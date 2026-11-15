Rosyjski sabotaż udaremniony. Estonia zamyka granicę  

Rosyjski wywiad wojskowy miał doprowadzić do eksplozji w estońskiej fabryce dronów. Zamach udaremniono, a osiem osób zostało zatrzymanych. Teraz Estonia zapowiada zdecydowaną odpowiedź: od 1 grudnia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją. – Wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi – oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.
Estonia zamknie od 1 grudnia wszystkie przejścia graniczne z Rosją w odpowiedzi na próbę podpalenia estońskiej fabryki dronów Threod Systems zleconą przez rosyjski wywiad wojskowy GRU – ogłosił w niedzielę minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.
„Wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi. Próby zastraszenia, destabilizacji lub podważenia naszego bezpieczeństwa spotkają się z konsekwencjami” – napisał Tsahkna w serwisie X. Zaznaczył, że zamknięcie granicy wzmocni także wysiłki na rzecz przeciwdziałania omijaniu sankcji. Szef estońskiej dyplomacji dodał, że informację o zamknięciu granicy przekazał swoim odpowiednikom z Finlandii, Łotwy i Litwy.
Do próby ataku na obiekty Threod Systems doszło w sobotę 14 listopada nad ranem. Firma specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAS) oraz systemów wywiadu i obserwacji (ISR). Jak podała estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO), celem sprawców było wywołanie eksplozji i podpalenie budynku. Tsahkna zaznaczył, że zebrane dowody jasno pokazują, że sabotaż był zlecony przez GRU.
Dzięki reakcji służb zakład nie odniósł poważnych zniszczeń. W związku ze sprawą zatrzymano łącznie osiem osób, a prokuratura wnioskowała o aresztowanie pięciu z nich. „Ostrzegamy przed rozważaniem jakichkolwiek takich ofert pracy z Rosji. Konsekwencje są poważne!” – przekazała w niedzielę KAPO w komunikacie na X.
Wcześniej w niedzielę premier Kristen Michal ostrzegł, że kraj „przygotowuje się na ewentualność zamknięcia granicy z Rosją, aby ograniczyć zagrożenia dla obywateli i bezpieczeństwa narodowego”. Szef rządu podkreślał, że incydent jest elementem szerszej kampanii, wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję w Europie, której celem jest osłabienie wsparcia dla Ukrainy.
Decyzja o całkowitym zamknięciu przejść granicznych wpisuje się w dotychczasową politykę Tallinna polegającą na stopniowym ograniczaniu ruchu granicznego z Rosją. Proces ten obejmował m.in. zakaz wjazdu dla rosyjskich turystów z wizami Schengen (wrzesień 2022 r.), wstrzymanie połączeń kolejowych (styczeń 2023 r.) oraz zakaz wjazdu aut na rosyjskich rejestracjach (wrzesień 2023 r.). Od lutego 2024 roku wstrzymano ruch aut przez Narwę, a od lutego 2026 roku wszystkie trzy przejścia (Narwa, Koidula i Luhamaa) działały w skróconym, 12-godzinnym trybie.
Estońskie służby regularnie mierzą się z rosyjską dywersją. Pod koniec września kontrwywiad KAPO informował o zakończeniu śledztwa w sprawie sierpniowego podpalenia obiektów innej estońskiej spółki zbrojeniowej Milrem Robotics, dostarczającej sprzęt na Ukrainę. Wówczas estońskie służby informowały o zidentyfikowaniu i zatrzymaniu łącznie ponad 20 osób zaangażowanych w ataki kinetyczne organizowane na zlecenie rosyjskich służb.
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