Pół miliona ludzi witało papieża. Mocne słowa w sercu Andów  

Wśród monumentalnych ruin imperium Inków, na wysokości 3400 metrów, Leon XIV mówił o tym, czego najbardziej potrzebuje dziś podzielony świat. – Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – przypomniał papież podczas spotkania z wiernymi w peruwiańskim Cusco. Na ulicach historycznej stolicy Inków witało go pół miliona ludzi. Ojciec Święty zaapelował, by religijne tradycje, pielgrzymki i procesje stawały się szkołą braterstwa, zdolną przezwyciężać nieufność i podziały.
Pośród pięknego krajobrazu parku archeologicznego Saqsaywaman Leon XIV spotkał się w niedzielne przedpołudnie z wiernymi i przedstawicielami pobożności ludowej w Cusco.
Bóg przychodzi poprzez znaną codzienność
Bóg szuka – jak mówił - najbardziej odpowiednich sposobów i chwil, aby się do nas zbliżyć i abyśmy mogli dostąpić zbawienia.
Jedną z najpiękniejszych form tego przybliżania się Boga, jest pobożność ludowa – wskazał Papież.
„Święto religijne, pielgrzymka czy procesja nie są zatem jedynie przejawami kultury: za każdym wizerunkiem, każdą pieśnią, każdą obietnicą i każdym znakiem kryje się wspólnota serc poszukujących Boga" – zaznaczył Ojciec Święty.
W ten sposób – wskazał – dokonuje się ewangelizacja, dlatego papież Franciszek określił pobożność ludową jako „autentyczny wyraz spontanicznej działalności misyjnej Ludu Bożego".
Pobożność ludowa lekiem na podziały
Przypominając tajemnicę Zwiastowania Leon XIV wskazał, że po tym wydarzeniu Maryja nadal dzieli codzienne życie z otaczającymi Ją braćmi i siostrami. „Spotkanie z Bogiem nie izoluje Jej ani nie oddala od innych; przeciwnie, czyni Ją strażniczką daru, który wzrasta w Niej dla dobra wszystkich: Jej rodaków i całej ludzkości. Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi" – wskazał Leon XIV.
„Jest to szczególnie ważne w epoce takiej jak nasza, naznaczonej podziałami, ranami, nieufnością i sytuacjami, które utrudniają mężczyznom i kobietom wzajemne uznanie się za członków jednej rodziny, synów i córki tego samego Ojca" – dodał.
Ludowe celebracje szkołą braterstwa
Podał przykłady pobożności ludowej, jak procesja, która może sprawić, że razem będą szli ludzie o odmiennych poglądach, pielgrzymka, która może zgromadzić całe rodziny, a celebracja może zjednoczyć wspólnotę. „Święto patronalne może stać się okazją do pojednania, prośby o przebaczenie i rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Jest to znak, którego oddziaływanie może wykraczać daleko poza granice niewielkiego miasta czy regionu, przyczyniając się do szerzenia w świecie kultury współistnienia, wzajemnej troski i pokoju" – podkreślił Papież.
„Dlatego zachęcam was, żebyście z tych świąt uczynili szkołę braterstwa i miłosierdzia" – dodał.
Leon XIV zaznaczył jednak, by tradycję przekazywać w sposób żywy, bez obawy przed korzystaniem z nowych narzędzi. Ważne, aby zachować istotę – na przykład przybliżanie młodym historii zbawienia, postaci świętych, wyjaśnianie symboliki chrześcijańskiej, włączanie w uczestnictwo w życiu chrześcijańskim, którego centrum jest Eucharystia.
Pobożność ma jednoczyć wokół Jezusa
Papież wskazał na ważną rolę pobożności maryjnej, charakterystycznej dla Peru. Przypomniał hymn Hanacpachap autorstwa misjonarza Péreza Bocanegry, który wysławia Maryję Pannę i przyzywa Jej wstawiennictwa poprzez poetyckie metafory, zarazem głębokie teologicznie i konkretne, bliskie kulturze i życiu mieszkańców andyjskich.
