Tak słabo nie było od lat. Polska znów zawiodła  

Miał być awans do elity, a może skończyć się spadkiem na trzeci poziom rozgrywek. Reprezentacja Polski przegrała w Bukareszcie z Rumunią 1:2 i definitywnie straciła szanse na baraże o awans do dywizji A Ligi Narodów. Biało-czerwoni mają zaledwie cztery punkty po pięciu meczach, a we wtorek czeka ich starcie ze Szwecją we Wrocławiu. Widmo kolejnej kompromitacji zagląda polskim piłkarzom w oczy.
Biało-czerwoni musieli wygrać w Bukareszcie, aby zachować matematyczne szanse na wyprzedzenie Bośni i grę w barażach o awans do dywizji A.
Polacy musieli radzić sobie bez kontuzjowanego pomocnika Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan oraz obrońcy Jana Bednarka z FC Porto, który pauzował za żółte kartki.
Trener Jan Urban w pierwszym składzie wystawił młodych zawodników: debiutanta Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka ze Slavii Praga, Marcela Regułę z Zagłębia Lubin i Kacpra Potulskiego z FSV Mainz.
Na początku spotkania Robert Lewandowski po rzucie wolnym umieścił piłkę w bramce, lecz był na spalonym. W 20. min groźny strzał z rzutu wolnego oddał Ianis Hagi. Piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.
Polacy w 39. min przeprowadzili groźny kontratak. Nicola Zalewski biegł lewym skrzydłem i dośrodkował w pole karne. Lewandowski uderzył bez przyjęcia, ale jego wolej nie był udany.
Pod koniec pierwszej połowy Tudor Baluta oddał strzał z bliska, a Bartłomiej Drągowski kapitalnie interweniował. Po przerwie polski bramkarz nie miał problemu z uderzeniem z dystansu Vlada Dragomira.
Florinel Coman w 60. min strzelił gola, lecz nie został uznany, gdyż wcześniej faulowany był Sebastian Szymański. Potem rumuński bramkarz Otto Hindrich uratował swój zespół, gdy obronił strzał Lewandowskiego.
Około 70. min Rumuni w krótkim czasie zdobyli dwie bramki. Pierwszego gola strzelił Alexandru Cicaldau. Piłka po jego strzale odbiła się od Jakuba Kiwiora i zmyliła bramkarza. Dennis Man po kontrataku podwyższył na 2:0.
Szymański w 82. min dośrodkował z rzutu wolnego, a Reguła zdobył swoją pierwszą bramkę w reprezentacji.
Na stadionie w Solnej Szwecja prowadziła już po pięciu minutach. Pierwszego gola strzelił Daniel Svensson z Borussii Dortmund. Jeszcze w pierwszej połowie napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres wykorzystał dwa rzuty karne, więc do przerwy było 3:0.
Bośniacy w drugiej połowie zmniejszyli rozmiary porażki, a bramki zdobyli Armin Gigović z Young Boys Berno i Sead Kolasinac z Atalanty Bergamo.
Szwecja zapewniła sobie awans do dywizji A Ligi Narodów. Po 5 kolejkach ma 13 pkt. Drugie miejsce zajmuje Bośnia - 8 pkt. Polska jest trzecia z dorobkiem 4 pkt. Czwarta Rumunia ma 3 pkt i w 6. kolejce może wyprzedzić biało-czerwonych.
We wtorek Polska podejmie Szwecję we Wrocławiu, a Bośnia zmierzy się z Rumunią.
W sobotnich meczach grupy 4. dywizji A Norwegia pokonała Walię 3:1, a Portugalia sensacyjnie przegrała z Danią 1:4.
Portugalia już w październiku zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów, gdyż odniosła cztery zwycięstwa. Dla Portugalczyków był to pierwszy mecz po zakończeniu kariery w reprezentacji przez Cristiano Ronaldo, który w ciągu 23 lat rozegrał w kadrze 234 spotkania i strzelił 146 goli.
Portugalczycy upamiętnili dotychczasowego kapitana, wychodząc na mecz z Danią w koszulkach z numerem 7, z którym występował pochodzący z Madery piłkarz.
Pod koniec pierwszej połowy Pierre-Emile Hojbjerg z Olympique Marsylia strzelił na 1:0 z rzutu karnego. Później napastnik Napoli Rasmus Hojlund zanotował dublet, a na 4:0 podwyższył Joachim Andersen z Fulham. W doliczonym czasie honorową bramkę zdobył Bernardo Silva z Realu Madryt.
Portugalia zakończyła serię 13 meczów o stawkę bez porażki u siebie, która rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku.
Norwegia na Ullevaal Stadion w Oslo pokonała Walię 3:1. Gola dla gospodarzy strzelili Antonio Nusa z RB Lipsk, Andreas Schjelderup z Benfiki Lizbona i Erling Haaland. Napastnik Manchesteru City wykorzystując rzut karny, zanotował 66. trafienie w 60. występie w reprezentacji. Honorową bramkę dla gości zdobył David Brooks z Bournemouth.
Portugalia z dorobkiem 12 pkt prowadzi w grupie. Druga Dania ma 9 pkt, trzecia Norwegia zdobyła 6 pkt, a czwarta Walia - 3 pkt.
Od niedzieli do wtorku będzie trwała ostatnia, szósta kolejka Ligi Narodów.
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