Ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, dziesiątki tysięcy strat tylko w październiku i wciąż niezrealizowane cele inwazji. Tak według szefa ukraińskiej dyplomacji wygląda bilans rosyjskiej agresji na Ukrainę. Andrij Sybiha przekonuje, że Władimir Putin marzy o nowym podziale Europy, choć jego armia od lat nie potrafi zdobyć nawet niewielkich miejscowości.

Bilans strat ludzkich od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest straszny. Tylko w październiku br. Kreml stracił 54,4 tys. żołnierzy, a Ukraina wyzwoliła w tym czasie więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć - dodał.

„Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, a mimo to nie osiągnęła żadnego z celów swojej inwazji. Tylko w październiku straciła 54,4 tys. okupantów, podczas gdy Ukraina wyzwoliła więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć” - napisał Sybiha na platformie X.

Przywódca Rosji Władimir Putin przedstawia pomysły dotyczące zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie i „w swoich marzeniach widzi się na konferencji jałtańskiej w 1945 roku” - dodał. „Problem polega na tym, że aby wysuwać propozycje na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową” - zauważył.

Sybiha przypomniał, że Rosja „od czterech lat i ośmiu miesięcy »niemal zdobywa«” wieś Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim i nadal nie jest w stanie osiągnąć swojego celu.

W ocenie ministra na tym etapie Putin może prowadzić negocjacje „co najwyżej w kwestii sprawiedliwego zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii styczności wojsk, a nie podziału Europy na strefy wpływów”.

Europa nie potrzebuje nowego porządku bezpieczeństwa, bo już go ma, a Rosja nieustannie go narusza - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Ocenił, że najlepszym sposobem na zapewnienie Europie bezpieczeństwa i wolności jest zakończenie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało na początku września, że w walkach po stronie Rosji zginęło już ponad pół miliona osób, a łączna liczba poszkodowanych, w tym rannych, może sięgać 1,5 miliona.

Według danych rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat wykradzionych przez białoruskich hakerów na przełomie października i listopada w wojnie Rosji przeciw Ukrainie zginęło dotąd ponad 450 tys. rosyjskich żołnierzy. Dane te nie uwzględniają żołnierzy zaginionych w akcji ani - według szacunków - 27 tys. zagranicznych bojowników zwerbowanych do rosyjskich sił zbrojnych.

Ministerstwo obrony Rosji po raz ostatni podało oficjalną liczbę zabitych we wrześniu 2022 r., informując o 5937 poległych. Od tego czasu Kreml sukcesywnie ogranicza możliwości weryfikacji tych doniesień i ściga osoby dokumentujące przypadki śmierci żołnierzy.