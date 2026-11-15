Światowy Dzień Ubogich. „Nie możemy odwracać wzroku”  

Można uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię i jednocześnie nie dostrzegać człowieka, który cierpi tuż obok. W Światowy Dzień Ubogich z Watykanu popłynęło mocne przypomnienie: wiara bez konkretnych gestów miłości pozostaje niepełna. – Ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga – podkreślił abp Luis Marín de San Martín, apelując o wrażliwość na głód, samotność i wykluczenie.
Jałmużnik papieski: uprzywilejowane miejsce ubogich w sercu Boga
Nie możemy sprawować Eucharystii, a jednocześnie pozostawać obojętni na głód, samotność, niesprawiedliwość i wykluczenie. Ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga - mówił prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia abp Luis Marín de San Martín, który przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej, z okazji Światowego Dnia Ubogich.
Vatican News / Artur Hanula
W homilii abp de San Martín nawiązał do przypowieści o talentach, czytanej w liturgii tej niedzieli. Zaznaczył, że w mocny sposób przypomina nam ona „o odpowiedzialności związanej z życiem chrześcijańskim".
Niezwykła hojność Boga
Podobnie jak sługom w przypowieści, Pan powierza nam wielkie dobra. „Miłość Boga uprzedza wszelkie nasze zasługi i nie jest nagrodą za nasze dobre postępowanie – wyprzedza je. Jej miarą jest obfitość miłosierdzia" - mówił arcybiskup.
Życie, zdolności, możliwości, odpowiedzialne zadania – to przykłady darów powierzonych człowiekowi przez Boga. Jednocześnie, jak zaznaczył jałmużnik papieski, „Bóg nie wymaga od nas, byśmy byli kimś, kim nie jesteśmy, lecz byśmy z miłością i odpowiedzialnością pomnażali dary, które nam powierzył".
Potrzeba dzielenia się wiarą
Abp de San Martín przypomniał, że sługa, który nie pomnożył otrzymanego talentu, sprawił, że „stał się on bezowocny". Ze strachu wybrał bezpieczeństwo zamiast odpowiedzialnego dysponowania darem. Podobne pokusa grozi wszystkim wierzącym. „Autentyczna wiara nie jest dobrem, które należy zatrzymać dla siebie, lecz łaską, którą trzeba przyjąć i przełożyć na konkretne dzieła miłości bliźniego" – mówił kaznodzieja.
Jałmużnik papieski dodał, że strach sługi, który nie pomnożył talentu, wynikał również z jego fałszywego wyobrażenia o panu. „Bóg Ewangelii nie jest panem, którego należy się lękać, lecz miłosiernym Ojcem, który nas kocha, wzywa do nawrócenia i czyni uczestnikami swojego Boskiego życia" – przypomniał abp Luis Marín de San Martín.
Eucharystia pełnią ewangelicznej logiki daru z siebie
Jak wskazał kaznodzieja, „logika daru znajduje swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, w której Chrystus oddaje się całkowicie dla zbawienia świata". Przyjmować Ciało Jezusa oznacza „wejść w tę samą dynamikę daru z siebie, pozwalając, abyśmy sami stawali się chlebem łamanym dla braci". „Nie możemy zatem sprawować Eucharystii, a jednocześnie pozostawać obojętni na głód, samotność, niesprawiedliwość i wykluczenie. Miłość otrzymana przy ołtarzu musi stawać się konkretną miłością bliźniego w codziennym życiu" – mówił jałmużnik papieski.
Światowy Dzień Ubogich przypomina nam, że „ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga", jak podkreślił prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.
Kaznodzieja przypomniał przesłanie zawarte w Orędziu Papieża Leona XIV na ten dzień. „Kościół jest powołany, aby być miejscem przyjęcia, braterstwa i nadziei, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony ani zapomniany" – mówił arcybiskup.
Ubogi – nie problem, ale osoba
Abp de San Martín zachęcił do codziennego słuchania ubogich, słabych i żyjących na marginesie społeczeństwa. „Każdy ubogi nie jest numerem ani zwykłym problemem społecznym, z którym trzeba się uporać, lecz osobą, którą należy spotkać i przyjąć" – przypomniał.
