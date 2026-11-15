Anioł Pański w Cusco. Papież: „Wasza słabość staje się Bożą mocą”  

Świat często ocenia człowieka przez pryzmat jego sprawności i użyteczności. Papież Leon XIV stanowczo sprzeciwił się takiemu myśleniu. Podczas modlitwy Anioł Pański w peruwiańskim Cusco zapewnił osoby cierpiące, że zajmują szczególne miejsce w sercu Kościoła, a ich życie nie traci wartości z powodu choroby. Kapłanów i osoby konsekrowane wezwał natomiast do odważnego poświęcenia wszystkich sił Chrystusowi.
Myślę o was, którzy cierpicie na ciele i duszy z powodu choroby. Jesteście w bijącym sercu Kościoła – mówił Leon XIV do chorych podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański przed katedrą w peruwiańskim Cusco. Kapłanów i osoby konsekrowane zachęcił słowami: „Nie bójmy się oddawać życia, poświęcać wszystkich swoich sił dla Chrystusa".
Podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV wskazał, że ewangeliczne talenty symbolizują miłość Boga, którą On nam ofiaruje, abyśmy pozwolili jej wzrastać w naszym życiu i dzielili się nią z innymi.
Chorzy w bijącym sercu Kościoła
Szczególnie gorące słowa Leon XIV skierował do chorych – osoby, które codziennie podczas obecnej podróży apostolskiej pozdrawia, wita, błogosławi.
„Myślę o was, drodzy bracia i siostry, którzy cierpicie na ciele i duszy z powodu choroby" – mówił papież. „W oczach świata, uwarunkowanego kulturą odrzucenia i nastawionego na produktywność materialną, choroba postrzegana jest jako nieszczęście, które pozbawia osobę wartości. Jakże wielkie jest to kłamstwo!" – wołał Leon XIV.
Dodał, że w świetle Ewangelii choroba przeżywana z wiarą i zjednoczona z tajemnicą Męki Chrystusa jest drogą wzrastania w Jego miłości i dzielenia się nią z innymi.
„Jesteście w bijącym sercu Kościoła: wasze cierpienie, ofiarowane z miłością za zbawienie dusz, w intencji powołań i pokoju, staje się siłą duchową; wasza słabość przemienia się w Bożą moc, która pomnaża talenty miłości i odkupienia" – podkreślił.
Dać wszystkie siły dla Chrystusa – to obudzi powołania
Szczególne słowa skierował także do kapłanów i osób konsekrowanych, których nazwał „umiłowanymi synami i córkami". Przypomniał o powierzonych im talentach, wśród których wymienił Słowo Boże, sakramenty, duszpasterskie prowadzenie Ludu Bożego oraz piękno rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
„Jakże ogromną odpowiedzialność nosimy w naszych glinianych rękach!" – podkreślił. „Nie bójmy się oddawać życia, poświęcać wszystkich swoich sił dla Chrystusa" – zachęcał Leon XIV. „W ten sposób staniemy się widzialnymi znakami Bożego miłosierdzia" – dodał, zaznaczając, że jest to najlepsza droga do budzenia powołań.
Chrystus od Trzęsień Ziemi – znak nadziei i jedności
Papież nawiązał także do wizerunku Chrystusa od Trzęsień Ziemi. Przypomniał wydarzenia z 1650 r., kiedy podczas trzęsienia ziemi wyniesiono go na ulice miasta, co – jak podkreślił – doprowadziło do ustania wstrząsów wtórnych i przywrócenia pokoju. „Od tamtej pory mieszkańcy Cusco i całego Peru wiedzą, że w owym Taytacha mają bezpieczne schronienie przed każdą burzą, niewzruszoną kotwicę pośród wstrząsów historii".
Na znak jedności z lokalną wspólnotą Ojciec Święty ofiarował Sudarion, przeznaczony do umieszczenia na wizerunku Chrystusa. „Patrząc na Chrystusa od Trzęsień Ziemi przyozdobionego tym Sudarionem, pamiętajcie, że Kościół powszechny jest z wami" – powiedział.
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