Hymn ten, opublikowany w 1631 r., stanowi pierwszą drukowaną w obu Amerykach wokalną kompozycję polifoniczną. Wraz z arcydziełem, jakim jest Kościół Świętego Piotra Apostoła w Andahuaylillas, ukazuje on – jak mówił papież - że każda forma pobożności odnajduje swój sens wtedy, gdy jednoczy wszystkich wokół Jezusa i – prowadząc ich Jego śladami – wiedzie do nieba.
Pamięć o zmarłym biskupie Cusco
Podczas spotkania Papież wyraził wdzięczność za życie i posługę abpa Richarda Daniela Alarcóna Urrutii, arcybiskupa Cusco, który zmarł kilkanaście dni przed papieską wizytą. Zapewnił o modlitwie w jego intencji.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Listopad. Miesiąc, w którym patrzymy w przyszłość, przygotowując się na koniec świata, jaki znamy.
Podczas modlitwy Anioł Pański w peruwiańskim Cusco Leon XIV zapewnił osoby cierpiące, że zajmują szczególne miejsce w sercu Kościoła, a ich życie nie traci wartości z powodu choroby.
Wśród monumentalnych ruin imperium Inków, na wysokości 3400 metrów, Leon XIV mówił o tym, czego najbardziej potrzebuje dziś podzielony świat. – Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – przypomniał papież w peruwiańskim Cusco.
Rosyjski wywiad wojskowy miał doprowadzić do eksplozji w estońskiej fabryce dronów. Zamach udaremniono, a osiem osób zostało zatrzymanych. Teraz Estonia zapowiada zdecydowaną odpowiedź: od 1 grudnia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją.
W kraju, w którym katolicy stanowią zaledwie 1,1 proc. społeczeństwa, pojawia się zaskakujący trend. Coraz więcej rodowitych Szwedów interesuje się chrześcijaństwem i decyduje na zmianę wyznania – zauważa kard. Anders Arborelius.
Zaryzykowali życie, by dotrzeć do Europy. W ciągu zaledwie jednej doby blisko 1,5 tys. migrantów z Afryki Zachodniej przypłynęło na Wyspy Kanaryjskie, pokonując jeden z najniebezpieczniejszych szlaków morskich świata.
Można uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię i jednocześnie nie dostrzegać człowieka, który cierpi tuż obok. W Światowy Dzień Ubogich z Watykanu popłynęło mocne przypomnienie: wiara bez konkretnych gestów miłości pozostaje niepełna.
Morze młodych ludzi, wspólna modlitwa i wiara, która przekracza granice państw i kultur. Korea Południowa przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń religijnych 2027 roku.
Przyszli do kościoła, by pożegnać zmarłego. Nie przypuszczali, że sami staną się ofiarami terrorystów. Dziewięć osób zginęło, a 25 zostało rannych, gdy uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas nabożeństwa żałobnego w Jordanii. Teraz sąd skazał trzech sprawców na śmierć przez powieszenie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Tak według szefa ukraińskiej dyplomacji wygląda bilans rosyjskiej agresji na Ukrainę. Andrij Sybiha przekonuje, że Władimir Putin marzy o nowym podziale Europy, choć jego armia od lat nie potrafi zdobyć nawet niewielkich miejscowości.
Miał być awans do elity, a może skończyć się spadkiem na trzeci poziom rozgrywek. Reprezentacja Polski przegrała w Bukareszcie z Rumunią 1:2 i definitywnie straciła szanse na baraże o awans do dywizji A Ligi Narodów.
Leon XIV wrócił do miejsc, w których przed laty był biskupem, i do ludzi, którzy pomogli mu zrozumieć Ewangelię. Podczas wzruszającego spotkania w peruwiańskim Zaña wspominał początki swojej posługi i dziękował wiernym za wspólnie przebytą drogę.
Trwają pogrzeby ofiar tragicznego zamachu, a 11 rannych nadal walczy o powrót do zdrowia. Ich stan systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski zapewnia, że służby przygotowują pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin, choć na razie nie wpłynęły formalne wnioski o wsparcie.