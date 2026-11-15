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Fala migrantów na Kanarach. Takiego dnia nie było od lat

Fala migrantów na Kanarach. Takiego dnia nie było od lat  
PAP/EPA/GELMERT FINOL Uratowani migranci znajdujący się na pokładzie drewnianej łodzi, eskortowanej przez jednostkę hiszpańskich służb ratownictwa morskiego „Salvamar Mizar”, podczas przybycia do portu La Restinga w miejscowości El Pinar na wyspie El Hierro na Wyspach Kanaryjskich.

Zaryzykowali życie, by dotrzeć do Europy. W ciągu zaledwie jednej doby blisko 1,5 tys. migrantów z Afryki Zachodniej przypłynęło na Wyspy Kanaryjskie, pokonując jeden z najniebezpieczniejszych szlaków morskich świata. Wśród pasażerów przepełnionych łodzi były także kobiety i dzieci. Hiszpański archipelag mierzy się z największą jednodniową falą przybyć od 2020 roku, a migracja staje się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej.

Blisko 1,5 tys. migrantów z krajów Afryki Zachodniej dotarło w sobotę na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie – podała w niedzielę agencja EFE. Jak zaznaczyła, to najwyższa liczba przybyłych w ciągu jednego dnia od 2020 roku, kiedy jednego dnia przybyło 1461 osób.

Migranci przeprawili się z Afryki 14 łodziami; jedna z nich miała na pokładzie 240 osób, w tym 36 dzieci i 12 kobiet. Większość przybyła z Senegalu, Gambii i Gwinei.

Od kilku dni trwa nasilony napływ migrantów z krajów Afryki Zachodniej Wyspy Kanaryjskie. W poprzedni weekend na El Hierro - najmniejszej wyspie archipelagu, liczącej ok. 11,5 tys. mieszkańców - wylądowało łącznie 1,3 tys. osób.

Jak zaznaczyła agencja Reutera, atlantycki szlak migracyjny z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie to jedna z „najbardziej śmiercionośnych tras migracyjnych na świecie”, charakteryzująca się silnymi prądami i wiatrami. Aby dostać się na terytorium europejskie na Atlantyku, migranci muszą pokonać ok. 1,6 tys. km.

Z danych rządu hiszpańskiego wynika, że liczba migrantów, którzy dotarli na Wyspy Kanaryjskie między 1 stycznia a 31 października, była o 5,5 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Za sprawą partii prawicowych migracja stała się jednym z głównych tematów trwającej w Hiszpanii kampanii przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 29 listopada.  

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PAP |

dodane 15.11.2026 13:56

TAGI| AFRYKA, HISZPANIA, MIGRANCI, WYSPY KANARYJSKIE

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