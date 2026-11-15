Nawet 1,5 miliona wiernych na jednej Mszy. Seul szykuje się na ŚDM  

Morze młodych ludzi, wspólna modlitwa i wiara, która przekracza granice państw i kultur. Korea Południowa przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń religijnych 2027 roku. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży spodziewają się nawet 1,5 mln uczestników Mszy św. kończącej spotkanie z papieżem Leonem XIV. Główne uroczystości odbędą się na lotnisku wojskowym pod Seulem.
Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu przygotowują się na przyjęcie do 500 tys. zarejestrowanych uczestników, ale Msza św. kończąca wydarzenie może zgromadzić nawet 1,5 mln wiernych. Ks. Amos Lee Sang-jin, zastępca dyrektora ds. planowania komitetu organizacyjnego, określił przygotowania jako „prawdziwe wyzwanie logistyczne”. Wskazał na konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, sprawnej komunikacji oraz współpracy z władzami i środowiskami pozakościelnymi.
Władze Seulu powołały specjalny zespół, który co tydzień spotyka się z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia 2027 r. w stolicy Korei Południowej. Przygotowania obejmują także inicjatywy ekumeniczne oraz wydarzenia poświęcone pokojowi i perspektywom zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.
Jednym z wyzwań pozostają bariery językowe oraz trudności z uzyskaniem wiz przez pielgrzymów z niektórych krajów azjatyckich. Organizatorzy liczą na udział młodych m.in. z Filipin, Wietnamu i Indonezji. Szacują, że w spotkaniu weźmie udział około 100 tys. młodych Koreańczyków.
Przed ŚDM, w dniach 29 lipca – 2 sierpnia, 14 diecezji oraz ordynariat polowy zorganizują „Dni w Diecezjach”. W programie spotkania znajdą się m.in. koncerty, spektakle, wystawy, dyskusje i Forum Powołaniowe.
5 listopada ogłoszono, że sobotnie czuwanie i końcowa Msza św. odbędą się na lotnisku wojskowym Seongnam na obrzeżach Seulu. Mszę inaugurującą, powitanie papieża i Drogę Krzyżową zaplanowano na Stadionie Pucharu Świata w Seulu.
Zapisy na ŚDM rozpoczęły się 22 października, a młodych do udziału zaprosił papież Leon XIV.
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