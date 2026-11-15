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Papież wrócił do swoich. „Byliście odpowiedzią na modlitwę”

Papież wrócił do swoich. „Byliście odpowiedzią na modlitwę”  
Vatican Media Spotkanie Papieża z wiernymi w peruwiańskim sanktuarium Zaña było prawdopodobnie najbardziej osobistym z dotychczas odbytych w Peru.

Leon XIV wrócił do miejsc, w których przed laty był biskupem, i do ludzi, którzy pomogli mu zrozumieć Ewangelię. Podczas wzruszającego spotkania w peruwiańskim Zaña wspominał początki swojej posługi i dziękował wiernym za wspólnie przebytą drogę. Przyznał, że to właśnie oni byli odpowiedzią na jego modlitwę o to, by zostać dobrym pasterzem.

Uroczystości kończące Rok Jubileuszowy z okazji 300. rocznicy kanonizacji św. Turybiusza z Mogrovejo miały dla Leona XIV niezwykle osobisty wymiar. Papież wrócił wspomnieniami do początków swojej posługi biskupiej w Peru. Przypomniał, że noc przed objęciem diecezji spędził na modlitwie. Podziękował też wiernym za serdeczne przyjęcie i przygotowane specjalnie dla niego potrawy, które przywołały wspomnienia sprzed lat. – Dziękuję, że po raz kolejny sprawiliście, iż czuję się jak w domu – powiedział.

Leon XIV nawiązał również do historii patrona sanktuarium, stawiając go za wzór wszystkim pasterzom Kościoła. – Jego życie przypomina nam, że miłość pasterza rozpoznaje się także po odległościach – zarówno fizycznych, jak i egzystencjalnych – które gotów jest pokonać, aby głosić Jezusa Chrystusa – mówił.

Przed spotkaniem z wiernymi papież modlił się przy pustym grobie św. Turybiusza. To właśnie w nim przez krótki czas spoczywały szczątki świętego, zanim przeniesiono je do Limy.

W przemówieniu Leon XIV wspominał także swoje dawne wizyty w trudno dostępnych miejscowościach, takich jak Incahuasi i Kañaris. Przyznał, że spotkania z tamtejszymi wspólnotami były dla niego ważną duchową lekcją. – Ileż razy przybywałem, aby głosić Ewangelię, a wracałem, rozumiejąc ją nieco lepiej dzięki waszej wierze – podkreślił.

Papież przypomniał również o bolesnej historii Zaña, gdzie wciąż żywa jest pamięć o pokoleniach Afrykanów, którzy zostali zabrani ze swoich domów i zmuszeni do niewolniczej pracy. Zwracając się do ich potomków, wyraził miłość i uznanie dla pielęgnowanych przez nich tradycji. Przywołał także postać św. Marcina de Porres, któremu sakramentu bierzmowania udzielił św. Turybiusz. Przedstawił go jako przykład Bożej miłości i wezwania do świętości.

Leon XIV nie pominął problemów, z którymi mierzą się dziś mieszkańcy Peru. Mówił o trudnej sytuacji rodzin dotkniętych przestępczością, wymuszeniami i brakiem poczucia bezpieczeństwa. – Boli mnie myśl o tych, którzy żyją w lęku, o ludziach, którzy widzą, jak zagrożone są uczciwe owoce ich pracy – zaznaczył.

Nawiązując do swojego niedawnego listu do biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, papież przypomniał, że św. Turybiusz „pozwolił, aby Ewangelia ukształtowała najpierw jego życie”. Zachęcił do naśladowania tej postawy. Kapłanów wezwał do pielęgnowania codziennej przyjaźni z Chrystusem, rodziców i dziadków – do przekazywania wiary kolejnym pokoleniom, a młodych – do otwarcia serc na powołanie. – Pozwólmy, aby Jego Słowo przemieniało nasze życie i uczyło nas miłować tak, jak On nas miłuje – apelował.

Na zakończenie Leon XIV ponownie wrócił do wspomnień z początków swojej posługi biskupiej. Przypomniał, że modlił się wówczas o łaskę bycia dobrym pasterzem. Po latach dostrzega, jak wielką rolę w realizacji tej prośby odegrali spotkani przez niego ludzie.

– Dziś, spoglądając na minione lata, rozumiem, że byliście częścią Bożej odpowiedzi na tamtą prośbę – powiedział do zgromadzonych. Poprosił ich również, aby nadal wspierali go modlitwą, teraz gdy stoi na czele Kościoła powszechnego.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 15.11.2026 07:50

TAGI| LEON XIV, PAPIEŻ, PERU, ROK JUBILEUSZOWY ŚW. TURYBIUSZA Z MOGROVEJO, ZAÑA

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