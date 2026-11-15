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Nawet 1,5 miliona wiernych na jednej Mszy. Seul szykuje się na ŚDM

Nawet 1,5 miliona wiernych na jednej Mszy. Seul szykuje się na ŚDM  
unsplash Władze Seulu powołały specjalny zespół, który co tydzień spotyka się z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia 2027 r. w stolicy Korei Południowej.

Morze młodych ludzi, wspólna modlitwa i wiara, która przekracza granice państw i kultur. Korea Południowa przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń religijnych 2027 roku. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży spodziewają się nawet 1,5 mln uczestników Mszy św. kończącej spotkanie z papieżem Leonem XIV. Główne uroczystości odbędą się na lotnisku wojskowym pod Seulem.

Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu przygotowują się na przyjęcie do 500 tys. zarejestrowanych uczestników, ale Msza św. kończąca wydarzenie może zgromadzić nawet 1,5 mln wiernych. Ks. Amos Lee Sang-jin, zastępca dyrektora ds. planowania komitetu organizacyjnego, określił przygotowania jako „prawdziwe wyzwanie logistyczne”. Wskazał na konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, sprawnej komunikacji oraz współpracy z władzami i środowiskami pozakościelnymi.

Władze Seulu powołały specjalny zespół, który co tydzień spotyka się z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia 2027 r. w stolicy Korei Południowej. Przygotowania obejmują także inicjatywy ekumeniczne oraz wydarzenia poświęcone pokojowi i perspektywom zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

Jednym z wyzwań pozostają bariery językowe oraz trudności z uzyskaniem wiz przez pielgrzymów z niektórych krajów azjatyckich. Organizatorzy liczą na udział młodych m.in. z Filipin, Wietnamu i Indonezji. Szacują, że w spotkaniu weźmie udział około 100 tys. młodych Koreańczyków.

Przed ŚDM, w dniach 29 lipca – 2 sierpnia, 14 diecezji oraz ordynariat polowy zorganizują „Dni w Diecezjach”. W programie spotkania znajdą się m.in. koncerty, spektakle, wystawy, dyskusje i Forum Powołaniowe.

5 listopada ogłoszono, że sobotnie czuwanie i końcowa Msza św. odbędą się na lotnisku wojskowym Seongnam na obrzeżach Seulu. Mszę inaugurującą, powitanie papieża i Drogę Krzyżową zaplanowano na Stadionie Pucharu Świata w Seulu.

Zapisy na ŚDM rozpoczęły się 22 października, a młodych do udziału zaprosił papież Leon XIV.

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KAI |

dodane 15.11.2026 13:18

TAGI| KOREA POŁUDNIOWA, ŚDM 2027, ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

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