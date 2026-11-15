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Krwawy zamach podczas modlitwy. Zapadły wyroki śmierci

Krwawy zamach podczas modlitwy. Zapadły wyroki śmierci  
unsplash Trzej mężczyźni zostali uznani za winnych „czynów terrorystycznych, które doprowadziły do śmierci”.

Przyszli do kościoła, by pożegnać zmarłego. Nie przypuszczali, że sami staną się ofiarami terrorystów. Dziewięć osób zginęło, a 25 zostało rannych, gdy uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas nabożeństwa żałobnego w Jordanii. Teraz sąd skazał trzech sprawców na śmierć przez powieszenie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Sąd w Jordanii skazał w niedzielę na karę śmierci przez powieszenie trzech mężczyzn uznanych za winnych ataku na greckokatolicki kościół w prowincji Karak na zachodzie kraju. W przeprowadzonym 23 października zamachu zginęło dziewięć osób.

W komunikacie podano, że trzej mężczyźni zostali uznani za winnych „czynów terrorystycznych, które doprowadziły do śmierci”, „posiadania broni i amunicji w celu popełnienia zamachów” oraz „spisku terrorystycznego i propagowania idei grupy terrorystycznej”. Wyrok może jeszcze zostać zaskarżony do Sądu Kasacyjnego.

23 października trzej uzbrojeni mężczyźni wtargnęli na teren greckokatolickiego kościoła w miejscowości Hamud, a następnie otworzyli ogień do uczestników nabożeństwa żałobnego. Zginęło dziewięć osób, a 25 zostało rannych. Trzech podejrzanych zatrzymano trzy dni później w opuszczonym domu w prowincji Karak.

Król Abdullah II potępił atak terrorystyczny i zapowiedział, że sprawcy zostaną poddani „najsurowszym karom”.

Przez dziesięciolecia licząca obecnie ok. 375 tys. mieszkańców prowincja Karak uchodziła za wzór współistnienia klanów chrześcijańskich i muzułmańskich. Chrześcijanie stanowią 30 proc. jej ludności, natomiast w całej liczącej 11 mln mieszkańców Jordanii ich odsetek wynosi ok. 3 proc.

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PAP |

dodane 15.11.2026 12:51

TAGI| ATAK TERRORYSTYCZNY, JORDANIA, KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI, WYROK

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