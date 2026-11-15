Pół miliona ludzi witało papieża. Mocne słowa w sercu Andów  

Wśród monumentalnych ruin imperium Inków, na wysokości 3400 metrów, Leon XIV mówił o tym, czego najbardziej potrzebuje dziś podzielony świat. – Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – przypomniał papież podczas spotkania z wiernymi w peruwiańskim Cusco. Na ulicach historycznej stolicy Inków witało go pół miliona ludzi. Ojciec Święty zaapelował, by religijne tradycje, pielgrzymki i procesje stawały się szkołą braterstwa, zdolną przezwyciężać nieufność i podziały.

Pośród pięknego krajobrazu parku archeologicznego Saqsaywaman Leon XIV spotkał się w niedzielne przedpołudnie z wiernymi i przedstawicielami pobożności ludowej w Cusco.

Bóg przychodzi poprzez znaną codzienność

Bóg szuka – jak mówił - najbardziej odpowiednich sposobów i chwil, aby się do nas zbliżyć i abyśmy mogli dostąpić zbawienia.

Jedną z najpiękniejszych form tego przybliżania się Boga, jest pobożność ludowa – wskazał Papież.

„Święto religijne, pielgrzymka czy procesja nie są zatem jedynie przejawami kultury: za każdym wizerunkiem, każdą pieśnią, każdą obietnicą i każdym znakiem kryje się wspólnota serc poszukujących Boga" – zaznaczył Ojciec Święty.

W ten sposób – wskazał – dokonuje się ewangelizacja, dlatego papież Franciszek określił pobożność ludową jako „autentyczny wyraz spontanicznej działalności misyjnej Ludu Bożego".

Pobożność ludowa lekiem na podziały

Przypominając tajemnicę Zwiastowania Leon XIV wskazał, że po tym wydarzeniu Maryja nadal dzieli codzienne życie z otaczającymi Ją braćmi i siostrami. „Spotkanie z Bogiem nie izoluje Jej ani nie oddala od innych; przeciwnie, czyni Ją strażniczką daru, który wzrasta w Niej dla dobra wszystkich: Jej rodaków i całej ludzkości. Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi" – wskazał Leon XIV.

„Jest to szczególnie ważne w epoce takiej jak nasza, naznaczonej podziałami, ranami, nieufnością i sytuacjami, które utrudniają mężczyznom i kobietom wzajemne uznanie się za członków jednej rodziny, synów i córki tego samego Ojca" – dodał.

Ludowe celebracje szkołą braterstwa

Podał przykłady pobożności ludowej, jak procesja, która może sprawić, że razem będą szli ludzie o odmiennych poglądach, pielgrzymka, która może zgromadzić całe rodziny, a celebracja może zjednoczyć wspólnotę. „Święto patronalne może stać się okazją do pojednania, prośby o przebaczenie i rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Jest to znak, którego oddziaływanie może wykraczać daleko poza granice niewielkiego miasta czy regionu, przyczyniając się do szerzenia w świecie kultury współistnienia, wzajemnej troski i pokoju" – podkreślił Papież.

„Dlatego zachęcam was, żebyście z tych świąt uczynili szkołę braterstwa i miłosierdzia" – dodał.

Leon XIV zaznaczył jednak, by tradycję przekazywać w sposób żywy, bez obawy przed korzystaniem z nowych narzędzi. Ważne, aby zachować istotę – na przykład przybliżanie młodym historii zbawienia, postaci świętych, wyjaśnianie symboliki chrześcijańskiej, włączanie w uczestnictwo w życiu chrześcijańskim, którego centrum jest Eucharystia.

Pobożność ma jednoczyć wokół Jezusa

Papież wskazał na ważną rolę pobożności maryjnej, charakterystycznej dla Peru. Przypomniał hymn Hanacpachap autorstwa misjonarza Péreza Bocanegry, który wysławia Maryję Pannę i przyzywa Jej wstawiennictwa poprzez poetyckie metafory, zarazem głębokie teologicznie i konkretne, bliskie kulturze i życiu mieszkańców andyjskich.

Hymn ten, opublikowany w 1631 r., stanowi pierwszą drukowaną w obu Amerykach wokalną kompozycję polifoniczną. Wraz z arcydziełem, jakim jest Kościół Świętego Piotra Apostoła w Andahuaylillas, ukazuje on – jak mówił papież - że każda forma pobożności odnajduje swój sens wtedy, gdy jednoczy wszystkich wokół Jezusa i – prowadząc ich Jego śladami – wiedzie do nieba.

Pamięć o zmarłym biskupie Cusco

Podczas spotkania Papież wyraził wdzięczność za życie i posługę abpa Richarda Daniela Alarcóna Urrutii, arcybiskupa Cusco, który zmarł kilkanaście dni przed papieską wizytą. Zapewnił o modlitwie w jego intencji.