Arcybiskup zaznaczył też, że „chrześcijańska miłość bliźniego nie wyczerpuje się w pomocy materialnej: wymaga bliskości i dzielenia się z drugim człowiekiem. A przede wszystkim domaga się, byśmy w ubogim dostrzegali nie tylko kogoś, komu trzeba pomóc, lecz także brata, od którego sami możemy coś otrzymać".
Jak wskazał papieski jałmużnik, Światowy Dzień Ubogich nie może ograniczać się do corocznych obchodów. „Nasze wspólnoty nie mogą poprzestawać na trosce o zachowanie struktur, tradycji i działalności, lecz powinny być wyrazem żywego Kościoła, zdolnego do spotykania ludzi" – mówił. „Wierność Ewangelii mierzy się również naszą zdolnością do przemieniania miłości otrzymanej od Boga w konkretne gesty braterstwa i sprawiedliwości" – dodał.
Nie wolno marnować czasu
Na zakończenie homilii prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przypomniał, że czas, który otrzymaliśmy, jest cennym darem, którego nie wolno zmarnować. Będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak go wykorzystaliśmy.
Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera". Został on ogłoszony na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Dzień ten obchodzimy każdego roku w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego, która poprzedza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W niedzielę 22 listopada, już po powrocie z Ameryki Południowej, Leon XIV spotka się z 1300 osobami ubogimi podczas tradycyjnego obiadu w Auli Pawła VI. Wspólny posiłek organizuje Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia we współpracy z Włoskim Czerwonym Krzyżem.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Listopad. Miesiąc, w którym patrzymy w przyszłość, przygotowując się na koniec świata, jaki znamy.
Podczas modlitwy Anioł Pański w peruwiańskim Cusco Leon XIV zapewnił osoby cierpiące, że zajmują szczególne miejsce w sercu Kościoła, a ich życie nie traci wartości z powodu choroby.
Wśród monumentalnych ruin imperium Inków, na wysokości 3400 metrów, Leon XIV mówił o tym, czego najbardziej potrzebuje dziś podzielony świat. – Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – przypomniał papież w peruwiańskim Cusco.
Rosyjski wywiad wojskowy miał doprowadzić do eksplozji w estońskiej fabryce dronów. Zamach udaremniono, a osiem osób zostało zatrzymanych. Teraz Estonia zapowiada zdecydowaną odpowiedź: od 1 grudnia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją.
W kraju, w którym katolicy stanowią zaledwie 1,1 proc. społeczeństwa, pojawia się zaskakujący trend. Coraz więcej rodowitych Szwedów interesuje się chrześcijaństwem i decyduje na zmianę wyznania – zauważa kard. Anders Arborelius.
Zaryzykowali życie, by dotrzeć do Europy. W ciągu zaledwie jednej doby blisko 1,5 tys. migrantów z Afryki Zachodniej przypłynęło na Wyspy Kanaryjskie, pokonując jeden z najniebezpieczniejszych szlaków morskich świata.
Można uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię i jednocześnie nie dostrzegać człowieka, który cierpi tuż obok. W Światowy Dzień Ubogich z Watykanu popłynęło mocne przypomnienie: wiara bez konkretnych gestów miłości pozostaje niepełna.
Morze młodych ludzi, wspólna modlitwa i wiara, która przekracza granice państw i kultur. Korea Południowa przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń religijnych 2027 roku.
Przyszli do kościoła, by pożegnać zmarłego. Nie przypuszczali, że sami staną się ofiarami terrorystów. Dziewięć osób zginęło, a 25 zostało rannych, gdy uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas nabożeństwa żałobnego w Jordanii. Teraz sąd skazał trzech sprawców na śmierć przez powieszenie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Tak według szefa ukraińskiej dyplomacji wygląda bilans rosyjskiej agresji na Ukrainę. Andrij Sybiha przekonuje, że Władimir Putin marzy o nowym podziale Europy, choć jego armia od lat nie potrafi zdobyć nawet niewielkich miejscowości.
Miał być awans do elity, a może skończyć się spadkiem na trzeci poziom rozgrywek. Reprezentacja Polski przegrała w Bukareszcie z Rumunią 1:2 i definitywnie straciła szanse na baraże o awans do dywizji A Ligi Narodów.
Leon XIV wrócił do miejsc, w których przed laty był biskupem, i do ludzi, którzy pomogli mu zrozumieć Ewangelię. Podczas wzruszającego spotkania w peruwiańskim Zaña wspominał początki swojej posługi i dziękował wiernym za wspólnie przebytą drogę.
Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.