki zbiera pieniądze na budowę porodówki na Madagaskarze | Mniej niż 8 zł na dzień | "Zranieni w Kościele" - rusza telefon zaufania dla ofiar przemocy seksualnej | Weekend cudów trwa | Niższy wyrok dla Brunona Kwietnia | Papież: Niech Pan nawróci serca siejących terror | Ośmiorniczki dla wcześniaków

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Naszym zdaniem

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Ubodzy pośród nas

ks. Włodzimierz Lewandowski

Ubodzy pośród nas

Przed oczami miałem siedzące przy stole rozkapryszone dziecko, a oczami wyobraźni widziałem dziecko marzące o czymś więcej niż garść ryżu, ugotowanego w niesolonej wodzie.

Wspólna Polska?

Andrzej Macura

Wspólna Polska?

Oj, skłóceni jesteśmy. Zbyt wielu w prowadzeniu sporów straciło już umiar.

Taka jak trzeba

Katarzyna Solecka

Taka jak trzeba

Nie da się uciec od siebie. I nie trzeba, wcale nie trzeba.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach

Kraków wciąż leczy rany. 11 osób pozostaje w szpitalach

Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.

Daleko od Polski, ale sercem przy Ojczyźnie

Daleko od Polski, ale sercem przy Ojczyźnie

Tysiące kilometrów od domu, na służbie poza granicami kraju, nie zapomnieli o 11 listopada. Polscy żołnierze w Turcji i uczestniczący w operacji IRINI uczcili Święto Niepodległości modlitwą za Ojczyznę, uroczystymi apelami i wojskowymi wyróżnieniami.

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta

Z kosmosu widać nadchodzącą powódź. Polska to wykorzysta

Zanim wielka woda wedrze się do domów, polskie służby mogą już wiedzieć, gdzie uderzy żywioł. Dzięki satelitom ICEYE będą mogły przewidywać powodzie nawet z czterodniowym wyprzedzeniem. Nowa umowa zapewni im stały dostęp do danych z kosmosu.

Biało-czerwone tłumy w Warszawie. Nawet milion uczestników

Biało-czerwone tłumy w Warszawie. Nawet milion uczestników

Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie szacują, że wzięło w nim udział od pół miliona do nawet miliona osób. Stołeczny ratusz podaje znacznie niższą liczbę – do 250 tys. uczestników. Mimo ogromnej frekwencji marsz przebiegł spokojnie, a policja odnotowała tylko dwa niegroźne incydenty.

Z polskich poligonów na front. 24 tys. Ukraińców po szkoleniu

Z polskich poligonów na front. 24 tys. Ukraińców po szkoleniu

Uczą się walczyć w okopach, rozminowywać teren, ratować rannych i obsługiwać nowoczesną broń. Ponad 24 tys. ukraińskich żołnierzy przeszło już szkolenia wojskowe w Polsce, zanim wrócili do walki z rosyjskim najeźdźcą. To niemal jedna czwarta wszystkich wojskowych przeszkolonych w ramach unijnej misji EUMAM. Program nie tylko wzmacnia ukraińską armię, ale pozwala również polskim i zachodnim instruktorom poznawać doświadczenia z prawdziwego pola walki.

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Pięć osób nie żyje

Co najmniej pięć osób nie żyje, wśród nich chirurg, a 20 zostało rannych. Izraelski pocisk uderzył w oddział chirurgiczny szpitala Nasera w Strefie Gazy. To kolejny atak na placówkę, w której ludzie szukają ratunku. Według WHO od początku wojny zginęło już ponad 1700 pracowników ochrony zdrowia.

„Witaj w domu!”. Peru zgotowało Leonowi XIV wielkie powitanie

„Witaj w domu!”. Peru zgotowało Leonowi XIV wielkie powitanie

Ponad trzy miliony mieszkańców Limy witały Leona XIV na ulicach Limy. „Powracam również do mojej ojczyzny” – powiedział podczas spotkania z władzami kraju.

Hiszpania wrze. Setki tysięcy na ulicach, starcia z policją

Hiszpania wrze. Setki tysięcy na ulicach, starcia z policją

Gniew z powodu drogich mieszkań, niskich płac i pogarszających się usług publicznych wyprowadził na ulice hiszpańskich miast tłumy demonstrantów. Ogólnokrajowy strajk sparaliżował część transportu, odwołano setki lotów, a w Barcelonie wybuchły zamieszki.

Podczas marszu

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie

Ciszę przerwały jedynie kościelne dzwony i hejnał mariacki.

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

Lekarze lekko studzą optymizm dot. stanu zdrowia trzech poszkodowanych w Krakowie

"Stan jest stabilny, ale mogą wystąpić powikłania."

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

Policjant - bohater z Krakowa był wieloletnim lektorem w rodzinnej parafii

"To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele."

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Medioznawczyni: Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało

Żałoba to nie clickbait, a czarne logotypy w mediach to za mało – powiedziała PAP medioznawczyni dr Weronika Dopierała-Kalińska. Wskazała, że to media wspierają społeczeństwo w zbiorowym przeżywaniu straty, a jednocześnie mogą przyczyniać się do odbudowy ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.11.2026
« » Listopad 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Czwartek
wieczór
9°C Piątek
noc
7°C Piątek
rano
6°C Piątek
dzień
wiecej »
 