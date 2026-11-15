Światowy Dzień Ubogich. „Nie możemy odwracać wzroku”  

Można uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię i jednocześnie nie dostrzegać człowieka, który cierpi tuż obok. W Światowy Dzień Ubogich z Watykanu popłynęło mocne przypomnienie: wiara bez konkretnych gestów miłości pozostaje niepełna. – Ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga – podkreślił abp Luis Marín de San Martín, apelując o wrażliwość na głód, samotność i wykluczenie.

Jałmużnik papieski: uprzywilejowane miejsce ubogich w sercu Boga

Nie możemy sprawować Eucharystii, a jednocześnie pozostawać obojętni na głód, samotność, niesprawiedliwość i wykluczenie. Ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga - mówił prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia abp Luis Marín de San Martín, który przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej, z okazji Światowego Dnia Ubogich.

Vatican News / Artur Hanula

W homilii abp de San Martín nawiązał do przypowieści o talentach, czytanej w liturgii tej niedzieli. Zaznaczył, że w mocny sposób przypomina nam ona „o odpowiedzialności związanej z życiem chrześcijańskim".

Niezwykła hojność Boga

Podobnie jak sługom w przypowieści, Pan powierza nam wielkie dobra. „Miłość Boga uprzedza wszelkie nasze zasługi i nie jest nagrodą za nasze dobre postępowanie – wyprzedza je. Jej miarą jest obfitość miłosierdzia" - mówił arcybiskup.

Życie, zdolności, możliwości, odpowiedzialne zadania – to przykłady darów powierzonych człowiekowi przez Boga. Jednocześnie, jak zaznaczył jałmużnik papieski, „Bóg nie wymaga od nas, byśmy byli kimś, kim nie jesteśmy, lecz byśmy z miłością i odpowiedzialnością pomnażali dary, które nam powierzył".

Potrzeba dzielenia się wiarą

Abp de San Martín przypomniał, że sługa, który nie pomnożył otrzymanego talentu, sprawił, że „stał się on bezowocny". Ze strachu wybrał bezpieczeństwo zamiast odpowiedzialnego dysponowania darem. Podobne pokusa grozi wszystkim wierzącym. „Autentyczna wiara nie jest dobrem, które należy zatrzymać dla siebie, lecz łaską, którą trzeba przyjąć i przełożyć na konkretne dzieła miłości bliźniego" – mówił kaznodzieja.

Jałmużnik papieski dodał, że strach sługi, który nie pomnożył talentu, wynikał również z jego fałszywego wyobrażenia o panu. „Bóg Ewangelii nie jest panem, którego należy się lękać, lecz miłosiernym Ojcem, który nas kocha, wzywa do nawrócenia i czyni uczestnikami swojego Boskiego życia" – przypomniał abp Luis Marín de San Martín.

Eucharystia pełnią ewangelicznej logiki daru z siebie

Jak wskazał kaznodzieja, „logika daru znajduje swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, w której Chrystus oddaje się całkowicie dla zbawienia świata". Przyjmować Ciało Jezusa oznacza „wejść w tę samą dynamikę daru z siebie, pozwalając, abyśmy sami stawali się chlebem łamanym dla braci". „Nie możemy zatem sprawować Eucharystii, a jednocześnie pozostawać obojętni na głód, samotność, niesprawiedliwość i wykluczenie. Miłość otrzymana przy ołtarzu musi stawać się konkretną miłością bliźniego w codziennym życiu" – mówił jałmużnik papieski.

Światowy Dzień Ubogich przypomina nam, że „ubodzy nie są obcymi w życiu Kościoła, lecz zajmują uprzywilejowane miejsce w sercu Boga", jak podkreślił prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Kaznodzieja przypomniał przesłanie zawarte w Orędziu Papieża Leona XIV na ten dzień. „Kościół jest powołany, aby być miejscem przyjęcia, braterstwa i nadziei, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony ani zapomniany" – mówił arcybiskup.

Ubogi – nie problem, ale osoba

Abp de San Martín zachęcił do codziennego słuchania ubogich, słabych i żyjących na marginesie społeczeństwa. „Każdy ubogi nie jest numerem ani zwykłym problemem społecznym, z którym trzeba się uporać, lecz osobą, którą należy spotkać i przyjąć" – przypomniał.

Arcybiskup zaznaczył też, że „chrześcijańska miłość bliźniego nie wyczerpuje się w pomocy materialnej: wymaga bliskości i dzielenia się z drugim człowiekiem. A przede wszystkim domaga się, byśmy w ubogim dostrzegali nie tylko kogoś, komu trzeba pomóc, lecz także brata, od którego sami możemy coś otrzymać".

Jak wskazał papieski jałmużnik, Światowy Dzień Ubogich nie może ograniczać się do corocznych obchodów. „Nasze wspólnoty nie mogą poprzestawać na trosce o zachowanie struktur, tradycji i działalności, lecz powinny być wyrazem żywego Kościoła, zdolnego do spotykania ludzi" – mówił. „Wierność Ewangelii mierzy się również naszą zdolnością do przemieniania miłości otrzymanej od Boga w konkretne gesty braterstwa i sprawiedliwości" – dodał.

Nie wolno marnować czasu

Na zakończenie homilii prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przypomniał, że czas, który otrzymaliśmy, jest cennym darem, którego nie wolno zmarnować. Będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak go wykorzystaliśmy.

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera". Został on ogłoszony na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Dzień ten obchodzimy każdego roku w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego, która poprzedza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

W niedzielę 22 listopada, już po powrocie z Ameryki Południowej, Leon XIV spotka się z 1300 osobami ubogimi podczas tradycyjnego obiadu w Auli Pawła VI. Wspólny posiłek organizuje Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia we współpracy z Włoskim Czerwonym Krzyżem.